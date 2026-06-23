Xbox Store: Xbox Handheld-Optimized-Icon entdeckt

Neue Hinweise auf Xbox-Handheld: Icons bei Halo: Combat Evolved und weiteren Spielen entdeckt.

Ein möglicher Schritt in Richtung eines dedizierten Handheld-Ökosystems bei Microsoft sorgt aktuell für Diskussionen rund um Gears of War: E-Day, Halo: Combat Evolved und State of Decay 3.

Auf offiziellen Spieleseiten soll ein neues „Xbox Handheld“-Icon aufgetaucht sein, das zusätzlich zu den bekannten Symbolen für Xbox und PC angezeigt wird. Dieser Hinweis könnte darauf hindeuten, dass Microsoft gezielt an einer besseren Kennzeichnung von Spielen für portable Xbox-Geräte arbeitet.

Microsoft arbeitet bereits mit ASUS am ROG Xbox Ally und baut parallel ein sogenanntes Handheld Compatibility Program auf. Ziel dieses Programms ist es offenbar, Spielern schneller zu zeigen, welche Titel für mobile Geräte optimiert sind.

Die neu gesichteten Icons bei großen Marken wie Halo, Gears of War und State of Decay verstärken nun die Spekulationen, dass ein eigenes Xbox-Handheld langfristig mehr sein könnte als nur ein Partnerprojekt.

Offiziell bestätigt ist jedoch nichts. Weder hat Microsoft eine neue Hardware angekündigt, noch wurde das Icon-System im Detail erklärt. Dennoch passt der Fund zu früheren Aussagen des Unternehmens, stärker auf flexible Gaming-Plattformen zwischen Konsole, PC und mobilen Geräten setzen zu wollen.

Ob es sich dabei um einen frühen Testlauf, ein UI-Experiment oder bereits eine konkrete Vorbereitung für neue Hardware handelt, bleibt offen. Klar ist nur: Die Hinweise verdichten sich, dass Microsoft das Handheld-Segment ernster nimmt als in der Vergangenheit.