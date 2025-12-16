Xbox Wireless Headset: Dieses Update verändert Gaming-Sound auf Windows 11 komplett

Mit einem neuen Firmware-Update hebt Microsoft das Xbox Wireless Headset technisch deutlich an und erweitert den Einsatzbereich weit über die Xbox-Konsole hinaus.

Das Headset, das speziell für Xbox Series X, Xbox Series S und Xbox One entwickelt wurde, liefert seine Premium-Audioqualität nun auch auf Windows-11-PCs und mobilen Gaming-Handhelds wie dem ROG Xbox Ally und dem ROG Xbox Ally X. Damit positioniert Microsoft das Xbox Wireless Headset als zentrale Audiolösung für modernes Xbox- und PC-Gaming.

Kern des Updates ist die Unterstützung von Bluetooth Low Energy Audio, kurz Bluetooth LE Audio.

Diese neue Bluetooth-Technologie sorgt nicht nur für eine effizientere Energieverwaltung, sondern verbessert spürbar die Klangqualität und die Reaktionsgeschwindigkeit. Ihr profitiert von einer deutlich geringeren Latenz, wodurch Bild und Ton beim Gaming nahezu perfekt synchron bleiben. Gerade bei kompetitiven Spielen, Shootern oder schnellen Action-Games auf Windows 11 ist das ein entscheidender Vorteil.

Gleichzeitig steigert Bluetooth LE Audio die Akkulaufzeit des Xbox Wireless Headsets. Durch die optimierte Energieeffizienz könnt ihr länger spielen, ohne ständig nachladen zu müssen.

Auch beim Voice-Chat setzt Microsoft neue Maßstäbe. Das Update ermöglicht Super-Wideband-Stereo-Audio für Sprachübertragungen, wodurch eure Stimme klarer, natürlicher und räumlicher klingt. Team-Kommunikation in Multiplayer-Games wird dadurch deutlich präziser und verständlicher.

Ein weiteres neues Feature ist die Broadcast-Audio-Funktion, die sich aktuell in der Vorschauphase befindet.

Unter Windows 11 könnt ihr euren Game-Sound gleichzeitig an mehrere kompatible Bluetooth-Geräte übertragen. Das eröffnet neue Möglichkeiten für gemeinsames Spielen, Streaming oder lokales Multiplayer-Gaming am PC. Diese Funktion ist derzeit für Windows-Insider verfügbar und wird schrittweise ausgerollt.

Bereits Anfang des Jahres hatte Microsoft Super-Wideband-Stereo-Audio für Windows 11 angekündigt.

In Verbindung mit dem aktuellen Firmware-Update profitiert ihr von einem spürbar immersiveren Klangbild. Soundtracks, Effekte und Dialoge wirken detaillierter, Umgebungsgeräusche lassen sich präziser orten und räumliche Audioeffekte kommen klarer zur Geltung. Gleichzeitig überzeugt der Sprachchat mit hoher Klarheit, was besonders bei taktischen Absprachen im Online-Gaming entscheidend ist.

Das Firmware-Update steht ab sofort über die Xbox Zubehör-App zur Verfügung und kann sowohl über die Xbox-Konsole als auch über Windows-11-Geräte installiert werden.

Voraussetzung ist das neueste Xbox Wireless Headset, das im Oktober 2024 erschienen ist. Für Bluetooth LE Audio benötigt ihr zudem ein kompatibles Windows-11-Gerät. Super-Wideband-Stereo-Audio erfordert Windows 11 ab Version 24H2 sowie passende Audiotreiber des jeweiligen PC-Herstellers. Die Unterstützung für ROG Xbox Ally und ROG Xbox Ally X ist bereits angekündigt und folgt in Kürze.

Firmware Update: Jetzt über die Xbox Zubehör-App auf deiner Konsole oder deinem Windows 11-Gerät verfügbar. Vergewissere dich, dass du das neueste Xbox Wireless Headset (veröffentlicht im Oktober 2024) verwendest.

Bluetooth LE Audio: Erfordert ein Windows 11-Gerät, das Bluetooth LE Audio unterstützt.

Super wideband stereo audio: Erfordert die neuesten Updates für Windows 11, Version 24H2 oder höher, sowie die Unterstützung von Audiotreibern durch Ihren PC-Hersteller. In Kürze verfügbar für ROG Xbox Ally und ROG Xbox Ally X.

Shared audio (preview): Derzeit für Windows Insider auf ausgewählten Windows 11-PCs verfügbar.