Xbox Wireless Headset: Mögliche neue Version erscheint im Oktober

Microsoft verpasst dem Xbox Wireless Headset (2021) möglicherweise eine neue Version. Das berichtet Dealabs.

Mit dem Refresh der kabellosen Variante des Headsets darf man aber „keine größeren Leistungsverbesserungen oder ein völlig anderes Design erwarten“, wie es in dem Bericht heißt.

Auch bei der Farbe bleibt Microsoft offenbar bei schwarz. Eine weiße Variante, die zur neuen digitalen Xbox Series X gepasst hätte, ist wohl nicht geplant.

Ob und was sich auf technischer Seite getan hat, darüber gibt der Bericht keine Auskunft. Lediglich von einem anderen Packungsdesign ist die Rede. Fraglich ist auch ob es beim Design Neuerungen gibt.

Der Refresh des Xbox Wireless Headsets von Microsoft soll am 22. Oktober in Europa erscheinen bzw. am 5. November in den USA. Als Preis wird 109,99 Euro angegeben, was 10 Euro mehr gegenüber der Version aus 2021 ist.