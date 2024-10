Xbox: 20 Marken mit über 1 Milliarde US-Dollar Umsatz

Autor:, in / Xbox

Mit den Übernahmen von Bethesda/ZeniMax und Activision Blizzard King konnte Xbox sein reichhaltiges Portfolio (Halo, Gears of War, Forza usw.) um weitere beliebten Videospielmarken wie unter anderem Call of Duty, Candy Crush, Fallout, The Elder Scrolls, Warcraft und Doom ausbauen.

Somit kommt Xbox mittlerweile auf ganze 20 Videospielmarken mit einem Lebenszeit-Umsatz von mindestens einer Milliarde US-Dollar, wie der kürzlich veröffentlichte Jahresbericht von Microsoft offenbart. Alleine Call of Duty konnte bisher einen Umsatz von 31 Milliarden US-Dollar erzielen:

„Wir bringen großartige Spiele zu mehr Menschen auf mehr Geräten. Mit der Übernahme von Activision Blizzard King, die im Oktober 2023 abgeschlossen wurde, haben wir unserem Ökosystem Hunderte von Millionen von Spielern hinzugefügt.“ „Wir verfügen jetzt über 20 Franchises, die auf Lebenszeit mehr als 1 Milliarde US-Dollar Umsatz generiert haben – von Candy Crush, Diablo und Halo bis hin zu Warcraft, Elder Scrolls und Gears of War.“ „Und mit Xbox Cloud Gaming setzen wir unsere Innovationen fort, um den Spielern mehr Möglichkeiten zu bieten, die Spiele zu erleben, die sie lieben – wo, wann und wie sie wollen.“ „Und schließlich haben wir vier unserer Lieblingstitel zum ersten Mal für Nintendo Switch und Sony PlayStation herausgebracht, um unsere Inhalte auf neue Plattformen auszuweiten.“