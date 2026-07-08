Xbox: Asha Sharma kritisiert frühere Strategie unter Phil Spencer

Nach ach der Ankündigung von 3.200 Stellenstreichungen hat Xbox-Chefin Asha Sharma ihre Sicht auf die Zukunft der Gaming-Sparte erläutert. Dabei machte sie deutlich, dass sie die Strategie ihres Vorgängers Phil Spencer für einen wesentlichen Grund der aktuellen Situation hält.

In einem Interview mit Fortune erklärte Sharma, Microsoft habe in der Vergangenheit zu viele unterschiedliche Projekte gleichzeitig verfolgt. Um Wachstum zu erzielen, habe das Unternehmen zahlreiche strategische Wetten abgeschlossen und dadurch den Fokus auf das eigentliche Kerngeschäft verloren. Rückblickend räumte sie ein, dass Xbox seine Ressourcen auf zu viele Bereiche verteilt habe.

Nach Ansicht der Xbox-Chefin spiegelt sich die Unternehmensstrategie vor allem darin wider, wofür Zeit, Personal und Investitionen eingesetzt werden. Genau dort habe Xbox den Fokus verloren. Die aktuelle Neuausrichtung soll deshalb das Kerngeschäft wieder in den Mittelpunkt stellen. Dazu zählen unter anderem Veränderungen bei Xbox Game Pass, ein stärkerer Fokus auf Exklusivtitel sowie umfangreiche Umstrukturierungen innerhalb der Gaming-Sparte.

Sharma bekräftigte außerdem ihre Einschätzung, dass sich Xbox derzeit wirtschaftlich nicht in einer gesunden Position befinde. Ein finanziell stärker aufgestelltes Xbox-Geschäft könnte die Auswirkungen der aktuellen Hardware-Krise deutlich besser abfedern. In der derzeitigen Situation würden die schwierigen Marktbedingungen jedoch notwendige Veränderungen zusätzlich beschleunigen.

Darüber hinaus bestätigte Sharma, dass Microsoft neue Geschäftsmodelle prüft. Dazu gehören unter anderem Finanzierungsangebote nach dem Prinzip „Jetzt kaufen, später bezahlen“, um die Einstiegskosten für neue Hardware zu senken. Gleichzeitig machte sie deutlich, dass der Umbau der Xbox-Sparte Zeit benötigen werde und der eingeschlagene Kurs noch nicht abgeschlossen sei.