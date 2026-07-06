Xbox: Asha Sharma nennt bis zu zehnmal niedrigere Margen als Konkurrenz

Xbox-CEO Asha Sharma beschreibt die wirtschaftliche Lage der Gaming-Sparte als ungesund und begründet damit die umfassende Restrukturierung.

Bereits im ersten Abschnitt ihres heutigen Schreibens an die Belegschaft zu den 3.200 Entlassungen macht Xbox-CEO Asha Sharma deutlich, weshalb das Unternehmen einen tiefgreifenden Konzernumbau für notwendig hält. Die aktuelle wirtschaftliche Situation der Gaming-Sparte bezeichnet sie dabei als „nicht gesund“.

Zunächst richtet Sharma persönliche Worte an die von den Stellenstreichungen betroffenen Mitarbeiter. Sie betont, dass die Entscheidungen nicht die Leistungen oder das Engagement der Beschäftigten widerspiegeln. Viele seien nach Übernahmen zu Xbox gekommen oder hätten sich bewusst für das Unternehmen entschieden, weil sie die Gaming-Branche und Xbox schätzen.

Im Anschluss beschreibt Sharma die wirtschaftlichen Herausforderungen. Nach ihren Angaben erwirtschaftet Xbox derzeit Gewinnmargen, die drei- bis zehnmal niedriger ausfallen als bei vergleichbaren Plattform- und Publishing-Unternehmen. Gleichzeitig sei Xbox mit einer kleineren Installationsbasis als die Konkurrenz in die aktuelle Konsolengeneration gestartet und habe höhere Kosten zu tragen.

Als Wachstumsstrategie habe das Unternehmen auf Game Pass, Multiplattform-Veröffentlichungen und ein deutlich breiteres Spieleportfolio gesetzt. Diese Bereiche hätten zwar einen wichtigen Beitrag zum Geschäft geleistet, seien jedoch nicht mit der Geschwindigkeit gewachsen, die Xbox erwartet habe. Währenddessen habe sich das Kerngeschäft abgeschwächt, obwohl zusätzliche Teams aufgebaut und weitere Investitionen getätigt worden seien.

Als weiteren Belastungsfaktor nennt Sharma die ihrer Aussage nach schwerste Hardwarekrise in der Geschichte der Branche. Vor diesem Hintergrund sei ein grundlegender Neustart der Xbox-Sparte unausweichlich geworden.

Darüber hinaus begründet Sharma den Strategiewechsel mit der Entwicklung des Spielemarktes. Seit 2018 habe Xbox das eigene Studioportfolio massiv ausgebaut, während die Zahl neuer Spieleveröffentlichungen branchenweit stark gestiegen sei. Inzwischen konkurriere Microsoft nicht nur mit den größten Publishern, sondern auch mit einer Vielzahl unabhängiger Entwicklerstudios.

Es sei weder möglich noch sinnvoll, jedes erfolgreiche Indie-Studio zu übernehmen. Zudem habe das Unternehmen erkannt, dass Xbox nicht für jede Art von Studio das passende Umfeld biete.

Nach Angaben von Sharma verlor Microsoft in einem typischen Geschäftsjahr 64 Cent für jeden investierten Dollar in diesem Bereich. Künftig wolle Xbox unabhängige Entwickler stattdessen verstärkt mit offenen Entwicklungswerkzeugen und dem Zugang zur eigenen Spielerbasis unterstützen, anstatt weitere Studios zu übernehmen.

Mit den angekündigten Maßnahmen will Microsoft die Organisation verschlanken und Xbox langfristig wieder auf einen nachhaltigen Wachstumskurs bringen.