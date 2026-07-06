Xbox: Asha Sharma nennt bis zu zehnmal niedrigere Margen als Konkurrenz

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Image: Microsoft

Xbox-CEO Asha Sharma beschreibt die wirtschaftliche Lage der Gaming-Sparte als ungesund und begründet damit die umfassende Restrukturierung.

Bereits im ersten Abschnitt ihres heutigen Schreibens an die Belegschaft zu den 3.200 Entlassungen macht Xbox-CEO Asha Sharma deutlich, weshalb das Unternehmen einen tiefgreifenden Konzernumbau für notwendig hält. Die aktuelle wirtschaftliche Situation der Gaming-Sparte bezeichnet sie dabei als „nicht gesund“.

Zunächst richtet Sharma persönliche Worte an die von den Stellenstreichungen betroffenen Mitarbeiter. Sie betont, dass die Entscheidungen nicht die Leistungen oder das Engagement der Beschäftigten widerspiegeln. Viele seien nach Übernahmen zu Xbox gekommen oder hätten sich bewusst für das Unternehmen entschieden, weil sie die Gaming-Branche und Xbox schätzen.

Im Anschluss beschreibt Sharma die wirtschaftlichen Herausforderungen. Nach ihren Angaben erwirtschaftet Xbox derzeit Gewinnmargen, die drei- bis zehnmal niedriger ausfallen als bei vergleichbaren Plattform- und Publishing-Unternehmen. Gleichzeitig sei Xbox mit einer kleineren Installationsbasis als die Konkurrenz in die aktuelle Konsolengeneration gestartet und habe höhere Kosten zu tragen.

Als Wachstumsstrategie habe das Unternehmen auf Game Pass, Multiplattform-Veröffentlichungen und ein deutlich breiteres Spieleportfolio gesetzt. Diese Bereiche hätten zwar einen wichtigen Beitrag zum Geschäft geleistet, seien jedoch nicht mit der Geschwindigkeit gewachsen, die Xbox erwartet habe. Währenddessen habe sich das Kerngeschäft abgeschwächt, obwohl zusätzliche Teams aufgebaut und weitere Investitionen getätigt worden seien.

Als weiteren Belastungsfaktor nennt Sharma die ihrer Aussage nach schwerste Hardwarekrise in der Geschichte der Branche. Vor diesem Hintergrund sei ein grundlegender Neustart der Xbox-Sparte unausweichlich geworden.

Darüber hinaus begründet Sharma den Strategiewechsel mit der Entwicklung des Spielemarktes. Seit 2018 habe Xbox das eigene Studioportfolio massiv ausgebaut, während die Zahl neuer Spieleveröffentlichungen branchenweit stark gestiegen sei. Inzwischen konkurriere Microsoft nicht nur mit den größten Publishern, sondern auch mit einer Vielzahl unabhängiger Entwicklerstudios.

Es sei weder möglich noch sinnvoll, jedes erfolgreiche Indie-Studio zu übernehmen. Zudem habe das Unternehmen erkannt, dass Xbox nicht für jede Art von Studio das passende Umfeld biete.

Nach Angaben von Sharma verlor Microsoft in einem typischen Geschäftsjahr 64 Cent für jeden investierten Dollar in diesem Bereich. Künftig wolle Xbox unabhängige Entwickler stattdessen verstärkt mit offenen Entwicklungswerkzeugen und dem Zugang zur eigenen Spielerbasis unterstützen, anstatt weitere Studios zu übernehmen.

Mit den angekündigten Maßnahmen will Microsoft die Organisation verschlanken und Xbox langfristig wieder auf einen nachhaltigen Wachstumskurs bringen.

Quelle
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67 Kommentare Added

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  1. Teddofryo 139985 XP Elite-at-Arms Gold | 06.07.2026 - 16:47 Uhr

    „Marge“, das ist doch ein Lieblingswort eines Users hier😂 @z0rn, diese Kreativität meine ich😂 und sie geht auch nicht unter die Gürtellinie😊

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          • Teddofryo 139985 XP Elite-at-Arms Gold | 06.07.2026 - 17:06 Uhr
            Antwort auf Saibot77

            🤣🤣🤣🤣🤣 , nein dazu bin ich zu faul und durch die Antworten anderer User darauf, weiss ich in etwa was geschrieben wurde , letztendlich ist es eh immer das selbe😅

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    • DanSanAliaMi 113905 XP Scorpio King Rang 2 | 06.07.2026 - 17:00 Uhr
      Antwort auf Teddofryo

      und dennoch provozierst ständig weiter. genauso nur das du den namen nicht nennst.

      glaub die community die aktiv schreibt ist relativ überschaubar, und ist ganz klar auf wen du mit dem finger zeigst. Aber würde wird das über dich machen bei marathon dann ist es ja wieder was anderes stimmts.

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      • Teddofryo 139985 XP Elite-at-Arms Gold | 06.07.2026 - 17:03 Uhr
        Antwort auf DanSanAliaMi

        Nö nix anderes, darauf gehe ich ja auch fast immer ein😂 Es kommt halt immer drauf an wie man damit umgeht, ich werde hier als „idiot“ und „dumm“ beleidigt, das mach ich zum Beispiel nicht und trotzdem heule ich nicht rum, ich finds nur langweilig, mach doch lieber ein Spass draus und werde Kreativ😌

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          • Teddofryo 139985 XP Elite-at-Arms Gold | 06.07.2026 - 17:09 Uhr
            Antwort auf DanSanAliaMi

            „nur ist das nicht das Niveau das sich viele hier wünschen.“

            Ich habe vorhin geschrieben, das ich jetzt fürs erste aufhöre mit den dummen Sprüchen, also bitte provozier mich nicht mit diesem Satz🤣🤣🤣

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            • DanSanAliaMi 113905 XP Scorpio King Rang 2 | 06.07.2026 - 17:10 Uhr
              Antwort auf Teddofryo

              okay das ist das problem. Das man immer alles als provokation aufnimmt. 🙂 war keine provokation meinerseits. vielleicht sollten das alle dazu schreiben immer

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              • Teddofryo 139985 XP Elite-at-Arms Gold | 06.07.2026 - 17:13 Uhr
                Antwort auf DanSanAliaMi

                Du hast es nicht verstanden, ich habe mich über deinen Satz über „Niveau“ amüsiert und hätte eigentlich darauf was schreiben können, aber ich bremse mich, weil ich euch doch auch alle lieb hab und weiss, das nicht jeder Spaß verträgt😂…manchmal muss man Rücksicht nehmen🤷🏻‍♂️

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    • DrFreaK666 308980 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 06.07.2026 - 17:00 Uhr
      Antwort auf Teddofryo

      Asha Sharma und Nadella haben ja einsilbrig gesagt, dass Xbox nicht profitabel war.
      Spätestens da hätte er verstummen müssen.

      2
    • Jack86 56530 XP Nachwuchsadmin 7+ | 06.07.2026 - 17:05 Uhr
      Antwort auf Teddofryo

      Und wie sehr würde man hier angefeindet von der *Elite* weil’s man kritisierte 😂 naja am Ende hatte man eben Recht.

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      • DanSanAliaMi 113905 XP Scorpio King Rang 2 | 06.07.2026 - 17:07 Uhr
        Antwort auf Jack86

        aber auf der anderen seite, wenn die anderen recht hatten, kann man auch nicht zugeben. *hierwürdeeinzwinkersmileystehen*

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      • Teddofryo 139985 XP Elite-at-Arms Gold | 06.07.2026 - 17:16 Uhr
        Antwort auf Jack86

        „Und wie sehr würde man hier angefeindet von der *Elite* weil’s man kritisierte 😂“

        Du glücklicher😂

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  2. HaloPro 12420 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 06.07.2026 - 16:53 Uhr

    Das kann doch gar nicht sein, Xbox war doch die beste Sparte wenns darum ging. 😂

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  3. Teddofryo 139985 XP Elite-at-Arms Gold | 06.07.2026 - 17:01 Uhr

    Wir sind im Umbruch und fertig, jetzt kommt nach und nach einfach überall der Nackenschlag, aber am Ende wird es trotzdem teilweise nicht die richtigen Treffen, das ist leider ein „AG“scher Fakt.

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  4. Jack86 56530 XP Nachwuchsadmin 7+ | 06.07.2026 - 17:10 Uhr

    Joa, das war klar und würde ja jahrelang abgesprochen, nur wollten das bestimme Leute nicht hören/wahrhaben. Bin mal gespannt, ob’s unter Asha wirklich besser wird.

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  5. cengiz 3995 XP Beginner Level 2 | 06.07.2026 - 17:11 Uhr

    Also verstärkt „nur“ als Publisher und weniger als Entwickler auftreten?

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  6. Heikel 8780 XP Beginner Level 4 | 06.07.2026 - 17:12 Uhr

    Kann nicht stimmen. Hier wird einem seit Jahren was anderes erzählt.

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  9. Peter Quill 104200 XP Elite User | 06.07.2026 - 17:26 Uhr

    So sehr ich Phil spencer geschätzt habe, was die Wirtschaftlichkeit angeht hatte er keine Ahnung.

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