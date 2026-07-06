Xbox: Asha Sharma nennt bis zu zehnmal niedrigere Margen als Konkurrenz

Bereits im ersten Abschnitt ihres heutigen Schreibens an die Belegschaft zu den 3.200 Entlassungen macht Xbox-CEO Asha Sharma deutlich, weshalb das Unternehmen einen tiefgreifenden Konzernumbau für notwendig hält. Die aktuelle wirtschaftliche Situation der Gaming-Sparte bezeichnet sie dabei als „nicht gesund“.
Zunächst richtet Sharma persönliche Worte an die von den Stellenstreichungen betroffenen Mitarbeiter. Sie betont, dass die Entscheidungen nicht die Leistungen oder das Engagement der Beschäftigten widerspiegeln. Viele seien nach Übernahmen zu Xbox gekommen oder hätten sich bewusst für das Unternehmen entschieden, weil sie die Gaming-Branche und Xbox schätzen.
Im Anschluss beschreibt Sharma die wirtschaftlichen Herausforderungen. Nach ihren Angaben erwirtschaftet Xbox derzeit Gewinnmargen, die drei- bis zehnmal niedriger ausfallen als bei vergleichbaren Plattform- und Publishing-Unternehmen. Gleichzeitig sei Xbox mit einer kleineren Installationsbasis als die Konkurrenz in die aktuelle Konsolengeneration gestartet und habe höhere Kosten zu tragen.
Als Wachstumsstrategie habe das Unternehmen auf Game Pass, Multiplattform-Veröffentlichungen und ein deutlich breiteres Spieleportfolio gesetzt. Diese Bereiche hätten zwar einen wichtigen Beitrag zum Geschäft geleistet, seien jedoch nicht mit der Geschwindigkeit gewachsen, die Xbox erwartet habe. Währenddessen habe sich das Kerngeschäft abgeschwächt, obwohl zusätzliche Teams aufgebaut und weitere Investitionen getätigt worden seien.
Als weiteren Belastungsfaktor nennt Sharma die ihrer Aussage nach schwerste Hardwarekrise in der Geschichte der Branche. Vor diesem Hintergrund sei ein grundlegender Neustart der Xbox-Sparte unausweichlich geworden.
Darüber hinaus begründet Sharma den Strategiewechsel mit der Entwicklung des Spielemarktes. Seit 2018 habe Xbox das eigene Studioportfolio massiv ausgebaut, während die Zahl neuer Spieleveröffentlichungen branchenweit stark gestiegen sei. Inzwischen konkurriere Microsoft nicht nur mit den größten Publishern, sondern auch mit einer Vielzahl unabhängiger Entwicklerstudios.
Es sei weder möglich noch sinnvoll, jedes erfolgreiche Indie-Studio zu übernehmen. Zudem habe das Unternehmen erkannt, dass Xbox nicht für jede Art von Studio das passende Umfeld biete.
Nach Angaben von Sharma verlor Microsoft in einem typischen Geschäftsjahr 64 Cent für jeden investierten Dollar in diesem Bereich. Künftig wolle Xbox unabhängige Entwickler stattdessen verstärkt mit offenen Entwicklungswerkzeugen und dem Zugang zur eigenen Spielerbasis unterstützen, anstatt weitere Studios zu übernehmen.
Mit den angekündigten Maßnahmen will Microsoft die Organisation verschlanken und Xbox langfristig wieder auf einen nachhaltigen Wachstumskurs bringen.
67 Kommentare AddedMitdiskutieren
„Marge“, das ist doch ein Lieblingswort eines Users hier😂 @z0rn, diese Kreativität meine ich😂 und sie geht auch nicht unter die Gürtellinie😊
Jap, dieser User meinte ja Xbox hat eine Marge von über 20% 😄
Ich bin auf die billigen Ausreden gespannt 😉. Aber bei Sony ……..
Leider werde ich vom Margenkönig nix lesen können, der hat mich 3fach blockiert.
Abmelden und das Fest kann beginnen 😜.
🤣🤣🤣🤣🤣 , nein dazu bin ich zu faul und durch die Antworten anderer User darauf, weiss ich in etwa was geschrieben wurde , letztendlich ist es eh immer das selbe😅
und dennoch provozierst ständig weiter. genauso nur das du den namen nicht nennst.
glaub die community die aktiv schreibt ist relativ überschaubar, und ist ganz klar auf wen du mit dem finger zeigst. Aber würde wird das über dich machen bei marathon dann ist es ja wieder was anderes stimmts.
Nö nix anderes, darauf gehe ich ja auch fast immer ein😂 Es kommt halt immer drauf an wie man damit umgeht, ich werde hier als „idiot“ und „dumm“ beleidigt, das mach ich zum Beispiel nicht und trotzdem heule ich nicht rum, ich finds nur langweilig, mach doch lieber ein Spass draus und werde Kreativ😌
nur ist das nicht das Niveau das sich viele hier wünschen.
„nur ist das nicht das Niveau das sich viele hier wünschen.“
Ich habe vorhin geschrieben, das ich jetzt fürs erste aufhöre mit den dummen Sprüchen, also bitte provozier mich nicht mit diesem Satz🤣🤣🤣
okay das ist das problem. Das man immer alles als provokation aufnimmt. 🙂 war keine provokation meinerseits. vielleicht sollten das alle dazu schreiben immer
Du hast es nicht verstanden, ich habe mich über deinen Satz über „Niveau“ amüsiert und hätte eigentlich darauf was schreiben können, aber ich bremse mich, weil ich euch doch auch alle lieb hab und weiss, das nicht jeder Spaß verträgt😂…manchmal muss man Rücksicht nehmen🤷🏻♂️
Asha Sharma und Nadella haben ja einsilbrig gesagt, dass Xbox nicht profitabel war.
Spätestens da hätte er verstummen müssen.
Jeder wie er meint😅🤷🏻♂️Wenn man aber das Echo dann aushalten kann, dann kann man auch auf seine Meinung beharren.
Mein Echo konnte er nicht aushalten. Waren wohl zu viele Fakten
Meinen leider auch nicht, bin bisschen traurig darüber 🤷🏻♂️
Und wie sehr würde man hier angefeindet von der *Elite* weil’s man kritisierte 😂 naja am Ende hatte man eben Recht.
aber auf der anderen seite, wenn die anderen recht hatten, kann man auch nicht zugeben. *hierwürdeeinzwinkersmileystehen*
Ich habe auch manchmal Unrecht und kein Problem es zuzugeben.
Nobody is perfect 🤷🏻♂️
„Und wie sehr würde man hier angefeindet von der *Elite* weil’s man kritisierte 😂“
Du glücklicher😂
Das kann doch gar nicht sein, Xbox war doch die beste Sparte wenns darum ging. 😂
Wir sind im Umbruch und fertig, jetzt kommt nach und nach einfach überall der Nackenschlag, aber am Ende wird es trotzdem teilweise nicht die richtigen Treffen, das ist leider ein „AG“scher Fakt.
Joa, das war klar und würde ja jahrelang abgesprochen, nur wollten das bestimme Leute nicht hören/wahrhaben. Bin mal gespannt, ob’s unter Asha wirklich besser wird.
Also verstärkt „nur“ als Publisher und weniger als Entwickler auftreten?
Kann nicht stimmen. Hier wird einem seit Jahren was anderes erzählt.
Hier kommen mir als erstes 14 Managementebenen in den Sinn.😅🙈
Die gute Frau hat echt eine Mammutaufgabe vor sich.
So sehr ich Phil spencer geschätzt habe, was die Wirtschaftlichkeit angeht hatte er keine Ahnung.