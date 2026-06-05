Xbox: Asha Sharma strebt bis 2030 die Marktführerschaft in Gaming und Entertainment an

Xbox-CEO Asha Sharma hat das Ziel ausgegeben, Xbox bis 2030 zur führenden Gaming- und Entertainment-Marke zu machen.

Xbox-CEO Asha Sharma hat ein ambitioniertes Ziel für die kommenden Jahre formuliert: Xbox soll bis 2030 zur führenden Gaming- und Entertainment-Marke weltweit werden.

In einem Interview mit Bloomberg Tech erklärte Sharma gleich mehrfach, dass dies ihr klarer Auftrag sei. Sie bezeichnete das Vorhaben als ihr „Mandat“ und betonte, dass es nicht um klassische Unternehmenskennzahlen wie Margen gehe, sondern um die Marktführerschaft im gesamten Entertainment-Sektor.

Auf die Frage nach ihrer Entscheidungsfreiheit innerhalb von Microsoft stellte Sharma klar, dass ihr Fokus nicht auf kurzfristigen Finanzzielen liege, sondern auf der langfristigen Positionierung von Xbox als Branchenführer.

Gleichzeitig verwies sie auf die umfangreichen Investitionen der vergangenen Jahre als Grundlage dieser Strategie. Microsoft habe in den letzten sechs Jahren massiv in Gaming investiert, unter anderem durch die Übernahmen von Activision Blizzard und ZeniMax sowie durch den Ausbau der eigenen Plattform- und Hardware-Infrastruktur. Auch finanzielle Subventionen trotz hoher Kosten bei Speicher und Produktion seien Teil dieser langfristigen Strategie.

Sharma räumte dabei ein, dass sich Xbox aktuell nicht in einer idealen wirtschaftlichen Situation befinde. Die kommenden 100 Tage würden deshalb darauf abzielen, das Geschäft neu auszurichten und zu stabilisieren.

Im Gespräch wurde auch die Übernahme von Activision Blizzard King für rund 69 Milliarden US-Dollar thematisiert. Auf die Frage, ob sich dieser Deal angesichts von Entlassungen, Spieleabsagen und Preissteigerungen beim Game Pass auszahle, zeigte sich Sharma klar positiv.

Sie verwies auf die Bedeutung der enthaltenen Marken und Franchises. Call of Duty sei inzwischen eines der umsatzstärksten Entertainment-Produkte weltweit, Candy Crush zähle zu den meistgenutzten Apps überhaupt und World of Warcraft verfüge über eine seit Jahrzehnten stabile Fangemeinde. Diese Assets seien aus ihrer Sicht zentrale Bausteine für die Zukunft von Xbox.

Zum Abschluss bekräftigte Sharma erneut ihr Ziel für die kommenden Jahre: Xbox solle bis 2030 die führende Kraft im Gaming- und Entertainment-Bereich sein.