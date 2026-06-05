Xbox: Asha Sharma strebt bis 2030 die Marktführerschaft in Gaming und Entertainment an

Xbox-CEO Asha Sharma hat ein ambitioniertes Ziel für die kommenden Jahre formuliert: Xbox soll bis 2030 zur führenden Gaming- und Entertainment-Marke weltweit werden.
In einem Interview mit Bloomberg Tech erklärte Sharma gleich mehrfach, dass dies ihr klarer Auftrag sei. Sie bezeichnete das Vorhaben als ihr „Mandat“ und betonte, dass es nicht um klassische Unternehmenskennzahlen wie Margen gehe, sondern um die Marktführerschaft im gesamten Entertainment-Sektor.
Auf die Frage nach ihrer Entscheidungsfreiheit innerhalb von Microsoft stellte Sharma klar, dass ihr Fokus nicht auf kurzfristigen Finanzzielen liege, sondern auf der langfristigen Positionierung von Xbox als Branchenführer.
Gleichzeitig verwies sie auf die umfangreichen Investitionen der vergangenen Jahre als Grundlage dieser Strategie. Microsoft habe in den letzten sechs Jahren massiv in Gaming investiert, unter anderem durch die Übernahmen von Activision Blizzard und ZeniMax sowie durch den Ausbau der eigenen Plattform- und Hardware-Infrastruktur. Auch finanzielle Subventionen trotz hoher Kosten bei Speicher und Produktion seien Teil dieser langfristigen Strategie.
Sharma räumte dabei ein, dass sich Xbox aktuell nicht in einer idealen wirtschaftlichen Situation befinde. Die kommenden 100 Tage würden deshalb darauf abzielen, das Geschäft neu auszurichten und zu stabilisieren.
Im Gespräch wurde auch die Übernahme von Activision Blizzard King für rund 69 Milliarden US-Dollar thematisiert. Auf die Frage, ob sich dieser Deal angesichts von Entlassungen, Spieleabsagen und Preissteigerungen beim Game Pass auszahle, zeigte sich Sharma klar positiv.
Sie verwies auf die Bedeutung der enthaltenen Marken und Franchises. Call of Duty sei inzwischen eines der umsatzstärksten Entertainment-Produkte weltweit, Candy Crush zähle zu den meistgenutzten Apps überhaupt und World of Warcraft verfüge über eine seit Jahrzehnten stabile Fangemeinde. Diese Assets seien aus ihrer Sicht zentrale Bausteine für die Zukunft von Xbox.
Zum Abschluss bekräftigte Sharma erneut ihr Ziel für die kommenden Jahre: Xbox solle bis 2030 die führende Kraft im Gaming- und Entertainment-Bereich sein.
48 Kommentare AddedMitdiskutieren
Im Konsolen markt Sektor wird man mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht die Nummer 1 werden.
Das sich eine xbox jetzt auch mal 100 Millionen mal verkauft wie eine Nintendo oder Sony Konsole halte ich für ausgeschlossen.
Wenn es gut läuft schafft man wieder die verkaufszahlen der xbox one oder vielleicht die der Xbox 360 zu erreichen.
Ich denke sie bezieht sich nicht auf Konsolen, sondern auf den Gesamtumsatz. Also will sie vor Tencent sein.
Alleine mit Konsolen würde das in 100 Jahren nichts werden, sonst wären Sony und Nintendo schon ewig Billionen-Dollar Unternehmen.
Also Quasi Publisher kaufen was wiederum Milliarden kosten würde.🤷
Was jetzt aber in der Vergangenheit auch nicht dazu geführt hat das umsätze von Quartal zu Quartal gestiegen sind.
Ich habe jetzt keine Ahnung wie sie das erreichen möchte.
Ich denke eher durch Qualität noch mehr Kunden auf allen Plattformen abholen und die Cloud für Smartphones ausbauen bzw. Gekaufte Spiele auch ohne GP-Abo spielbar zu machen.
Genau kann ich es dir auch nicht sagen. Ich habe keine Einsicht in Analyse oder Pläne. 😁
Die Qualität der Spiele ist ja in Ordnung.🙂
Aber verstehe schon Matt booty, man braucht mehr spiele von der Qualität von einem Forza Horizon 6.
Spiele wie Avowed oder The outer world2 gehen im markt unter.
Denke auch, diese Aussage zeigt im Grunde klar: Microsoft wird den Weg des Publishers mit eigener Hardware weiter gehen und da hat man echt gute Karten vorne dabei zu sein.
Je mehr ich zwischen den Zeilen lese, umso klarer wird dieses Bild für mich aktuell, aber bin bei Gott kein Experte…
„Asha Sharma strebt bis 2030 die Marktführerschaft in Gaming und Entertainment an“
🎶Der Pinky und der Brain 🎶
🤣
Danke muss mir das Intro mal wieder angucken xD
Im Tierversuchslabor, da ist es geschehen
Musste direkt daran denken. SPOILER! Die haben es nie zu Weltherrschaft gebracht, aber lustig waren die trotzdem 😂😂
An Qualität- und Quantität der 1st-Party-Kracher scheitert es schon mal nicht🙂
Ist aber sehr ambitioniert
🤣 viel Glück
Was soll sie sonst denn für einen Job haben wie die Nr. 1.
Na dann haut doch endlich mal was raus halbtote IPs gibts genug die gekauft werden wollen, vielleicht richtet es ja die KI das mal was läuft in dem Saftladen
Ohje, was für Aussagen… Größenwahn?! Erst einmal das Rumgeiere bzgl. Exklusivität beenden und dann erst einmal zeigen, was „XBOX“ wirklich kann, ausser große Töne spucken 😛
Ich habe das Gefühl unter ihrer Führung ist alles möglich. Sie könnte uns ins gelobte Land führen
Dieses mal werden wir es schaffen Pinky… ;D