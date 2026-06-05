Xbox: Asha Sharma strebt bis 2030 die Marktführerschaft in Gaming und Entertainment an

48 Autor: , in News / Xbox
Übersicht
Image: Microsoft

Xbox-CEO Asha Sharma hat das Ziel ausgegeben, Xbox bis 2030 zur führenden Gaming- und Entertainment-Marke zu machen.

Xbox-CEO Asha Sharma hat ein ambitioniertes Ziel für die kommenden Jahre formuliert: Xbox soll bis 2030 zur führenden Gaming- und Entertainment-Marke weltweit werden.

In einem Interview mit Bloomberg Tech erklärte Sharma gleich mehrfach, dass dies ihr klarer Auftrag sei. Sie bezeichnete das Vorhaben als ihr „Mandat“ und betonte, dass es nicht um klassische Unternehmenskennzahlen wie Margen gehe, sondern um die Marktführerschaft im gesamten Entertainment-Sektor.

Auf die Frage nach ihrer Entscheidungsfreiheit innerhalb von Microsoft stellte Sharma klar, dass ihr Fokus nicht auf kurzfristigen Finanzzielen liege, sondern auf der langfristigen Positionierung von Xbox als Branchenführer.

Gleichzeitig verwies sie auf die umfangreichen Investitionen der vergangenen Jahre als Grundlage dieser Strategie. Microsoft habe in den letzten sechs Jahren massiv in Gaming investiert, unter anderem durch die Übernahmen von Activision Blizzard und ZeniMax sowie durch den Ausbau der eigenen Plattform- und Hardware-Infrastruktur. Auch finanzielle Subventionen trotz hoher Kosten bei Speicher und Produktion seien Teil dieser langfristigen Strategie.

Sharma räumte dabei ein, dass sich Xbox aktuell nicht in einer idealen wirtschaftlichen Situation befinde. Die kommenden 100 Tage würden deshalb darauf abzielen, das Geschäft neu auszurichten und zu stabilisieren.

Im Gespräch wurde auch die Übernahme von Activision Blizzard King für rund 69 Milliarden US-Dollar thematisiert. Auf die Frage, ob sich dieser Deal angesichts von Entlassungen, Spieleabsagen und Preissteigerungen beim Game Pass auszahle, zeigte sich Sharma klar positiv.

Sie verwies auf die Bedeutung der enthaltenen Marken und Franchises. Call of Duty sei inzwischen eines der umsatzstärksten Entertainment-Produkte weltweit, Candy Crush zähle zu den meistgenutzten Apps überhaupt und World of Warcraft verfüge über eine seit Jahrzehnten stabile Fangemeinde. Diese Assets seien aus ihrer Sicht zentrale Bausteine für die Zukunft von Xbox.

Zum Abschluss bekräftigte Sharma erneut ihr Ziel für die kommenden Jahre: Xbox solle bis 2030 die führende Kraft im Gaming- und Entertainment-Bereich sein.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Xbox

48 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Peter Quill 93750 XP Posting Machine Level 2 | 05.06.2026 - 13:17 Uhr

    Im Konsolen markt Sektor wird man mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht die Nummer 1 werden.
    Das sich eine xbox jetzt auch mal 100 Millionen mal verkauft wie eine Nintendo oder Sony Konsole halte ich für ausgeschlossen.

    Wenn es gut läuft schafft man wieder die verkaufszahlen der xbox one oder vielleicht die der Xbox 360 zu erreichen.

    2
    • buimui 463770 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 05.06.2026 - 13:24 Uhr
      Antwort auf Peter Quill

      Ich denke sie bezieht sich nicht auf Konsolen, sondern auf den Gesamtumsatz. Also will sie vor Tencent sein.

      Alleine mit Konsolen würde das in 100 Jahren nichts werden, sonst wären Sony und Nintendo schon ewig Billionen-Dollar Unternehmen.

      1
      • Peter Quill 93750 XP Posting Machine Level 2 | 05.06.2026 - 13:31 Uhr
        Antwort auf buimui

        Also Quasi Publisher kaufen was wiederum Milliarden kosten würde.🤷
        Was jetzt aber in der Vergangenheit auch nicht dazu geführt hat das umsätze von Quartal zu Quartal gestiegen sind.

        Ich habe jetzt keine Ahnung wie sie das erreichen möchte.

        0
        • buimui 463770 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 05.06.2026 - 13:34 Uhr
          Antwort auf Peter Quill

          Ich denke eher durch Qualität noch mehr Kunden auf allen Plattformen abholen und die Cloud für Smartphones ausbauen bzw. Gekaufte Spiele auch ohne GP-Abo spielbar zu machen.

          Genau kann ich es dir auch nicht sagen. Ich habe keine Einsicht in Analyse oder Pläne. 😁

          0
          • Peter Quill 93750 XP Posting Machine Level 2 | 05.06.2026 - 13:48 Uhr
            Antwort auf buimui

            Die Qualität der Spiele ist ja in Ordnung.🙂
            Aber verstehe schon Matt booty, man braucht mehr spiele von der Qualität von einem Forza Horizon 6.
            Spiele wie Avowed oder The outer world2 gehen im markt unter.

            0
      • OEhnsky81 65415 XP Romper Domper Stomper | 05.06.2026 - 14:03 Uhr
        Antwort auf buimui

        Denke auch, diese Aussage zeigt im Grunde klar: Microsoft wird den Weg des Publishers mit eigener Hardware weiter gehen und da hat man echt gute Karten vorne dabei zu sein.

        Je mehr ich zwischen den Zeilen lese, umso klarer wird dieses Bild für mich aktuell, aber bin bei Gott kein Experte…

        0
  2. Teddofryo 122435 XP Man-at-Arms Bronze | 05.06.2026 - 13:26 Uhr

    „Asha Sharma strebt bis 2030 die Marktführerschaft in Gaming und Entertainment an“

    🎶Der Pinky und der Brain 🎶

    2
  3. Robilein 1277570 XP Xboxdynasty Legend Platin | 05.06.2026 - 13:38 Uhr

    An Qualität- und Quantität der 1st-Party-Kracher scheitert es schon mal nicht🙂

    0
  6. Economic 104950 XP Elite User | 05.06.2026 - 13:48 Uhr

    Was soll sie sonst denn für einen Job haben wie die Nr. 1.

    Na dann haut doch endlich mal was raus halbtote IPs gibts genug die gekauft werden wollen, vielleicht richtet es ja die KI das mal was läuft in dem Saftladen

    0
  7. the-last-of-me-x 86735 XP Untouchable Star 3 | 05.06.2026 - 13:56 Uhr

    Ohje, was für Aussagen… Größenwahn?! Erst einmal das Rumgeiere bzgl. Exklusivität beenden und dann erst einmal zeigen, was „XBOX“ wirklich kann, ausser große Töne spucken 😛

    0
  8. GERxJOHNNY 91570 XP Posting Machine Level 1 | 05.06.2026 - 14:00 Uhr

    Ich habe das Gefühl unter ihrer Führung ist alles möglich. Sie könnte uns ins gelobte Land führen

    0

Hinterlasse eine Antwort