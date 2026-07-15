Xbox: Ausgerechnet der Ex-PlayStation-Chef stärkt Xbox den Rücken – aus einem überraschenden Grund

Nicht ein neues Spiel, sondern die Zukunft von Xbox steht im Mittelpunkt einer bemerkenswerten Aussage von Shawn Layden. Der ehemalige CEO von Sony Interactive Entertainment America erklärte, dass er sich wünsche, Microsofts Gaming-Sparte würde als Hardware-Konkurrent wieder zu alter Stärke zurückfinden.
Layden äußerte sich im Rahmen eines Interviews zu den jüngsten Entwicklungen bei Xbox, nachdem Microsoft umfangreiche Umstrukturierungen und den Abbau von rund 3.200 Arbeitsplätzen angekündigt hatte. Für den ehemaligen PlayStation-Manager steht dabei weniger die Konkurrenz zwischen den Plattformen im Vordergrund als deren Bedeutung für die gesamte Branche.
Rückblickend bezeichnete Layden die Zeit von PlayStation 3 und Xbox 360 als die „goldenen Jahre“ der Konsolenkonkurrenz. Der intensive Wettbewerb habe beide Unternehmen dazu angetrieben, sich gegenseitig mit Innovationen, exklusiven Spielen und neuen Ideen zu übertreffen. Veranstaltungen wie die E3 seien damals zusätzlich von der Rivalität zwischen Xbox und PlayStation geprägt gewesen und hätten das Interesse an Videospielen insgesamt gesteigert.
Nach Ansicht Laydens fehlt diese Dynamik zunehmend. Er sieht die Gefahr, dass sich die Branche immer stärker auf wenige dominante Plattformen konzentriert und Unternehmen dadurch risikoscheuer werden. Steigende Entwicklungskosten und der Fokus auf große Blockbuster führten seiner Meinung nach dazu, dass weniger experimentiert werde und Innovationen seltener entstünden.
Vor diesem Hintergrund erklärte Layden, dass ein wirtschaftlich starkes Xbox auch für PlayStation und die gesamte Industrie von Vorteil wäre. Konkurrenz sorge dafür, dass sich Plattformen kontinuierlich verbessern und neue Ideen schneller umgesetzt werden.
Seine Aussagen fallen in eine Phase, in der Microsoft seine Gaming-Strategie neu ausrichtet und gleichzeitig zahlreiche Studios sowie interne Strukturen von den jüngsten Sparmaßnahmen betroffen sind. Ob Xbox künftig wieder eine stärkere Rolle im klassischen Konsolenmarkt einnehmen wird, bleibt abzuwarten. Layden macht jedoch deutlich, dass er einen intensiveren Wettbewerb im Hardware-Geschäft für wichtig hält, um Innovation und Vielfalt in der Spielebranche langfristig zu fördern.
25 Kommentare AddedMitdiskutieren
“ Er sieht die Gefahr, dass sich die Branche immer stärker auf wenige dominante Plattformen konzentriert“
Dafür gibt’s ja jetzt die Steam Machine. 🤣
Der Mann hat wohl recht….
Xbox ist heutzutage leider nur noch ein
SCHATTEN seiner Selbst und auch Playstation ist mal ALLES, aber bestimmt Nicht mehr COOL!
Worst History in Gaming 😑😡💥
Beide machen in letzter Zeit nur negative Schlagzeilen
Viel blabla, solche Weisheiten hört bzw. liest man heutzutage an jeder Ecke, die Aussichten sehen auf jeden Fall nicht gut aus für die Gaming Branche.
Hab mir grad ne gute alte Zeit vorgestellt wo an jeder Ecke n Kiosk war mit gaming Zeitschriften 😅 hier nun aber mit dem Titel Gaming Weisheiten.
War früher schon toll, die Zeiten kommen nie wieder 😕.
Ich fand Videotheken so geil, schade das die ausgestorben sind 😕
Und stimmt, gibts eig noch so ne Magazine?
Vielleicht, ich habe aber keine mehr gesehen, läuft alles nur noch online ab.
Zeitschriften gibt es noch. Und wenn du gerne zurück erinnerst, dann kann ich dir den Retro Gamer. Ist nicht günstig, aber ich schwelge auch gerne in alte Erinnerungen
Sid sind ausgestorben weil es sich nicht mehr rentiert hat
Ja Videotheken waren noch richtig geil Schafe das es das nicht mehr gibt 😑
Sonys Konkurenz ist eh nicht die Xbox, sondern der PC.
Wenn man die immer weniger werdenden Sony Exklusiv aus der Rechnung nehmen, sind wir im AAA Beriech eh schon bei fast 50/50
Im AA und Indi Bereich ist PlayStation ja schon sehr weit abgeschlagen….
Na ja, Sony sieht den PC inzwischen als zusätzlichen Absatzmarkt, nicht als direkten Konkurrenten. Die haben alleine auf Steam um die 1.5 Mrd. Doller mit ihren Ports gemacht. Das ist schon mal nicht schlecht.
Das problem ist.
Der PC Markt wächst und wächst, zweistellig.
Das sind auch Kunden dabei die Sony den Rücken kehren, wodurch es immer weniger 30% ab zu greifen gibt.
Er ist auch Realist.
Das sinkende Playstation Schiff steht vor kaum überwindbaren Aufgaben.
Ohne streamingsdienst ist playstation verloren und im Konsolenmarkt schrumpft man von Generation zu Generation.
Xbox ist dagegen tatsächlich noch komfortabel bzw zukunftsfähig aufgestellt.
Was meinst du mit “ohne Streamingdienst”?
Ich meine einen offenen streamingsdienst wie Geforce now oder Xbox. Den hat Sony ja nicht.
Dein Ernst??? MS schließt Studios, stampft Spiele ein worauf man sich gefreut hat, und du nimmst tatsächlich MS noch in Schutz und stellst sie als die guten da? Ich bitte dich. Was ist daran zukunftsfähig, wir zeigen euch spiele, aber bekommen werdet ihr sie nur vlt.
Wieso als „guten“?
Natürlich sind einige Aspekte nicht schön.
So ein Schwachsinns „Motor für Innovation und Wettbewerb in der Spielebranche“
Davon ist seit 2020 nichts zu sehen und es geht permanent bergab bei „westliche“ Studios. Genau weil solche Leute, die immer noch in Ihrer Blase vom erfolgreichen Jahrzehnt ab 2010 leben und nichts anderes sehen und hören wollen. Obwohl alles gegen diese „Traumwelt“ spricht in der Sie leben. Ohne das nicht alle Pleite gehen oder diese Führungen entlassen werden passiert rein gar nichts, schon gar keine Innovation solange zählende Kunden und Meinungen ignoriert werden.
Gestern nochmal eine sehr gute und erschreckend traurige Doku auf YouTube gesehen wo alt Bungie zu Halo 1,2,3 verglichen wird mit Bungie heute was Kultur und Arbeit betrifft. Die letzte Minute hat es mit dem Motto Bungie alt und neu auf den Punkt gebracht. Bungie alt „We make Games we wanna play“ wir machen Spiele die wir spielen wollen. Und nun Festhalten das „neue“ Bungie und deren Motto „We create Worlds that inspire friendship“ wir erstellen Welten die Freundschaft fördern. Das sagt alles was zu sagen ist und erklärt Bungies Untergang von Leidenschaftlichen Gamern zu Propaganda Aktivisten.
Die Zeit war schon geil. Wird aber nicht wieder kommen.
Gilt für fast alles. Leider! 🙁
Ja kann man so sehen . Doch ist es nichts neues und schon oft gehört oder gelesen . Ich komm aus einer Zeit wenn ich auf den Pausenhof mit Freunde Zocken wollten , das beide das gleiche Spiel dabei haben mussten , die Batterien noch genug Saft haben mussten und zu guter Letzt . Musste mein Freund oder ich das Linkkabel für den Gameboy dabei haben . Nur um 5 oder 10 Min Tetris zu spielen. Das nenne ich mal die gute alte Zeit .😉
Wiedermal ein wahres Wort von ihm.
Er weis einfach wovon er redet.
Wie immer das BlaBla 😅.