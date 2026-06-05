Xbox: Beim Thema Exklusivspiele eiert Microsoft weiter herum

Xbox befindet sich weiterhin auf der Suche nach dem richtigen Gleichgewicht zwischen Publisher und Plattformbetreiber. Genau dieses Spannungsfeld hat Xbox-CEO Asha Sharma nun in einem Interview mit Bloomberg thematisiert.

Sharma erklärte, dass Xbox als einer der größten Publisher der Branche möglichst viele Spieler erreichen müsse. Gleichzeitig sei exklusiver Content nach wie vor ein wichtiger Bestandteil jeder erfolgreichen Plattformstrategie.

Nach ihren Worten müsse ein Publisher seine Spiele einem möglichst großen Publikum zugänglich machen. Wer jedoch eine Plattform aufbauen wolle, benötige exklusive Inhalte und Dienste. Deshalb prüfe Xbox derzeit sehr genau, welchen Weg einzelne Titel künftig einschlagen sollen.

Die Managerin betonte außerdem, dass jede Marke individuell bewertet werde. Xbox wolle bei jedem Spiel sorgfältig abwägen, welche Strategie sinnvoll sei, und dabei auch Erfahrungen anderer Unternehmen der Branche berücksichtigen.

Die Aussagen kommen zu einer Zeit, in der die Position von Xbox bei Exklusivtiteln zunehmend diskutiert wird. Während Serien wie Call of Duty plattformübergreifend erscheinen, galten Marken wie Halo lange als feste Bestandteile des Xbox-Ökosystems. Mit der Ankündigung, Halo: Campaign Evolved auch für PS5 zu veröffentlichen, änderte sich diese Wahrnehmung jedoch deutlich.

Zusätzliche Diskussionen löste die Bestätigung aus, dass Fable zum Start ebenfalls für PlayStation 5 erscheinen wird. Darüber hinaus halten sich Spekulationen, wonach auch Gears of War: E-Day den Sprung auf Sonys Plattform schaffen könnte. Offiziell bestätigt wurde dies bislang allerdings nicht.

Für viele Beobachter dürfte der kommende Xbox Games Showcase deshalb von besonderem Interesse sein. Es handelt sich um den ersten großen Auftritt unter der Leitung von Asha Sharma. Dort könnte die Xbox-Chefin erstmals konkreter aufzeigen, wie ihre langfristige Strategie für die Zukunft der Marke aussieht und welche Rolle Exklusivspiele dabei spielen werden.