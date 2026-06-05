Xbox: Beim Thema Exklusivspiele eiert Microsoft weiter herum

Xbox befindet sich weiterhin auf der Suche nach dem richtigen Gleichgewicht zwischen Publisher und Plattformbetreiber. Genau dieses Spannungsfeld hat Xbox-CEO Asha Sharma nun in einem Interview mit Bloomberg thematisiert.
Sharma erklärte, dass Xbox als einer der größten Publisher der Branche möglichst viele Spieler erreichen müsse. Gleichzeitig sei exklusiver Content nach wie vor ein wichtiger Bestandteil jeder erfolgreichen Plattformstrategie.
Nach ihren Worten müsse ein Publisher seine Spiele einem möglichst großen Publikum zugänglich machen. Wer jedoch eine Plattform aufbauen wolle, benötige exklusive Inhalte und Dienste. Deshalb prüfe Xbox derzeit sehr genau, welchen Weg einzelne Titel künftig einschlagen sollen.
Die Managerin betonte außerdem, dass jede Marke individuell bewertet werde. Xbox wolle bei jedem Spiel sorgfältig abwägen, welche Strategie sinnvoll sei, und dabei auch Erfahrungen anderer Unternehmen der Branche berücksichtigen.
Die Aussagen kommen zu einer Zeit, in der die Position von Xbox bei Exklusivtiteln zunehmend diskutiert wird. Während Serien wie Call of Duty plattformübergreifend erscheinen, galten Marken wie Halo lange als feste Bestandteile des Xbox-Ökosystems. Mit der Ankündigung, Halo: Campaign Evolved auch für PS5 zu veröffentlichen, änderte sich diese Wahrnehmung jedoch deutlich.
Zusätzliche Diskussionen löste die Bestätigung aus, dass Fable zum Start ebenfalls für PlayStation 5 erscheinen wird. Darüber hinaus halten sich Spekulationen, wonach auch Gears of War: E-Day den Sprung auf Sonys Plattform schaffen könnte. Offiziell bestätigt wurde dies bislang allerdings nicht.
Für viele Beobachter dürfte der kommende Xbox Games Showcase deshalb von besonderem Interesse sein. Es handelt sich um den ersten großen Auftritt unter der Leitung von Asha Sharma. Dort könnte die Xbox-Chefin erstmals konkreter aufzeigen, wie ihre langfristige Strategie für die Zukunft der Marke aussieht und welche Rolle Exklusivspiele dabei spielen werden.
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„Sharma erklärte, dass Xbox als einer der größten Publisher der Branche möglichst viele Spieler erreichen müsse. Gleichzeitig sei exklusiver Content nach wie vor ein wichtiger Bestandteil jeder erfolgreichen Plattformstrategie.“
Das wir halt echt schwieirg 😀
Man läßt sich natürlich eine Hintertür offen.
Wie auch immer sie sich strategisch entscheiden, ich hoffe sie sind so fair und erklären es ordentlich, womit man rechnen kann.
Mir persönlich wäre nach wie vor die High End Konsole, die PC Spiele unterstützt samt fremden Store und D1 GP Titel und dafür keine Exclusives am liebsten.
Gears E Day wird dennoch bestimmt am Sonntag auch für PS5 Angekündigt 😑
Hand aufs Herz, machen wir mal eine schonungslose Analyse. Die meist verkaufte Xbox Konsole war mit Abstand die Xbox 360.
Die Nachfolgekonsolen aus dem Hause Microsoft konnten da nicht annähernd mithalten.
Warum ist das so?
Was hat man seit dem anders gemacht?
1) deutlich weniger Exklusivtitel
2) deutlich weniger Hauseigene AAA Games/Blockbuster
3) stattdessen deutlich mehr Zeitexklusive Deals
4) hoher Verkaufspreis der Konsole
5) deutlich geringere Ausgaben ins Marketing.
Hat alles nicht funktioniert. Sonst wäre man jetzt nicht da wo man ist.
Somit war der eingeschlagene Kurs der Falsche!
Man sollte nicht so tun als wäre es Großzügigkeit CoD auf allen Plattformen anzubieten. Sie müssen es ja machen damit der Big Deal damals durchging.
Genau das ist das Problem. Wenn sie mit Xbox wieder Boden gut machen wollen, muss das genau kommuniziert und eingehalten werden, was exklusiv bleibt und was nicht, damit die Spieler wissen woran sie sind.
Es ist halt leider so, dass sich die Xbox Konsolen zu selten verkauft haben.
Wenn man jetzt ein Spiel wie Gears of War entwickelt, dann kostet das bestimmt ca. 300 Millionen Dollar.
Diese kosten muss man wieder rein kriegen und am besten noch Gewinn machen.
Nur mit dem Verkaufserlös auf der Xbox reicht es aber nicht um Gewinn zu erzielen, deshalb zusätzlich auch der PC aber auch damit reicht es offenbar nicht weshalb man es auch für die Playstation bringt.
MS und vorallem Nadella will mit der Xbox Sparte Gewinn machen und genau deshalb wird alles auch auf der Playstation veröffentlicht.
Da kann die Sharma sagen, was sie will. An der Ausrichtung wird sich nichts mehr ändern, außer Nadella ist bereit die Xbox Sparte wieder zu subventionieren und dass ist er glaube ich nicht.