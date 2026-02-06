Xbox: Blockbuster-Spiele, Elite Controller Series 3 und mehr zum 25. Geburtstag

Neues Forza, Halo, Fable, Gears und möglicherweise zwei neue Controller: Microsoft plant laut Bericht ein Mega‑Comeback in diesem Jahr.

Microsoft steht 2026 vor einem entscheidenden Jahr: Zum 25‑jährigen Xbox‑Jubiläum will das Unternehmen die Plattform neu ausrichten, Vertrauen zurückgewinnen und die großen Marken wieder ins Zentrum rücken.

Nach zwei Jahren, in denen mehrere Xbox‑Titel auf konkurrierenden Konsolen erschienen, soll 2026 wieder klar zeigen, wofür Xbox steht – und wohin die Reise geht.

Den Auftakt machte der Developer Direct im Januar, in dem Microsoft seine „vier Reiter“ für 2026 positionierte: Forza, Halo, Fable und Gears of War. Intern soll es höchste Priorität haben, dass alle vier Spiele pünktlich erscheinen.

Forza Horizon 6 startet am 19. Mai, während Halo: Campaign Evolved für den Sommer angepeilt wird. Fable und Gears of War: E‑Day sollen im Herbst folgen – allerdings mit genügend Abstand zu Grand Theft Auto VI, das am 19. November erscheint und dessen Marketing bereits im Sommer beginnt.

Neben den großen Marken plant Microsoft weitere Veröffentlichungen: Double Fines Kiln soll im April erscheinen, und Bethesda arbeitet an neuem Starfield‑Content. Eine PS5‑Version von Starfield bleibt weiterhin wahrscheinlich, nachdem die Gerüchte seit Jahren nicht abreißen.

Blizzard feiert parallel sein 35‑jähriges Jubiläum und plant umfangreiche Showcases zu World of Warcraft, Overwatch, Hearthstone und Diablo. Overwatch kehrt offiziell zum ursprünglichen Namen zurück und soll 2026 zehn neue Helden sowie neue Maps erhalten.

Fallout‑Fans hoffen derweil auf Neuigkeiten zu den Remastern von Fallout 3 oder New Vegas. Fallout 3 befindet sich weiterhin in aktiver Entwicklung, und Bethesda soll großen Wert auf einen ähnlich polierten Release legen wie bei Oblivion Remastered im vergangenen Jahr.

Auch hardwareseitig wird 2026 ein Schlüsseljahr. Die Xbox Ally‑Handhelds von Asus markieren Microsofts Strategie, Windows und Xbox enger zu verzahnen. Für das Gerät sind Features wie Automatic Super Resolution (Auto SR) und ein KI‑gestütztes Highlight‑System geplant, das Gameplay automatisch erkennt und Clips erstellt. Parallel entsteht eine neue Xbox‑PC‑UI, die künftig auf Konsole, PC und Cloud vereinheitlicht werden soll.

Auf der GDC im nächsten Monat dürfte Microsoft weitere Details zu seinen PC‑Plänen und zur langfristigen Vision für Xbox verraten. Ein Next‑Gen‑Release steht 2026 allerdings nicht an. AMD‑CEO Lisa Su bestätigte, dass die nächste Xbox‑Generation für 2027 geplant ist.

Dafür erscheint dieses Jahr ein neuer Xbox‑Controller. Microsoft hat laut The Verge einen Next‑Gen‑Controller mit Wi‑Fi‑Direktverbindung für geringere Cloud‑Gaming‑Latenz freigegeben. Zudem wird ein Xbox Elite Controller Series 3 für 2026 erwartet.

Beim Xbox Game Pass experimentiert Microsoft mit neuen Modellen: kostenlose, werbefinanzierte Cloud‑Zugänge werden bereits intern getestet. Gleichzeitig denkt das Unternehmen über neue Bundles und eine mögliche Zusammenlegung von Game Pass Premium und PC Game Pass nach – allerdings ohne große Änderungen noch in diesem Jahr.

2026 wird damit zu einem entscheidenden Prüfstein: große Releases, neue Hardware‑Features, ein klarerer PC‑Fokus und die Vorbereitung auf die nächste Konsolengeneration. Zum 25‑jährigen Jubiläum will Microsoft zeigen, wie die nächsten 25 Jahre Xbox aussehen sollen.