Xbox: Bond: Unternehmen wird weiterhin neue Produkte entwickeln

In einem Interview mit Variety, in welchem es hauptsächlich um die frisch veröffentlichten Handhelds ROG Xbox Ally and ROG Xbox Ally X geht, spricht Xbox-Präsidentin Sarah Bond auch über die Zukunft der Marke Xbox.
Das Unternehmen habe weiterhin die Absicht, zukünftig neue Produkte zu entwickeln, zu denen auch Hardware der nächsten Generation gehöre, so Bond:
„Wir sind zu 100 % darauf ausgerichtet, auch in Zukunft neue Produkte zu entwickeln. Wir haben unsere Hardware der nächsten Generation in der Entwicklung. Wir haben uns mit Prototypen und dem Design beschäftigt. Wir haben eine Partnerschaft mit AMD angekündigt, die sich damit befasst, also wird es bald so weit sein.“
„Wir sahen hier eine Gelegenheit, auf neue Weise innovativ zu sein und den Spielern zusätzlich zu unserer Hardware der nächsten Generation eine weitere Wahlmöglichkeit zu bieten“, so Bond in Bezug auf die beiden Handhelds. „Wir haben immer ein offenes Ohr für die Wünsche von Spielern und Entwicklern. Wenn es einen Bedarf an Innovationen gibt, werden wir diese umsetzen.“
„Es gibt noch eine Menge Innovationen, darunter die weitere Optimierung des Spielerlebnisses, die Ausweitung des Handheld-Kompatibilitätsprogramms, mehr Vorteile und Verbesserungen für das Spielerlebnis und andere Funktionen und Ergänzungen, die wir den Spielern bieten werden, sowie mehr Auswahlmöglichkeiten und mehr Spiele.“
Microsoft überführt die gesamte Hardware Produktion (Surface + Xbox) dafür nach Vietnam und Malaysia, wo High End Premium Hardware gebaut werden kann, weil entsprechende Produktionsfaktoren dort existieren und aufgebaut werden.
Sony hingegen geht ebenfalls raus aus China mit der Hardware, aus dem gleichen Grund: Zölle.
Hier hat man sich allerdings Thailand ausgesucht, da dort mid-class Hardware in Masse und möglichst billig produziert werden kann. High End spielt dort kaum eine Rolle.
Das zeigt auch die strategisch unterschiedlichen Ansätze der beiden Companys, die auf sehr unterschiedliche Zielgruppen abzielen.
Xbox: Klasse statt Masse
PS: Masse statt Klasse
So in etwa?
Ich würde ganz klar sagen – ja.
Was meinst du?
Mal abwarten, ob die ganzen Gerüchte stimmen. Wenn ja, dann wirkt es tatsächlich so.
💯
Naja, das ist jetzt erst mal Standard-Pressetext, um die ganzen Laberer zu stoppen, die behaupten „Xbox ist tot“. Ok.
Aber: „Wir haben immer ein offenes Ohr für die Wünsche von Spielern und Entwicklern. Wenn es einen Bedarf an Innovationen gibt, werden wir diese umsetzen.“ – Da ist der Käs noch nicht gegessen. Wenn es so wäre, dann reagiert mal auf den Shitstorm mit der Preiserhöhung des GP und sitzt ihn nicht nur aus!
Bietet ein modulares Abo ohne Fetures an, die die Spieler nicht wollen. Bisher gebt ihr uns nicht das Gefühl, auf uns zu hören, sondern macht einfach Dinge, die an uns Gamern vorbei gehen.
Die kann so viel reden wie sie will.MS kann man nicht mehr vertrauen, die sind auch nur ein Fähnchen im Wind.Die sind nur noch auf Gewinnmaximierung gepolt, was aber der Kunde nicht tolerieren wird.Hat man ja damals beim One Release gesehen als MS ihren Traum veröffentlicht hat, wo aber sonst niemand geträumt hat.