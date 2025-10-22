Xbox: Bond: Unternehmen wird weiterhin neue Produkte entwickeln

Laut Xbox-Präsidentin Sarah Bond ist man zu 100 Prozent darauf ausgerichtet, auch in Zukunft neue Produkte zu entwickeln.

In einem Interview mit Variety, in welchem es hauptsächlich um die frisch veröffentlichten Handhelds ROG Xbox Ally and ROG Xbox Ally X geht, spricht Xbox-Präsidentin Sarah Bond auch über die Zukunft der Marke Xbox.

Das Unternehmen habe weiterhin die Absicht, zukünftig neue Produkte zu entwickeln, zu denen auch Hardware der nächsten Generation gehöre, so Bond:

„Wir sind zu 100 % darauf ausgerichtet, auch in Zukunft neue Produkte zu entwickeln. Wir haben unsere Hardware der nächsten Generation in der Entwicklung. Wir haben uns mit Prototypen und dem Design beschäftigt. Wir haben eine Partnerschaft mit AMD angekündigt, die sich damit befasst, also wird es bald so weit sein.“ „Wir sahen hier eine Gelegenheit, auf neue Weise innovativ zu sein und den Spielern zusätzlich zu unserer Hardware der nächsten Generation eine weitere Wahlmöglichkeit zu bieten“, so Bond in Bezug auf die beiden Handhelds. „Wir haben immer ein offenes Ohr für die Wünsche von Spielern und Entwicklern. Wenn es einen Bedarf an Innovationen gibt, werden wir diese umsetzen.“ „Es gibt noch eine Menge Innovationen, darunter die weitere Optimierung des Spielerlebnisses, die Ausweitung des Handheld-Kompatibilitätsprogramms, mehr Vorteile und Verbesserungen für das Spielerlebnis und andere Funktionen und Ergänzungen, die wir den Spielern bieten werden, sowie mehr Auswahlmöglichkeiten und mehr Spiele.“