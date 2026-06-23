Xbox: Call of Duty ist laut Xbox-CEO größer als das Marvel Cinematic Universe

Während eines Interviews hat Xbox-CEO Asha Sharma eine bemerkenswerte Aussage über die Bedeutung von Call of Duty getroffen. Im Gespräch mit Entertainment Weekly über die wachsende Zahl von Film- und Serienadaptionen auf Basis von Videospielen erklärte sie, dass die Shooter-Reihe inzwischen größer sei als das Marvel Cinematic Universe.

Die Aussage fiel im Zusammenhang mit der zunehmenden Expansion von Gaming-Marken in andere Medienbereiche. Neben der erfolgreichen Fallout-Serie auf Amazon Prime Video wurden dabei auch zukünftige Projekte rund um Call of Duty, Halo, Sea of Thieves und weitere Xbox-Franchises thematisiert.

Sharma verwies auf den Erfolg verschiedener Adaptionen und betonte, dass das Interesse von Film- und Fernsehstudios an bekannten Spielereihen größer sei als jemals zuvor. In diesem Zusammenhang erklärte sie sinngemäß, dass Fallout bereits zu den erfolgreichsten Serien auf Amazon gehöre, Minecraft im Jahr 2025 zu den erfolgreichsten Filmen zählte und Call of Duty sogar größer sei als das Marvel Cinematic Universe.

Eine konkrete Definition oder detaillierte Zahlen für diesen Vergleich lieferte Sharma allerdings nicht.

Die Aussage dürfte sich vor allem auf die wirtschaftliche Bedeutung der Marke beziehen. Schätzungen zufolge hat die Call-of-Duty-Reihe seit ihrem Start vor mehr als zwei Jahrzehnten Umsätze von über 30 Milliarden US-Dollar generiert. Das Marvel Cinematic Universe wird wiederum auf weltweite Kinoeinnahmen von mehr als 31 Milliarden US-Dollar geschätzt.

Ob Call of Duty tatsächlich „größer“ als das MCU ist, hängt daher stark davon ab, welche Kennzahlen betrachtet werden. Während die Spielereihe bei den Gesamtumsätzen durchaus in einer vergleichbaren Größenordnung liegt, verfügt Marvel weiterhin über eine deutlich breitere Präsenz in Film, Fernsehen, Streaming und Merchandising.

Unabhängig von der Definition verdeutlicht die Aussage jedoch die enorme Bedeutung von Call of Duty innerhalb des Xbox-Portfolios. Die Reihe zählt weiterhin zu den erfolgreichsten und bekanntesten Marken der gesamten Spieleindustrie und dürfte künftig auch außerhalb des Gaming-Bereichs eine noch größere Rolle spielen.