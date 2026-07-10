Xbox: CEO Asha Sharma wird Beraterin der US-Notenbank

Xbox-CEO Asha Sharma wird die US-Notenbank Federal Reserve künftig als externe Beraterin unterstützen. Sie gehört einem neu eingerichteten Expertengremium an, das sich mit den Auswirkungen neuer Technologien auf Produktivität und Arbeitsmarkt beschäftigen soll.
Die Federal Reserve hat insgesamt fünf Taskforces angekündigt, die verschiedene Bereiche der Geldpolitik analysieren und weiterentwickeln sollen. Sharma wurde für die Arbeitsgruppe „Productivity and Jobs“ ausgewählt. Diese soll untersuchen, wie sich allgemeine Schlüsseltechnologien – darunter insbesondere Künstliche Intelligenz – auf die Wirtschaft auswirken und welche Erkenntnisse daraus für die Geldpolitik gewonnen werden können.
Vor ihrem Wechsel an die Spitze von Xbox leitete Sharma den Bereich Microsoft CoreAI. Diese Erfahrung dürfte ein wesentlicher Grund für ihre Berufung gewesen sein. Auffällig ist zudem, dass sie die einzige aktive CEO unter den externen Beratern ist. Die übrigen Mitglieder des Gremiums stammen überwiegend aus Wissenschaft, Politik oder waren bereits in früheren Führungspositionen tätig.
Der Vorsitzende der Federal Reserve, Kevin Warsh, erklärte, die Taskforces sollen prüfen, ob sich Analysewerkzeuge, Methoden und politische Ansätze der Notenbank angesichts der tiefgreifenden Veränderungen der US-Wirtschaft weiter verbessern lassen. Ziel sei es, die Federal Reserve bestmöglich auf die aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen vorzubereiten.
Sharma übernahm den Posten als Xbox-CEO im Februar und verantwortet seitdem die strategische Ausrichtung der Gaming-Sparte von Microsoft.
49 Kommentare AddedMitdiskutieren
Freuen sich bestimmt die ganzen entlassenen, teilweise auch Leute die mehrere Jahrzehnte dabei waren.
Nicht mal die CEO der Xbox ist exklusiv bei Xbox. 🙂 Kleiner Scherz am Rande.
Ist für sie auf jeden Fall ein wichtiger Schritt für ihre berufliche Vita.
Der war extrem gut 😂😂😂😂
Spaß muss sein. 🙂
Mit 3.200 weniger zu managen, hat sie nun Zeit für einen weiteren Job… 🙄
Ist das nicht ein Sitz in einem Gremium? Also ein besser bezahlter Arbeitskreis? Vereinzelte Meetings, einen Bericht erstatten und das Ganze vielleicht noch präsentieren.
Das dürfte nicht so furchtbar viel Zeit fressen. Besonders, wenn man bedenkt, wie gut es im Lebenslauf aussieht.
Sie ist da wohl Mitglied einer externen Expertengruppe und soll der Fed dabei helfen zu verstehen, wie moderne Technologien – allen voran Künstliche Intelligenz – die echte Arbeitswelt verändern. Da sie vor ihrem Posten als Xbox-Chefin die CoreAI-Abteilung bei Microsoft geleitet hat, bringt sie wohl genau das Praxiswissen mit, dass den klassischen Ökonomen in der Notenbank oft fehlt.
Zeit gehen da wohl ein paar Stunden in der Woche oder Monat drauf.
Eben. Ein professioneller Workaholic macht sowas nebenher xD
Wenn die dort so gut berät, wie sie die Xbox-Sparte führt, dann ist die nächste Wirtschaftskrise vorprogrammiert 🤦🏼♂️
Sie hat schwach angefangen, dafür stark nachgelassen. Obwohl die ersten Wochen mit ihr einen wirklich optimistisch stimmten
Gebt der Dame doch mal etwas Zeit den Scheiterhaufen um Xbox krempelt man mal eben nicht an einem Tag um. Ich bin auch skeptisch was das Thema angeht aber ebenso interessiert was in Zukunft passiert.
Ich gab ihr eine Chance und war die ersten Monate echt zuversichtlich dass es war wird mit ihr. Aber der Schaden den sie in den letzten Wochen angerichtet hat, kann man mit nichts mehr rechtfertigen. Ich unterstelle ihr, von ihrer Sparte keine Ahnung zu haben und das einzige was sie kann, ist mit Zahlen zu jonglieren. Und genau das zieht sie ohne Rücksicht auf Verluste durch. Anders kann ich mir viele ihrer Entscheidungen nicht erklären
Ich finde sie legt einen wahnsinnig guten Start hin.
Wenn Du dein Personal nicht zeitnah an die Realität anpasst, passiert das was gerade in der Automobilbranche passiert.
Das dachte ich anfangs auch. Aber rückblickend betrachtet, was hat sie in den ersten Monaten vor dem Massaker gemacht? Im Grunde nur viel geredet und Xbox in XBOX umbenannt.
Sie hätte die Studios einfach im ganzen ausgliedern, oder verkaufen oder wieder eigenständig machen können. Aber sie blutet die Studios lieber langsam aus und sorgt dafür, dass da mindestens dieses und nächstes Jahr wirklich niemand gern zur Arbeit geht. Erwartest du unter diesen Bedingungen noch Qualität bei den Spielen? Der Druck unter den verbleibenden Entwicklern muss immens sein