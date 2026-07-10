Xbox: CEO Asha Sharma wird Beraterin der US-Notenbank

Xbox-CEO Asha Sharma wird die US-Notenbank Federal Reserve künftig als externe Beraterin unterstützen. Sie gehört einem neu eingerichteten Expertengremium an, das sich mit den Auswirkungen neuer Technologien auf Produktivität und Arbeitsmarkt beschäftigen soll.

Die Federal Reserve hat insgesamt fünf Taskforces angekündigt, die verschiedene Bereiche der Geldpolitik analysieren und weiterentwickeln sollen. Sharma wurde für die Arbeitsgruppe „Productivity and Jobs“ ausgewählt. Diese soll untersuchen, wie sich allgemeine Schlüsseltechnologien – darunter insbesondere Künstliche Intelligenz – auf die Wirtschaft auswirken und welche Erkenntnisse daraus für die Geldpolitik gewonnen werden können.

Vor ihrem Wechsel an die Spitze von Xbox leitete Sharma den Bereich Microsoft CoreAI. Diese Erfahrung dürfte ein wesentlicher Grund für ihre Berufung gewesen sein. Auffällig ist zudem, dass sie die einzige aktive CEO unter den externen Beratern ist. Die übrigen Mitglieder des Gremiums stammen überwiegend aus Wissenschaft, Politik oder waren bereits in früheren Führungspositionen tätig.

Der Vorsitzende der Federal Reserve, Kevin Warsh, erklärte, die Taskforces sollen prüfen, ob sich Analysewerkzeuge, Methoden und politische Ansätze der Notenbank angesichts der tiefgreifenden Veränderungen der US-Wirtschaft weiter verbessern lassen. Ziel sei es, die Federal Reserve bestmöglich auf die aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen vorzubereiten.

Sharma übernahm den Posten als Xbox-CEO im Februar und verantwortet seitdem die strategische Ausrichtung der Gaming-Sparte von Microsoft.