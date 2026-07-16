Xbox: Community kritisiert Entlassungen über das offizielle Player-Voice-Forum

Im offiziellen Xbox Player Voice-Forum wächst der Protest gegen die jüngsten Entlassungen bei Microsoft. Eine Forderung an das Unternehmen, den Stellenabbau und die Schließung von Studios zu beenden, entwickelt sich derzeit zu einem der meistdiskutierten Beiträge auf der Plattform.

Der Nutzer Witt Yao kritisiert darin die jüngste Entlassungswelle, von der laut seinem Beitrag rund 3.200 Mitarbeiter aus Bereichen wie Activision, Bethesda/ZeniMax, Blizzard, King, Mojang, Obsidian, id Software und den Xbox Game Studios betroffen seien. Gleichzeitig verweist er auf die zahlreichen Stellenstreichungen und Studioschließungen der vergangenen Jahre und fordert ein Umdenken.

Zu seinen Forderungen gehört unter anderem, keine Spiele mehr anzukündigen, deren Zukunft ungewiss ist. Außerdem spricht sich der Beitrag gegen Bonuszahlungen für Führungskräfte nach Entlassungsrunden aus und fordert Microsoft auf, weniger Wert auf kurzfristiges Gewinnwachstum zu legen, damit Entwickler langfristig an neuen Projekten arbeiten können.

Der Beitrag hat inzwischen mehr als 3.000 Stimmen erhalten und stößt auf breite Zustimmung innerhalb der Community. In den Kommentaren kritisieren zahlreiche Nutzer, dass die Konzentration auf Fortsetzungen und etablierte Marken Innovationen ausbremse und Studios zunehmend unter wirtschaftlichen Druck setze. Andere sehen die Verantwortung vor allem bei der Unternehmensführung und bezeichnen die Entlassungen als Zeichen strategischer Fehlentscheidungen.

Ob Microsoft auf die Forderungen der Community reagieren wird, bleibt abzuwarten. Das Xbox Player Voice-Forum dient zwar als offizielle Plattform für Feedback aus der Spielerschaft, eine Stellungnahme des Unternehmens zu dem viel beachteten Beitrag gibt es bislang jedoch nicht.