Xbox: Copilot wird für Konsole gestrichen und für Mobile eingestellt

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Image: Microsoft

box stellt Copilot auf Konsole ein und fährt die mobile Version im Zuge der Neuausrichtung zurück.

Microsoft beendet die Entwicklung von Copilot auf der Xbox-Konsole und leitet gleichzeitig das Aus für die mobile Version ein. Die Entscheidung ist Teil einer umfassenden strategischen Neuausrichtung innerhalb der Xbox-Sparte.

CEO Asha Sharma macht deutlich, dass Xbox schneller werden, die Verbindung zur Community stärken und bestehende Hürden für Spieler sowie Entwickler abbauen muss. In diesem Zusammenhang werden gezielt Funktionen gestrichen, die nicht mehr zur künftigen Ausrichtung passen.

Konkret bedeutet das: Copilot auf Konsole wird nicht weiterentwickelt, während Copilot auf Mobile schrittweise eingestellt wird. Damit zieht Microsoft klare Konsequenzen aus der aktuellen Neupositionierung des Xbox-Ökosystems.

Die Streichung von Copilot unterstreicht den Fokus auf Kernfunktionen und eine klar definierte Produktstrategie, mit der Xbox wieder stärker auf die Bedürfnisse der Community ausgerichtet werden soll.

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33 Kommentare Added

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  1. Wasgehtsiedasan 1860 XP Beginner Level 1 | 06.05.2026 - 15:04 Uhr

    Hmmmm? Die Dame die für die KI verantwortlich war stellt jetzt die KI ein…..
    Na hoffentlich stellt die Dame nicht demnächst auch die XBox ein…..

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  2. Rotten 120745 XP Man-at-Arms Bronze | 06.05.2026 - 15:23 Uhr

    😳 Da bin ik fast sprachlos 😅 hatte gute Erfahrungen bei der Nutzung, schade darum wäre et schon

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