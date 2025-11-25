Xbox: Crocs-Clog-Sonderedition vorgestellt

Xbox und Crocs bringen eine limitierte Sonderedition auf den Markt. Das Modell kombiniert das Design des Xbox-Controllers mit dem typischen Crocs-Clog.

Elemente wie feste Buttons und Joysticks sind in die Gestaltung integriert. Die gepolsterten Fußbetten sind mit den Aufschriften Player Left und Player Right versehen und sollen zusätzlichen Komfort bieten.

Ab dem 26. November ist der Xbox Classic Clog exklusiv über die Crocs-Website zum Preis von 80,- Euro erhältlich.

Zum Angebot gehört außerdem ein 5er-Pack Xbox + Jibbitz Charms, das Motive aus bekannten Spielreihen wie Halo, Fallout, DOOM, World of Warcraft und Sea of Thieves umfasst.

🎮 + 🐊 Xbox + Crocs drops November 25. pic.twitter.com/tFmtwXiNvJ — Xbox (@Xbox) November 24, 2025