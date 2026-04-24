Xbox: Das hat Asha Sharma im Memo an alle Xbox-Mitarbeiter gesendet

Xbox hat sich mit einer internen Nachricht an alle Mitarbeiter weltweit gewandt und dabei offen über aktuelle Probleme, strategische Veränderungen und die zukünftige Ausrichtung gesprochen. In dem Schreiben von Asha Sharma und Mat Booty wird deutlich, dass sich die Marke in einer entscheidenden Phase befindet.
Spieler zeigen laut der Mitteilung zunehmend Frustration. Neue Funktionen für Konsolen erscheinen seltener, die Präsenz auf dem PC gilt als nicht stark genug, und steigende Preise erschweren den Zugang. Gleichzeitig werden zentrale Bereiche wie Suche, Entdeckung, soziale Features und Personalisierung als zu fragmentiert beschrieben. Die Führung spricht die Dinge also klar an.
Auch Entwickler und Publisher fordern mehr Unterstützung. Genannt werden bessere Tools, tiefere Einblicke sowie eine Plattform, die schnelleres Wachstum ermöglicht. Parallel verändert sich das Nutzerverhalten: Eine neue Spielergeneration verteilt ihre Zeit auf Games, Medien und andere Inhalte und erwartet mehr Mitgestaltung, soziale Interaktion und kreative Möglichkeiten innerhalb von Spielen.
Die Branche selbst befindet sich im Wandel. Während Konsolen weiterhin stabil bleiben, wächst der Einfluss von Windows als Plattform mit mehr Spielern und Spielzeit. Gleichzeitig steigen die Kosten und Entwicklungszeiten für große Blockbuster-Titel, während kleinere Teams oder Einzelentwickler zunehmend erfolgreiche Projekte liefern. Plattformen wie Roblox erreichen dabei eine Größenordnung, die mit großen Marken konkurriert.
Zusätzlich verschiebt sich der Markt global. Mehr als die Hälfte von Umsatz, Spielern und Wachstum entsteht außerhalb der bisherigen Kernmärkte. Entwickler aus diesen Regionen treten immer stärker gegen etablierte westliche Studios an und kombinieren Geschwindigkeit, Skalierung und Innovationsbereitschaft.
Als Konsequenz daraus erklärt Xbox klar: Das bisherige Geschäftsmodell reicht nicht mehr aus. Künftig soll Xbox „der Ort sein, an dem die Welt spielt und erschafft“. Im Mittelpunkt steht eine Plattform, die Spieler und Entwickler weltweit verbindet – über Konsole, PC, Mobile und Cloud hinweg. Fortschritt, Spielebibliotheken, Freunde und Identität sollen nahtlos über alle Geräte hinweg verfügbar sein.
Ein zentrales Ziel wird die Anzahl der täglich aktiven Spieler. Um dieses Ziel zu erreichen, definiert Xbox vier strategische Kernbereiche: Hardware, Content, Experience und Services.
Im Bereich Hardware soll die aktuelle Konsolengeneration stabilisiert werden, während mit „Project Helix“ neue Leistungsmaßstäbe gesetzt werden sollen, inklusive Unterstützung für Konsolen- und PC-Spiele. Ergänzend wird an hochwertigen und personalisierten Zubehörlösungen gearbeitet sowie an einem breiteren Ökosystem.
Beim Content liegt der Fokus auf dem Ausbau bestehender Marken, stärkeren Partnerschaften mit Drittanbietern und einer klar geplanten Veröffentlichungspipeline über fünf Jahre. Zudem sollen neue Märkte wie China sowie mobile Zielgruppen stärker erschlossen werden. Langfristig gepflegte Live-Spiele bleiben ebenfalls zentral, ebenso wie kreative Plattformen rund um Minecraft, The Elder Scrolls und Sea of Thieves.
Im Bereich Experience steht die Verbesserung grundlegender Funktionen im Vordergrund. Die Plattform soll für Entwickler attraktiver werden, während Entdeckung, Personalisierung und soziale Features umfassend überarbeitet werden, um die Community besser zu vernetzen.
Bei den Services wird der Xbox Game Pass weiter gestärkt, mit Fokus auf klarer Positionierung und nachhaltigem Geschäftsmodell. Cloud-Gaming soll sich wie eine native Erfahrung anfühlen und auf TVs sowie günstigen Geräten zuverlässig funktionieren. Zusätzlich sind gezielte Übernahmen geplant, um Wachstum zu beschleunigen.
Parallel kündigt Xbox an, den eigenen Ansatz bei Exklusivität, Veröffentlichungszeiträumen und dem Einsatz von KI zu überdenken. Weitere Informationen dazu sollen folgen.
Auch strukturell gibt es eine Änderung: „Microsoft Gaming“ wird als Bezeichnung zurückgestellt, stattdessen tritt das Unternehmen wieder geschlossen unter dem Namen Xbox auf. Damit soll der Fokus auf einer einheitlichen Vision liegen, die alle Teams und Bereiche verbindet.
Abschließend beschreibt sich Xbox selbst als Herausforderer im Markt. Um die gesteckten Ziele zu erreichen, seien Geschwindigkeit, klare Selbstkritik und konsequente Umsetzung entscheidend. Die kommenden Schritte sollen darüber entscheiden, wie sich die Marke in der nächsten Phase der Branche positioniert.
30 Kommentare AddedMitdiskutieren
sehr gut, es scheint wieder in die richtige Richtung zu gehen.
Die Frau weiß, was sie macht
Klingt alles gut. Punkt 5 wurde aber vergessen: Halo an ein kompetentes Studio geben und 343indus……Halo Studios komplett dicht machen. Und zwar so dicht machen, dass sich da nicht drei Monate später wieder der selbe Zombie aus der Erde gräbt.
Und vielleicht mal ein paar gute AAA Spiele entwickeln lassen? Irgendwas, wo man schon vor Release merkt, dass es ein Spiel des Jahres Kandidat wird? Okay, zugegeben dachte man das bei Starfield auch, auch wenn das am Ende „16 times the“ Verarsche war… aber ihr wisst schon, was ich mit AAA Hammer meine.
Das liest sich erstmal gut. Was anderes erwarte ich aber auch nicht von einem großen Unternehmen in einem werbewirksamen Memo. Worte und Taten sind nicht immer die selben Dinge.
Nachdem was die neue CEO bereits in den letzten Wochen umgesetzt hat , dürften das wohl kaum nur leere Worte sein.
Sie wirbelt gerade mächtig die Xbox Sparte um.
Und hat bereits Taten folgen lassen.
Also abwarten.
Ja. Der Ultimate wurde erst vor einem halben Jahr von 17,99 Euro auf 26,99 Euro erhöht. Jetzt feiert man die Preissenkung auf 20,99 Euro. Das macht eine Preissteigerung von 22%. Ein echter Freudengrund.
Was ist ist an einer Preis Senkung denn falsch ?
Die Preise werden nun einmal teuerer .
Aber der Preis Sprung von 17,99€ zu 26,99€ war einfach irre und absolut schädigend für die Xbox Marke .
Erhöhungen lassen sich nicht vermeiden , vor allem wenn man die aktuelle Welt und Wirtschaftslage verfolgt .
Aber zumindest konnte der Preis erstmal wieder etwas gesenkt werden.
Das würde ich zumindest als positiven Schritt sehen.
„Im Mittelpunkt steht eine Plattform, die Spieler und Entwickler weltweit verbindet – über Konsole, PC, Mobile und Cloud hinweg. Fortschritt, Spielebibliotheken, Freunde und Identität sollen nahtlos über alle Geräte hinweg verfügbar sein.“
This is an XBOX
Altes Kleid mit neuem Namen.
Ist ja schön und gut… aber hoffentlich resultieren daraus die richtigen Entscheidungen. Ich glaube, ich bewerbe mich heute bei Sharma, um ihr beratend beizustehen 🙂 Die Xbox hat sich zu einem „steifen“, typischen MS Produkt entwickelt. Diese „Frechheit“ und das „Bunte“ der Xbox 360 ist völlig verloren gegangen. Zu sehr hat man auf die ewig gleichen Blockbuster konzentriert, das langweilt sogar schon Hardcore Fans. Keine Innovationen (Hard- und Software), Xbox wirkt spießig, fast wie eine „Büro-Konsole“.
– Alle Altersgruppen sollten versorgt werden. Warum Big N einen großen Bereich überlassen, wo Kinder und junge Menschen sich wohl fühlen?
– Holt endlich die Avatare zurück und arbeitet sie perfekt in das Konzept ein, so, wie es schon bei der Xbox 360 begonnen wurde.
– Lasst Spieler deutlich stärker entscheiden, wie die Oberfläche der Konsole aussieht. Weg mit dem Korsett.
– Xbox Exklusivität wieder deutlich in den Fokus legen. 1-2 Jahre nach Erscheinen auf andere Plattformen portieren.
– Keine Day One Releases von AAA Titeln im GP. Und wenn doch, sollte der Preis demt entsprechend angepasst werden.
– Online Spielen wieder kostenfrei anbieten!!!
– Den Store (endlich!) überarbeiten, frischer, übersichtlicher. Dabei „Billigspiele“ entfernen, wieder einen Qualitätsstandard anwenden. Jedes Spiel muss eine Demo im Store bekommen. Rückgaberecht für alle, innerhalb der ersten 12 Stunden nach Kauf (ähnlich wie bei Steam glaube ich).
– Vielfalt der Exklusivtitel. Die Big 4 sind ja schön und gut aber sie reichen nicht. Warum nicht auch mal kleine bis mittelgroße Titel, die neue Wege gehen – was vielleicht auch bei Entwicklern gut ankommen könnte und für Motivation sorgen könnte.
– Abwärtskompatibilität weiterführen! Original Xbox Titel sollen Gamerscore erhalten!
– Remakes/ Remaster erfolgreicher Titel ausbauen.
– Gamerscore überarbeiten. Aktuell fühlt es sich eher wie eine Excel Tabelle an. Aufhübschen, ein Platin-ähnliches Achievement.
Jetzt dürft ihr darauf rumhacken 😛 😀
Na da hack ich mal 🙂
„Holt endlich die Avatare zurück…“
„Gamerscore überarbeiten…“
Sind Punkte die vielleicht einige interessieren, aber der breiten Masse relativ egal sein dürften. Was interessiert mich mein Avatar oder mein Gamerscore? Ich will spielen und Gamerscore avataren.
„Vielfalt der Exklusivtitel…“
Ergibt keinen Sinn meiner meiner Meinung nach. Zum einen braucht es dafür Studios die das machen, und das nicht gerade wenig. Die vorhanden dafür a setzten bringt nix. Ist nicht deren Qualifikation und würde vor allem allen anderen output deutlich nach unten schrauben. Ich spiel XBOX/PS weil es eben nicht Nintendo ist, une genauso anders herum. Du spielst dann vielleicht das ein oder Spiel, aber damit holst du nicht Masse ab weil du einfsch keine gleichwertige Masse liefern kannst.
Zumalnes genug Indie Titel und ähnliches gibt die im grunde nichts anderes sind. Nur vom Spieler nicht so wahrgenommene weil eben nicht Nintendo drauf steht.
In Punkt Vielfalt muss sich weder MS noch Sony verstecken.
Nintendo funktioniert weil es Nintendo ist. Weil die sich nur auf ihr Ding konzentrieren und eben gar keine Vielfalt wollen. Die interessiert es nicht ob cyberpunk ne Graphik bombe ist weil ja Mario gespielt. Die interessiert es auch nicht das eine 5090 existiert eeil ja auch Hardware auf 2020 sich für 500,- verkaufen lässt weil eben Nintendo draufsteht.
„Keine Day One Releases von AAA Titeln im GP. Und wenn doch….“
Aus welche Sicht sprichst du jetzt?
Day1 ist für viele ein Grund, wenn nicht gar der Hauptgrund, warum sie gamepass überhaupt haben. Wenn ich Day1 Spiele mir wieder kaufen muss brauch ich auch keinen gamepass je nachdem wieviel ich davon nutze.
Ich hab vielleicht ne handvoll nicht aaa-spiele im gamepass gespielt seit dem er existiert. Gut, damals hat der auch nur 5,- oder 6 – im Monat gekostet wenn mans geschickt gemacht hat, aber egal.
Was aber bleibt ist das der Rest der dann noch vorhanden ist für alle auch irgendwo einen Mehrwert haben muss um das Abo zu nutzen.
Das ist so in etwa wie magenta stream wenns im Angebot ist. Dann zahlst 25,- oder weniger dafür umgerechnet im Monat auf 2 Jahre. Allein wenn du dauerhaft netflix und disney im Abo hast liegst du schon beim gleichen Preis. Und dann ist es egal ob ich Apple-TV, rtl+ oder magenta selbst nutze., ich habs einfach für den gleichen Kurs und vor allem hab ich auch innerhalb dieser Zeit keine Probleme mit Preiserhöhung en weil ich da mit meinem Abovertrag nicht von betroffen bin.
Und beim GamePass auch. Egal was da alles drin und auch wenn ich 99% davon vielleicht nicht nutze stehe ich mit Abo immer noch vielleicht besser als wenn ichs kaufen würde.
Nicht drin was ich will? Kein Abo.
Und so könnte das unendlich weiter gehen.
Die Punkte di du anbringt sind zwar an sich nicht verkehrt, aber sie betreffen immer nur einen kleinen Teil der Spieler und wenn genau deren Part dann raus ist wird das Abo für sie uninteressant und genauso anders herum.
Um das einzuführen wird das Unsummen an Geld verschlingen wo ein kleiner Teil sich drüber freuen wird, aber dafür macht niemand n neues Abo auf.
Dazu kommt noch ob die Sache mit dem „onlinegaming“ bei Helix immer noch kostenpflichtig ist.
Jetzt kann man noch sagen das man dafür ja eh 8,- bezahlen muss und dann sind die ganzen Vorteile die man für ultimate für nur 13,- Aufpreis im Monat vielleicht ok.
Wird das onlinegaming aber kostenlos stehen da eben keine 13,- Aufpreis mehr sondern direkt die 21,- und man wird es dann wieder für sich bewerten ob es einem das wert ist.
Das hat man immer schon bei Nutzern gesehen die noch einen brauchbaren PC haben. Warum soll ich mit ein Spiel auf Konsole kaufen (in erster Linie Singleplayer weil multi immer noch Cheater ein Gegenargument sind) was auf meinem PC besser aussieht und dazu noch weniger kostet? Wegen Gamerscore? Bestimmt nicht.
Was du also anbringt sind zwar irgendwo durchaus valide Punkte, aber eben erst. Al nur für dich und nicht für alle.
Ich will nicht für aaa Day1 wieder zahlen müssen, ich will keine Kinderspiel vom Nintendo, ich nutz keine Avatare und mein Gamerscore geht mir auch sonnst wo vorbei, der sagt nichts über mich aus.
Was mich als Spieler in erster Linie interessiert ist das ich gute Spiele da spielen kann was ich besitze.
Würd ich gern Bajonetta 2 und 3 spielen? Klar, aber dafür kauf ich mir dennoch keine switch. Weil mir das einfach zu wenig ist.
Und als Anbieter, in dem Fall also MS, muss sich das ganze auch rentieren.
Gamerscore und Avatare bringen kein Geld, die werden vielleicht genutzt, aber sie kosten nur.
Sie liefert jeden Tag wieder ab. Alles sehr gut analysiert. Make Xbox great again!
Wohl eher „Make Xbox Green Again“
Den anderen Slogan lassen wir mal besser bleiben.
Der gehört schon einen wahnsinnigen 🫣
Ha, genau das! Der Idiot!
Xbox reborn Edel
Das werden sehr spannende Zeiten für uns Xbox Spieler werden.
Asha hat bereits Taten folgen lassen und das obwohl sie erst ein paar Wochen im Amt ist.
Wenn sie so weiter macht steigt die Freude nur noch weiter 💚👍
ich glaube Spencer ist schon ein klein wenig stolz auf sie..
also ich mag sie immer mehr, hatte aber auch zu keiner Zeit irgendwelche Abneigungen gegen sie
Hoffentlich übernimmt sie sich mit den ganzen angekündigten Änderungen nicht.
Erfolg wäre wünschenswert um endlich einen konkurrenzfähigen Gegenpol zu Playstation zu haben.
Wenn die Frau jetzt noch Xbox Live Gold zurück bringt, dann bin ich glücklich.
Für 4-5€ im Monat nur Online Gaming und kein Game Pass Gedöns sollte perfekt sein.