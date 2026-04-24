Xbox: Das hat Asha Sharma im Memo an alle Xbox-Mitarbeiter gesendet

Wir sind Xbox: Ahsa Sharma hat eine starke Botschaft an alle Xbox-Mitarbeiter gesendet, die den Kurs für die Marke setzt.

Xbox hat sich mit einer internen Nachricht an alle Mitarbeiter weltweit gewandt und dabei offen über aktuelle Probleme, strategische Veränderungen und die zukünftige Ausrichtung gesprochen. In dem Schreiben von Asha Sharma und Mat Booty wird deutlich, dass sich die Marke in einer entscheidenden Phase befindet.

Spieler zeigen laut der Mitteilung zunehmend Frustration. Neue Funktionen für Konsolen erscheinen seltener, die Präsenz auf dem PC gilt als nicht stark genug, und steigende Preise erschweren den Zugang. Gleichzeitig werden zentrale Bereiche wie Suche, Entdeckung, soziale Features und Personalisierung als zu fragmentiert beschrieben. Die Führung spricht die Dinge also klar an.

Auch Entwickler und Publisher fordern mehr Unterstützung. Genannt werden bessere Tools, tiefere Einblicke sowie eine Plattform, die schnelleres Wachstum ermöglicht. Parallel verändert sich das Nutzerverhalten: Eine neue Spielergeneration verteilt ihre Zeit auf Games, Medien und andere Inhalte und erwartet mehr Mitgestaltung, soziale Interaktion und kreative Möglichkeiten innerhalb von Spielen.

Die Branche selbst befindet sich im Wandel. Während Konsolen weiterhin stabil bleiben, wächst der Einfluss von Windows als Plattform mit mehr Spielern und Spielzeit. Gleichzeitig steigen die Kosten und Entwicklungszeiten für große Blockbuster-Titel, während kleinere Teams oder Einzelentwickler zunehmend erfolgreiche Projekte liefern. Plattformen wie Roblox erreichen dabei eine Größenordnung, die mit großen Marken konkurriert.

Zusätzlich verschiebt sich der Markt global. Mehr als die Hälfte von Umsatz, Spielern und Wachstum entsteht außerhalb der bisherigen Kernmärkte. Entwickler aus diesen Regionen treten immer stärker gegen etablierte westliche Studios an und kombinieren Geschwindigkeit, Skalierung und Innovationsbereitschaft.

Als Konsequenz daraus erklärt Xbox klar: Das bisherige Geschäftsmodell reicht nicht mehr aus. Künftig soll Xbox „der Ort sein, an dem die Welt spielt und erschafft“. Im Mittelpunkt steht eine Plattform, die Spieler und Entwickler weltweit verbindet – über Konsole, PC, Mobile und Cloud hinweg. Fortschritt, Spielebibliotheken, Freunde und Identität sollen nahtlos über alle Geräte hinweg verfügbar sein.

Ein zentrales Ziel wird die Anzahl der täglich aktiven Spieler. Um dieses Ziel zu erreichen, definiert Xbox vier strategische Kernbereiche: Hardware, Content, Experience und Services.

Im Bereich Hardware soll die aktuelle Konsolengeneration stabilisiert werden, während mit „Project Helix“ neue Leistungsmaßstäbe gesetzt werden sollen, inklusive Unterstützung für Konsolen- und PC-Spiele. Ergänzend wird an hochwertigen und personalisierten Zubehörlösungen gearbeitet sowie an einem breiteren Ökosystem.

Beim Content liegt der Fokus auf dem Ausbau bestehender Marken, stärkeren Partnerschaften mit Drittanbietern und einer klar geplanten Veröffentlichungspipeline über fünf Jahre. Zudem sollen neue Märkte wie China sowie mobile Zielgruppen stärker erschlossen werden. Langfristig gepflegte Live-Spiele bleiben ebenfalls zentral, ebenso wie kreative Plattformen rund um Minecraft, The Elder Scrolls und Sea of Thieves.

Im Bereich Experience steht die Verbesserung grundlegender Funktionen im Vordergrund. Die Plattform soll für Entwickler attraktiver werden, während Entdeckung, Personalisierung und soziale Features umfassend überarbeitet werden, um die Community besser zu vernetzen.

Bei den Services wird der Xbox Game Pass weiter gestärkt, mit Fokus auf klarer Positionierung und nachhaltigem Geschäftsmodell. Cloud-Gaming soll sich wie eine native Erfahrung anfühlen und auf TVs sowie günstigen Geräten zuverlässig funktionieren. Zusätzlich sind gezielte Übernahmen geplant, um Wachstum zu beschleunigen.

Parallel kündigt Xbox an, den eigenen Ansatz bei Exklusivität, Veröffentlichungszeiträumen und dem Einsatz von KI zu überdenken. Weitere Informationen dazu sollen folgen.

Auch strukturell gibt es eine Änderung: „Microsoft Gaming“ wird als Bezeichnung zurückgestellt, stattdessen tritt das Unternehmen wieder geschlossen unter dem Namen Xbox auf. Damit soll der Fokus auf einer einheitlichen Vision liegen, die alle Teams und Bereiche verbindet.

Abschließend beschreibt sich Xbox selbst als Herausforderer im Markt. Um die gesteckten Ziele zu erreichen, seien Geschwindigkeit, klare Selbstkritik und konsequente Umsetzung entscheidend. Die kommenden Schritte sollen darüber entscheiden, wie sich die Marke in der nächsten Phase der Branche positioniert.