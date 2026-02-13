Xbox: Das sind die Gewinner der Xbox Excellence Awards

Das Jahr 2025 war einmal mehr ein aufregendes Jahr für die Gaming-Branche. Von Überraschungserfolgen wie Clair Obscur: Expedition 33 bis hin zu katastrophalen Flops wie MindsEye war mal wieder alles dabei.
Mit den Xbox Excellence Awards würdig Xbox jetzt die erfolgreichsten Spiele auf Xbox-Systemen des Jahres 2025 in den Kategorien Store-Bewertung, Spielerengagement, Täglich aktive Nutzer und Verkaufte Einheiten. Genaue Zahlen nennt man wie gewohnt nicht, Spiele in alphabetischer Ordnung:
Store-Bewertung (mindestens 500 Bewertungen)
• Call of Duty: Black Ops 7
• Clair Obscur: Expedition 33
• Crime Scene Cleaner
• Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2
• Digimon Story: Time Stranger
• Dreamcore
• Dynasty Warriors: Origins
• Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time
• Final Fantasy XVI
• Lies of P: Overture
• Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii
• Little Nightmares III
• Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics
• Minami Lane
• Mullet MadJack
• Poppy Playtime Chapter 4
• Satisfactory
• Silent Hill 2
• Sonic Racing: CrossWorlds
• The First Berserker: Khazan
Spielerengagement (höchste durchschnittliche Spielstunden pro Spieler innerhalb der ersten sechs Wochen)
• Borderlands 4
• Digimon Story: Time Stranger
• Dynasty Warriors: Origins
• EA Sports College Football 26
• EA Sports FC 26
• Elden Ring Nightreign
• Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time
• Farm Together 2
• Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles
• Helldivers 2
• Inazuma Eleven: Victory Road
• Kingdom Come: Deliverance II
• Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii
• MLB The Show 25
• Monster Hunter Wilds
• NBA 2K26
• NHL 26
• Rust
• Satisfactory
• The First Berserker: Khazan
Täglich aktive Nutzer (Höchstwert täglicher Nutzer)
• Arc Raiders
• Avowed
• Battlefield 6
• Borderlands 4
• Call of Duty: Black Ops 7
• DOOM: The Dark Ages
• Elden Ring Nightreign
• Fortnite
• Forza Horizon 5
• Grand Theft Auto V
• Grounded 2
• Helldivers 2
• Marvel Rivals
• Minecraft
• NBA 2K26
• Rematch
• Roblox
• Rocket League
• The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
• Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
Verkaufte Einheiten (meistverkauften Inhalte in Xbox- und Microsoft-Stores)
• Arc Raiders
• Assassin’s Creed Shadows
• Battlefield 6
• Borderlands 4
• Call of Duty: Black Ops 7
• EA Sports Madden NFL 26
• EA Sports College Football 26
• EA Sports FC 26
• Elden Ring Nightreign
• Grand Theft Auto V
• Helldivers 2
• Hollow Knight: Silksong
• Kingdom Come: Deliverance II
• MLB The Show 25
• Monster Hunter Wilds
• NBA 2K26
• PGA Tour 2K25
• Ready or Not
• The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
• WWE 2K25
Freut mich besonders für Silksong, Silent Hill 2 Remake und natürlich E33!
Ich stand gestern vor der Wahl, E33 anzufangen. Gönne ihnen den Erfolg, aber ich kann der Präsentation nichts richtig abgewinnen. Bin auch eher dark fantasy.
Bei den Zahlen taucht es auch „nur“ bei den Bewertungen auf.
Dass so viele darin verliebt sind ist ja voll okay. Ein bisschen affektiert kommt mir der Rummel darum allerdings schon vor 🤔
Sind schon einige Kracher dabei. Auch die der Xbox Game Studios. Das Avowed so fleißig gespielt wird wundert mich nicht. Großartiges Spiel. Da hat Obsidian Entertainment wieder geliefert. Neben den üblichen Verdächtigen freut es mich den Crime Scene Cleaner zu sehen. Einer der besten Game Pass Titel des letzten Jahres. Hoffe auf eine Fortsetzung🙂
Sollte nicht laut einigen hier die Listen nur mit Xbox Studio Games gefüllt sein?
Willkommen in der Realität
Nein. Die Xbox Spiele sind füllen die Listen auf der Playstation 😉
Außerdem ist die Realität doch super so 🤷🏻♂️
Avowed ist ganz interessant.
Scheint in den ersten Tagen von vielen kurz angespielt worden zu sein und taucht dann bei den höchsten durchschnittlichen Spielstunden pro Spieler in den ersten 6 Wochen nicht mal mehr in den Top20 auf.
Passt zu den Aussagen das es wohl eher gefloppt ist.
Yakuza Pirate 🙂 YEAH