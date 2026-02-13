Xbox: Das sind die Gewinner der Xbox Excellence Awards

Die auf Xbox-Systemen erfolgreichsten Spiele des Jahres dürfen sich über den Gewinn eines Xbox Excellence Awards freuen.

Das Jahr 2025 war einmal mehr ein aufregendes Jahr für die Gaming-Branche. Von Überraschungserfolgen wie Clair Obscur: Expedition 33 bis hin zu katastrophalen Flops wie MindsEye war mal wieder alles dabei.

Mit den Xbox Excellence Awards würdig Xbox jetzt die erfolgreichsten Spiele auf Xbox-Systemen des Jahres 2025 in den Kategorien Store-Bewertung, Spielerengagement, Täglich aktive Nutzer und Verkaufte Einheiten. Genaue Zahlen nennt man wie gewohnt nicht, Spiele in alphabetischer Ordnung:

Store-Bewertung (mindestens 500 Bewertungen)

• Call of Duty: Black Ops 7

• Clair Obscur: Expedition 33

• Crime Scene Cleaner

• Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles 2

• Digimon Story: Time Stranger

• Dreamcore

• Dynasty Warriors: Origins

• Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time

• Final Fantasy XVI

• Lies of P: Overture

• Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

• Little Nightmares III

• Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics

• Minami Lane

• Mullet MadJack

• Poppy Playtime Chapter 4

• Satisfactory

• Silent Hill 2

• Sonic Racing: CrossWorlds

• The First Berserker: Khazan

Spielerengagement (höchste durchschnittliche Spielstunden pro Spieler innerhalb der ersten sechs Wochen)

• Borderlands 4

• Digimon Story: Time Stranger

• Dynasty Warriors: Origins

• EA Sports College Football 26

• EA Sports FC 26

• Elden Ring Nightreign

• Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time

• Farm Together 2

• Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles

• Helldivers 2

• Inazuma Eleven: Victory Road

• Kingdom Come: Deliverance II

• Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

• MLB The Show 25

• Monster Hunter Wilds

• NBA 2K26

• NHL 26

• Rust

• Satisfactory

• The First Berserker: Khazan

Täglich aktive Nutzer (Höchstwert täglicher Nutzer)

• Arc Raiders

• Avowed

• Battlefield 6

• Borderlands 4

• Call of Duty: Black Ops 7

• DOOM: The Dark Ages

• Elden Ring Nightreign

• Fortnite

• Forza Horizon 5

• Grand Theft Auto V

• Grounded 2

• Helldivers 2

• Marvel Rivals

• Minecraft

• NBA 2K26

• Rematch

• Roblox

• Rocket League

• The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

• Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Verkaufte Einheiten (meistverkauften Inhalte in Xbox- und Microsoft-Stores)

• Arc Raiders

• Assassin’s Creed Shadows

• Battlefield 6

• Borderlands 4

• Call of Duty: Black Ops 7

• EA Sports Madden NFL 26

• EA Sports College Football 26

• EA Sports FC 26

• Elden Ring Nightreign

• Grand Theft Auto V

• Helldivers 2

• Hollow Knight: Silksong

• Kingdom Come: Deliverance II

• MLB The Show 25

• Monster Hunter Wilds

• NBA 2K26

• PGA Tour 2K25

• Ready or Not

• The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

• WWE 2K25