Xbox: Ehemalige Führungskraft wegen Bademantel entlassen

Die ehemalige Direktorin der Xbox Advanced Technology Group Laura Fryer berichtet, dass sie 2004 ihren Job verlor, weil sie sich weigerte einen Bademantel anzuziehen.

In ihrem neuen YouTube-Video spricht Laura Fryer, eines der Gründungsmitglieder des Xbox-Teams und nach dem Weggang Seamus Blackleys Direktorin der Xbox Advanced Technology Group, über ihre Zusammenarbeit mit dem vor Kurzem zurückgetretenen Xbox-Chef Phil Spencer.

Spencer, dem sie eine in der branche seltene, echte menschliche Anständigkeit attestiert, habe ihr geholfen, wieder auf die Beine zu kommen, nachdem sie aufgrund ihrer Weigerung bei der GDC 2004 einen Bademantel zu tragen, entlassen worden sei:

„Nach einem unglaublichen Tag auf der Bühne, an dem ich XNA vorführte, ging ich mit einem PR-Mitarbeiter und einem Xbox-Manager zu einem Hotelzimmer, um ein paar Controller zu holen. Plötzlich wurde mir ein Bademantel gereicht und ich wurde gebeten, ihn anzuziehen. Ich lachte, als wäre es ein Witz, und verschwand so schnell wie möglich, aber ich war total erschrocken. Ich dachte kaum darüber nach, bis ich in der folgenden Woche zurückkam und mir plötzlich mitgeteilt wurde, dass ich im Rahmen einer Umstrukturierung meinen Job verlieren würde.“ „Leider spielte es keine Rolle, dass die andere Person, die im Raum war, meine Geschichte bestätigte. Ich wurde hinausgedrängt und niemand wollte mir helfen. Meine Karriere ging auf einen Schlag den Bach runter.“ „Dann kam Phil dazu und sagte mir ganz direkt: ‚Warte nicht länger. Komm in mein Team und arbeite für Bonnie.‘ Er war freundlich. Er war rücksichtsvoll. Und er bat mich praktisch, bei Epic zu arbeiten. Er wusste, dass wir eine enge Beziehung hatten, und er brauchte wirklich meine Hilfe. Und einfach so war mein Albtraum vorbei.“