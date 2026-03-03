Xbox: Ehemalige Führungskraft wegen Bademantel entlassen

In ihrem neuen YouTube-Video spricht Laura Fryer, eines der Gründungsmitglieder des Xbox-Teams und nach dem Weggang Seamus Blackleys Direktorin der Xbox Advanced Technology Group, über ihre Zusammenarbeit mit dem vor Kurzem zurückgetretenen Xbox-Chef Phil Spencer.
Spencer, dem sie eine in der branche seltene, echte menschliche Anständigkeit attestiert, habe ihr geholfen, wieder auf die Beine zu kommen, nachdem sie aufgrund ihrer Weigerung bei der GDC 2004 einen Bademantel zu tragen, entlassen worden sei:
„Nach einem unglaublichen Tag auf der Bühne, an dem ich XNA vorführte, ging ich mit einem PR-Mitarbeiter und einem Xbox-Manager zu einem Hotelzimmer, um ein paar Controller zu holen. Plötzlich wurde mir ein Bademantel gereicht und ich wurde gebeten, ihn anzuziehen. Ich lachte, als wäre es ein Witz, und verschwand so schnell wie möglich, aber ich war total erschrocken. Ich dachte kaum darüber nach, bis ich in der folgenden Woche zurückkam und mir plötzlich mitgeteilt wurde, dass ich im Rahmen einer Umstrukturierung meinen Job verlieren würde.“
„Leider spielte es keine Rolle, dass die andere Person, die im Raum war, meine Geschichte bestätigte. Ich wurde hinausgedrängt und niemand wollte mir helfen. Meine Karriere ging auf einen Schlag den Bach runter.“
„Dann kam Phil dazu und sagte mir ganz direkt: ‚Warte nicht länger. Komm in mein Team und arbeite für Bonnie.‘ Er war freundlich. Er war rücksichtsvoll. Und er bat mich praktisch, bei Epic zu arbeiten. Er wusste, dass wir eine enge Beziehung hatten, und er brauchte wirklich meine Hilfe. Und einfach so war mein Albtraum vorbei.“
Der „größte Lügner aller Zeiten“ ist menschlich und anständig ?
Das werden einige hier wohl nicht glauben 😉.
Über dem Feind liest man nicht gerne was gutes, das stimmt. Und die „Lügen“ brauchst du denen nicht zu erklären. Kannst du nicht. Die können es einfach nicht kapieren.
Das eine schließt das andere nicht aus. Weil hier in dieser Story eine gewisse menschliche Sympathie zwischen 2 Personen proklamiert wird, bedeutet es mitnichten das er sich anders wo korrekt verhalten hat.
Ich persönlich glaube aber nicht das Spencer menschlich ein Arsch ist. Er war halt nur gefangen zwischen der Person Spencer und dem Manager Spencer.
Ich frage mich, wäre was passiert hätte die damals was gesagt? Wahrscheinlich nicht. Wir brauchen Namen! Die Welt soll wissen wer diese perverse Schweine sind. Es gibt die leider Gottes überall.
Menschlich gesehen kenne ich Phil nicht, also kann er auf dem Feld durchaus integer sein….
Ich wünschte nur, er wäre so auch während der letzten Jahre als „Head of Xbox“ über gewesen 😑
Bademantel? Also aus dem Zitat werde ich diesbezüglich nicht schlau.
Ich werde Phil vermissen
Naja wenn zwei Typen in einem Hotelzimmer ihre weibliche Kollegin bitten, einen Bademantel anzuziehen, hatten sie wohl keine Partie Schach im Sinn. Man wundert sich schon über die Plumpheit (zieh doch mal den Bademantel an), aber das ist die Banalität des Bösen.
Hat die nicht erst letztes Jahr gesagt die XBox sei tot… geschieht ihr recht!
Was hat das eine mit dem anderen zutun… Das mit der Entlassung war 2004 ihr bedenken um die Xbox Ansätze letztes Jahr…!!!
Irgendwie fehlt der Zusammenhang das der Bademantel der Kündigungsgrund ist wie in der Überschrift!
Ich kann mir vorstellen, dass die Geschichte wahr ist. Leider hat man selten eine Chance gegen solche Machtstrukturen und das Beste ist tatsächlich so ein Unternehmen zu verlassen um sich was zu suchen, wo es passt. Natürlich bleiben die Verursacher ungeschoren, aber da muss man erstmal nach sich selbst schauen
Ich würde den Menschen die Phil als Lügner, unanständig und sonst etwas bezeichnen gerne mal diverse Statements zu seinem Abschied vorschlagen.
Dort wird in den höchsten Tönen von ihm geschwärmt, ob von der Konkurrenz oder auch von engen Weggefährten. Dort wird auch nochmal explizit bestätigt, dass Phil wirklich ein Leidenschaftlicher Gamer ist und das Image keineswegs aufgesetzt.
Vielen Menschen passt es nicht ins Weltbild, dass es doch noch menschliche und anständige Millionäre in den Chefetagen gibt, auch wenn ich zugeben muss, dass dies sehr selten ist.
Seltsame Story. Wozu der Bademantel und wo ist irgendeine Art Beleg dafür, dass sie deswegen gehen musste? Klingt nach Paulanergarten, oder ist vielleicht ein Ergebnis von „stille Post“.
Die Seltsamkeit der Situation macht es für mich nur wahrscheinlicher, dass es so passiert ist. Lügen sind meistens besser durchdacht, denn sie sollen ja überzeugen. Generell wäre ich vorsichtig, potentielle Opfer von Belästigung direkt mal als Lügner abzustempeln. Das ist genau so falsch wie die vorschnelle Verurteilung der potentiellen Täter.
Warum packt se das erst jetze aus? Komischer Zeitpunkt 🤔 wenn se das Problem Dank Spencer beseitigt hat is et dann nötig noch darüber zu reden? Weird 🫣 vielleicht hat ihr och nur die Farbe nit gepasst oder dit Modell 😅🤣🤭