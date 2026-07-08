Xbox: Entlassungen treffen auch Accessibility-Team

Die jüngsten Entlassungen bei Xbox haben offenbar auch mehrere Mitarbeiter aus dem Bereich Barrierefreiheit getroffen. Dadurch werden Fragen laut, wie stark Microsoft seine Accessibility-Initiativen künftig noch vorantreiben wird.

In den vergangenen Tagen bestätigten mehrere ehemalige Beschäftigte über soziale Netzwerke, dass sie von den Stellenstreichungen betroffen sind. Darunter befinden sich sowohl Spezialisten für Barrierefreiheit als auch leitende Mitarbeiter, die an zentralen Xbox-Projekten gearbeitet haben.

Zu ihnen zählt unter anderem Kaitlyn Jones, die während ihrer Zeit bei Microsoft die Entwicklung des Xbox Adaptive Joystick mitverantwortete und Schulungsprogramme rund um barrierefreies Spieldesign leitete. Auch die Accessibility-Forscherin Elisabeth Whyte, die zuletzt bei ZeniMax tätig war, gab bekannt, dass ihre Stelle weggefallen ist.

In den vergangenen Jahren galt Xbox als einer der Vorreiter beim Thema Barrierefreiheit. Mit Hardware wie dem Xbox Adaptive Controller sowie umfangreichen Richtlinien und Werkzeugen für Entwickler setzte Microsoft immer wieder Maßstäbe für zugänglicheres Gaming.

Trotz der Entlassungen betont Microsoft, dass sich an diesem Kurs nichts ändern soll. Ein Unternehmenssprecher erklärte gegenüber GameSpot, Barrierefreiheit bleibe weiterhin eine Priorität für Xbox. Zwar habe es Veränderungen innerhalb der Teams gegeben, das Ziel, besser zugängliche Spielerlebnisse für alle Spieler zu schaffen, habe sich jedoch nicht geändert.

Wie sich die Personalmaßnahmen langfristig auf die Accessibility-Initiativen auswirken werden, bleibt abzuwarten.