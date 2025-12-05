Xbox: Erstmals Titelsponsor beim US-College Football Bowl

Das allererste Xbox Bowl College Football Bowl-Spiel findet am Donnerstag, dem 18. Dezember, um 21 Uhr Ortszeit im Ford Center at The Star in Frisco, Texas, statt. Fans in den ganzen USA können das Spiel live auf ESPN2 verfolgen, wo Missouri State (CUSA) zum ersten Mal gegen Arkansas State (Sun Belt) antritt.

„Wir sind stolz darauf, Xbox als Titelsponsor dieses Bowl-Spiels begrüßen zu dürfen, da die Marke perfekt zur Spannung und Energie des College-Footballs und insbesondere der Bowl-Saison passt“, sagte Sean Johnson, Executive Director des Xbox Bowl. „Außerdem könnten wir nicht begeisterter sein, zwei großartige Football-Teams zu Gast zu haben, die den Xbox Bowl erleben dürfen.“

Xbox betritt die College-Football-Szene als neuer Titelsponsor und bringt seine charakteristische Energie und fanorientierte Innovation in das Bowl-Erlebnis ein. Fans können sich auf unterhaltsame Momente rund um Xbox und speziell für das Bowl-Spiel konzipierte Aktivitäten vor Ort freuen.

„Beim Xbox Bowl trifft die Spannung des Spieltags auf die Freude am Spielen“, sagt Chris Lee, Vice President von Xbox Marketing. „Durch die Zusammenarbeit mit ESPN Events können wir den Fans noch mehr Spaß bieten, egal ob sie in Frisco auf der Tribüne sitzen, das Bowl-Spiel zu Hause anschauen oder mit Freunden auf der ganzen Welt spielen. Gemeinsam feiern wir die Leidenschaft für das Spiel, auf dem Feld und in der Art und Weise, wie die Menschen gerne spielen, und gestalten den Spieltag für langjährige Spieler und diejenigen, die den Nervenkitzel zum ersten Mal erleben, neu.“

Arkansas State nimmt zum dritten Mal in Folge am Bowl-Spiel teil und ist zum 13. Mal als FBS-Mitglied für den Bowl qualifiziert. Die Red Wolves werden von Junior-Quarterback Jaylen Raynor angeführt, der 49 Touchdown-Pässe in seiner Karriere erzielt hat, die viertmeisten in der Geschichte des Programms.

Mit 32 erfolgreichen Pässen in seinem letzten Spiel der regulären Saison hat Raynor in dieser Saison 316 erzielt und damit den Programmrekord für erfolgreiche Pässe in einer Saison aufgestellt, womit er den Rekord von Justice Hansen aus dem Jahr 2017 mit 305 Pässen übertroffen hat.

In ihrer ersten Saison in der Conference USA und der FBS haben die Bears insgesamt 7:5 gewonnen und sind mit 5:3 in der CUSA-Tabelle auf den vierten Platz der 12-Mannschaften-Liga gekommen. Missouri State hat von Anfang Oktober bis Mitte November fünf Conference-Siege in Folge geholt. Zu den Höhepunkten der Saison der Bears gehörte der Sieg gegen den amtierenden Sun Belt-Champion Marshall.

An der Spitze der Bears steht Senior QB und lokale Highschool-Legende aus Rockwall, Texas, Jacob Clark. Clark hat in seiner Karriere über 7.500 Passing Yards und 60 Touchdowns gesammelt und wird versuchen, Missouri State zum ersten Bowl-Sieg in der Geschichte des Programms zu verhelfen.

Der Xbox Bowl, der den Bahamas Bowl in Nassau, Bahamas, ersetzt, reiht sich in das Portfolio von 17 College-Football-Spielen der Nachsaison ein, die ESPN Events gehören und von diesem Unternehmen veranstaltet werden. Viele dieser Spiele sind zum Sprungbrett für zukünftige NFL-Talente und zu unvergesslichen Fan-Erlebnissen geworden.