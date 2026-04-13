Xbox: Ex-Manager nennt Gründe für schwache Japan-Unterstützung

Schon früh in der Geschichte der ersten Xbox-Konsole gab es offenbar deutlich mehr Interesse aus Japan, als letztlich sichtbar wurde. Ed Fries, damaliger Vizepräsident für Game Publishing bei Microsoft, hat nun erklärt, weshalb viele Partnerschaften nie zustande kamen.
Im Gespräch mit Expansion Pass schildert Fries, dass insbesondere die Final Fantasy-Reihe ganz oben auf seiner Wunschliste stand. Regelmäßige Treffen mit Square Enix sowie weiteren großen Namen wie Konami, Capcom und SEGA gehörten zum Alltag. Dennoch blieb der große Durchbruch oft aus.
Hinter den Kulissen herrschte laut Fries eine angespannte Situation. Viele japanische Publisher hätten sich durchaus Wettbewerb gewünscht, konnten ihre Unterstützung für Xbox jedoch nicht offen zeigen. Zu groß sei die Sorge gewesen, dass SONY negative Konsequenzen ziehen könnte.
Fries beschreibt eine Atmosphäre, in der Entwickler vorsichtig agieren mussten. Eine mögliche „Bestrafung“ hätte sich etwa darin äußern können, dass wichtige Entwicklerkits verzögert ausgeliefert werden oder Spiele weniger Marketing-Unterstützung erhalten. Entsprechend zurückhaltend fiel das Engagement vieler Studios aus, obwohl Interesse vorhanden war.
Einige Ausnahmen bestätigten diese Dynamik. So veröffentlichte Tecmo mit Dead or Alive 3 und Dead or Alive 4 zwei exklusive Titel für Xbox. Diese Entscheidung sei auch als bewusstes Signal zu verstehen gewesen, um für mehr Konkurrenz im Markt zu sorgen und eine mögliche Monopolstellung zu verhindern.
Trotz der anfänglichen Hürden gelang es Xbox später, bedeutende Kooperationen mit japanischen Partnern einzugehen. Square Enix brachte unter anderem Infinite Undiscovery und The Last Remnant auf die Plattform.
Mit Final Fantasy XI und Final Fantasy XIII schaffte es schließlich auch die traditionsreiche Rollenspielreihe auf Xbox-Systeme, wobei letzteres bis heute auf Xbox Series X|S abwärtskompatibel spielbar ist.
15 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich habe Final Fantasy damals nicht vermisst. Dafür habe ich Star Wars: Knights of the old Republic gezockt 😌
Sonys Einfluss war schon immer sehr toxisch, wundert mich nicht.
Ganz anders als Nintendo, Valve oder Microsoft, die ja in der Regel eher Wohlfahrsunternehmen sind, deren größtes Bestreben es immer schon war, die Konkurrenz einzuladen, die eigenen Umstätze zu übernehmen 😀
Habe ich nicht gesagt, Sony ist in der Hinsicht aber extrem.
Youtuber würden Nintendo sicherlich auch als extrem toxisch bezeichnen.
Spieler aller anderen Geräte würden es vermutlich auch als extrem toxisch bezeichnen, als Microsoft Entwicklerstudio um Entwicklerstudio aufgekauft und am liebsten zu Exklusiv-Titel umgewandelt hätte.
Das ist alles am Ende irgendwie relativ, oder?^^
Schon wahnsinn was das für ein Wettbewerb ist. Bin froh das sich das sehr gelockert hat die letzten Jahre.
Ich nicht… Ohne Diese Form der Konkurrenz kommen „WischiWaschi“ Typen wie Phil an die Macht und 2025 hat Gezeigt Wohin das Führen kann!
Naja, keine Devkits verteilen ist doch schmarn, das hat nix mit gesundem Wettbewerb zu tun. Darauf wollte ich hinaus.
Xbox (1) in Japan war damals echt ein Trauerspiel. Ich erinnere mich grob an Verkaufszahlen, die immerzu etwa in diese Richtung gingen:
Pro Woche verkaufte Playstation 2 Konsolen: 390.000
Pro Woche verkaufte Nintendo Gamecubes: 410.000
Pro Woche verkaufte Xbox: 278
Das sind nicht die realen Zahlen, aber es ging in diese Richtung. Das war echt bitter damals.
Ich hatte früher eine PlayStation 1 & 2 und habe Final Fantasy VIII, IX, X & XII gespielt. Original Final Fantasy VII erst erstmals 2017 über Steam. Heute habe ich auf der Xbox Series fast alle Hauptreihentitel, inklusive die XIII Trilogie. 😍 Fehlen nur noch Pixel Remaster II, IV & V.
„Viele japanische Publisher hätten sich durchaus Wettbewerb gewünscht, konnten ihre Unterstützung für Xbox jedoch nicht offen zeigen. Zu groß sei die Sorge gewesen, dass SONY negative Konsequenzen ziehen könnte.“
Ja, das ist eben typisch Sony. Das die so viel Macht haben ist erschreckend und schadet der Branche und den Spielern. Gut das die Xbox mit Sony eine Konkurrenz hat. Eine Dominanz von dem Laden, das wäre gar nicht gut.
Gut das Microsoft so gut daran gearbeitet hat. Das Final Fantasy VII Remake ist ein fantastisches Erlebnis. Ich genieße es richtig auf meiner Series X💚💚💚
Bei MS galt schon immer: Am eigenen Versagen sind die anderen Schuld.
Japanische Unternehmen halten zusammen. Ich kenne das aus meiner Branche (Maschinenbau). Die Kunden sind da zwar bereit von uns Maschinen zu kaufen, dass darf dann aber keine europäische Stangenware sein. Ein Kauf kommt für sie nur in Frage wenn ihnen statt Siemenssteuerung irgendwas von ihren bekannten japanischen Lieferanten reindonnerst, dass selbe bei Sensoren bis hin zum verwendeten Rohstoff oder am liebsten noch dem dazupassenden Reinigungsmittel. Alles soll japanisch sein. Am besten dass, was sie dir empfehlen.
Dass Sie dann keine Standardmaschine mehr kaufen ist ihnen dabei egal und sie bezahlen dich fürstlich. Wichtiger als unser Marken Branding ist ihnen aber dass sie bei den japanischen Zulieferern gut dastehen.
Ich kann mir vorstellen, dass das bei den Entwicklern/ Publisher mit Sony schon auch in die Richtung geht.
Japan war und ist für MS ein schweres Pflaster. Es wurde in den letzten Jahren aber deutlich besser mit Spielen für die Xbox was eine gute Entwicklung ist, finde ich.
Sony ist der Hinsicht sicher extrem vorgegangen.
Mann muss aber auch sagen das man zuvor immer Nintendo bevorzugt hat.