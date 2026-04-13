Xbox: Ex-Manager nennt Gründe für schwache Japan-Unterstützung

Ehemaliger Xbox-Manager Ed Fries schildert, warum Reihen wie Final Fantasy lange nicht auf der ersten Xbox erschienen.

Schon früh in der Geschichte der ersten Xbox-Konsole gab es offenbar deutlich mehr Interesse aus Japan, als letztlich sichtbar wurde. Ed Fries, damaliger Vizepräsident für Game Publishing bei Microsoft, hat nun erklärt, weshalb viele Partnerschaften nie zustande kamen.

Im Gespräch mit Expansion Pass schildert Fries, dass insbesondere die Final Fantasy-Reihe ganz oben auf seiner Wunschliste stand. Regelmäßige Treffen mit Square Enix sowie weiteren großen Namen wie Konami, Capcom und SEGA gehörten zum Alltag. Dennoch blieb der große Durchbruch oft aus.

Hinter den Kulissen herrschte laut Fries eine angespannte Situation. Viele japanische Publisher hätten sich durchaus Wettbewerb gewünscht, konnten ihre Unterstützung für Xbox jedoch nicht offen zeigen. Zu groß sei die Sorge gewesen, dass SONY negative Konsequenzen ziehen könnte.

Fries beschreibt eine Atmosphäre, in der Entwickler vorsichtig agieren mussten. Eine mögliche „Bestrafung“ hätte sich etwa darin äußern können, dass wichtige Entwicklerkits verzögert ausgeliefert werden oder Spiele weniger Marketing-Unterstützung erhalten. Entsprechend zurückhaltend fiel das Engagement vieler Studios aus, obwohl Interesse vorhanden war.

Einige Ausnahmen bestätigten diese Dynamik. So veröffentlichte Tecmo mit Dead or Alive 3 und Dead or Alive 4 zwei exklusive Titel für Xbox. Diese Entscheidung sei auch als bewusstes Signal zu verstehen gewesen, um für mehr Konkurrenz im Markt zu sorgen und eine mögliche Monopolstellung zu verhindern.

Trotz der anfänglichen Hürden gelang es Xbox später, bedeutende Kooperationen mit japanischen Partnern einzugehen. Square Enix brachte unter anderem Infinite Undiscovery und The Last Remnant auf die Plattform.

Mit Final Fantasy XI und Final Fantasy XIII schaffte es schließlich auch die traditionsreiche Rollenspielreihe auf Xbox-Systeme, wobei letzteres bis heute auf Xbox Series X|S abwärtskompatibel spielbar ist.