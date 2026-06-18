Xbox: Ex-PlayStation-Chef kritisiert aktuelle Strategie scharf

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Image: Microsoft

Der frühere PlayStation-Chef Shawn Layden äußert deutliche Zweifel am aktuellen Kurs der Xbox-Sparte.

Die jüngsten Entwicklungen bei Xbox haben nun auch prominente Stimmen aus der Spielebranche auf den Plan gerufen. Der ehemalige PlayStation-Chef Shawn Layden hat die aktuelle Ausrichtung von Microsofts Gaming-Sparte öffentlich kritisiert.

Auslöser waren Diskussionen über die strategische Neuausrichtung unter Xbox-Chefin Asha Sharma. Während Microsoft zuletzt mit Preissenkungen für den Game Pass sowie neuen Ankündigungen beim Xbox Games Showcase positive Schlagzeilen machte, sorgen gleichzeitig Berichte über mögliche Studioschließungen, Entlassungen und wechselnde Aussagen zur Exklusivstrategie für Diskussionen.

Auf LinkedIn kommentierte Layden die aktuelle Situation mit ungewöhnlich deutlichen Worten. Seiner Ansicht nach zeige die heutige Xbox-Führung ein „grundlegendes Missverständnis darüber, wie sich die Welt der interaktiven Unterhaltung bewegt“.

Der frühere PlayStation-Manager ergänzte, dass er mit seiner Einschätzung zwar wie ein Kritiker wirken könne, seine Aussage jedoch auf langjähriger Branchenerfahrung basiere. Weitere Details zu seiner Kritik nannte Layden nicht.

Besonders die zuletzt widersprüchlich wirkenden Signale von Xbox stehen dabei im Fokus. Einerseits wurden wieder exklusive Konsolenspiele angekündigt, andererseits erscheinen wichtige Titel weiterhin auf konkurrierenden Plattformen. Hinzu kommen Diskussionen über steigende Hardwarekosten, neue Geschäftsmodelle und mögliche Einschnitte innerhalb der Xbox-Organisation.

Laydens Aussagen erhalten zusätzliches Gewicht, da er PlayStation zwischen 2014 und 2019 führte – einer Phase, in der Sony mit der PS4 große kommerzielle Erfolge feierte und sich deutlich gegen die Xbox One durchsetzen konnte.

Trotz der aktuellen Unsicherheit verfügt Xbox weiterhin über mehrere große Projekte für die kommenden Jahre. Titel wie Gears of War: E-Day, Fable und weitere First-Party-Veröffentlichungen sollen die Zukunft der Marke prägen. Gleichzeitig bleiben die Berichte über mögliche Entlassungen und Studioschließungen ein belastender Faktor für die öffentliche Wahrnehmung des Unternehmens.

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66 Kommentare Added

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  1. MaDDoG1207 18660 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 18.06.2026 - 13:35 Uhr

    Ich habe nicht herausgelesen, worin seiner Meinung nach denn genau (!) das Missverständnis bestehen soll?

    Natürlich ist der aktuelle „mal hier mal da Xbox-Exklusivität und das Spiel doch wieder auf der Konkurrenz-Konsole“-Kurs sicherlich seltsam, wenn er das meint. Aber das ist ein Notfall/Auslauf-Modell.

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  2. Ripperdom 29825 XP Nasenbohrer Level 4 | 18.06.2026 - 13:39 Uhr

    Welchen Kurs, welche Strategie? Xbox hat weder eine Strategie noch einen Kurs, und das macht die Sparte auch so interessant. Niemand weiß, was als Nächstes passiert. Eigentlich finde ich das ganz gut, lassen sie sich halt nicht in ihre Karten schauen. Das finde ich smart.

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    • EndlessTech 9630 XP Beginner Level 4 | 18.06.2026 - 14:02 Uhr
      Antwort auf Ripperdom

      So unterschiedlich können Ansichten sein. Für mich ist diese Unklarheit und Unsicherheit rund um Xbox ein wichtiger Punkt warum es in den letzen Jahren immer weiter abwärts ging. Sowas ist einfach geschäftsschädigend und auch die neue Führung scheint das nicht gelöst zu bekommen.

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  4. Saibot77 36160 XP Bobby Car Raser | 18.06.2026 - 13:43 Uhr

    Er kritisiert die Strategie? Welcher Strategie? Bei dem ganzen hin und her blickt doch bald keiner der 500 Mio Mau´s mehr durch.

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  5. ShellingFord135 16095 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 18.06.2026 - 13:44 Uhr

    Was ein Wunder, das ein ehemaliger PS Mitarbeiter es nicht gerne sieht, wenn XBOX die Dinge mal wieder etwas ernster nimmt und tatsächlich wieder kompetitiver wird. Es geht ja mal gar nicht, dass man Sony Konkurrenz macht, nicht wahr Elender Heuchler. ☠️

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  6. Ash2X 346620 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 18.06.2026 - 13:56 Uhr

    Der Ex-Playstation Manager der erst degradiert und dann gefeuert wurde redet mal wieder. Der Mann für Tipps 👍😄

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  7. Gagac 29520 XP Nasenbohrer Level 4 | 18.06.2026 - 14:01 Uhr

    Ähm, ist es denn nicht dasselbe, was Sony derzeit macht?

    Wiederkehr zur Konsolenexklusivität, Einschnitte in der kommenden PS6 aufgrund steigender Produktionskosten, Entlassungen bei Bungie usw…

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    • Phonic 299925 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 18.06.2026 - 14:42 Uhr
      Antwort auf Gagac

      Sony darf das, alle anderen nicht! Ihnen wurde schon immer alles verziehen bzw. schön geredet von den Medien, Insidern und was weiß ich. Beide müssen kritisiert werden!

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  8. Phonic 299925 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 18.06.2026 - 14:15 Uhr

    Ein Satz von ihm wird zitiert! Man darf MS kritisieren definitiv, aber bitte Sony nicht vergessen die genauso die Welt nicht verstanden haben mit ihrer Gaas Strategie, es wird wieder mit zweierlei Maß gemessen, Sony hat sich diese gen ebenfalls nicht mit ruhm bekleckert, Remaster und Remakes regieren diese gen

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  9. mAsTeR OuTi 115910 XP Scorpio King Rang 3 | 18.06.2026 - 14:54 Uhr

    Eigentlich sollte man nur wissen das Layden schon zu Playstation-Zeiten gegen alles gewettert hat was er nicht verstanden hat oder neu war. Deshalb wurde er auch weggelobt und glaubte bis zum schluss das man ihm die Geschichte mit dem Burnout und „wenns am schönsten ist soll man aufhörnen“ abkauft.
    Kurz ein verbitterter Dummschwätzer.

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