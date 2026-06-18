Xbox: Ex-PlayStation-Chef kritisiert aktuelle Strategie scharf

Die jüngsten Entwicklungen bei Xbox haben nun auch prominente Stimmen aus der Spielebranche auf den Plan gerufen. Der ehemalige PlayStation-Chef Shawn Layden hat die aktuelle Ausrichtung von Microsofts Gaming-Sparte öffentlich kritisiert.

Auslöser waren Diskussionen über die strategische Neuausrichtung unter Xbox-Chefin Asha Sharma. Während Microsoft zuletzt mit Preissenkungen für den Game Pass sowie neuen Ankündigungen beim Xbox Games Showcase positive Schlagzeilen machte, sorgen gleichzeitig Berichte über mögliche Studioschließungen, Entlassungen und wechselnde Aussagen zur Exklusivstrategie für Diskussionen.

Auf LinkedIn kommentierte Layden die aktuelle Situation mit ungewöhnlich deutlichen Worten. Seiner Ansicht nach zeige die heutige Xbox-Führung ein „grundlegendes Missverständnis darüber, wie sich die Welt der interaktiven Unterhaltung bewegt“.

Der frühere PlayStation-Manager ergänzte, dass er mit seiner Einschätzung zwar wie ein Kritiker wirken könne, seine Aussage jedoch auf langjähriger Branchenerfahrung basiere. Weitere Details zu seiner Kritik nannte Layden nicht.

Besonders die zuletzt widersprüchlich wirkenden Signale von Xbox stehen dabei im Fokus. Einerseits wurden wieder exklusive Konsolenspiele angekündigt, andererseits erscheinen wichtige Titel weiterhin auf konkurrierenden Plattformen. Hinzu kommen Diskussionen über steigende Hardwarekosten, neue Geschäftsmodelle und mögliche Einschnitte innerhalb der Xbox-Organisation.

Laydens Aussagen erhalten zusätzliches Gewicht, da er PlayStation zwischen 2014 und 2019 führte – einer Phase, in der Sony mit der PS4 große kommerzielle Erfolge feierte und sich deutlich gegen die Xbox One durchsetzen konnte.

Trotz der aktuellen Unsicherheit verfügt Xbox weiterhin über mehrere große Projekte für die kommenden Jahre. Titel wie Gears of War: E-Day, Fable und weitere First-Party-Veröffentlichungen sollen die Zukunft der Marke prägen. Gleichzeitig bleiben die Berichte über mögliche Entlassungen und Studioschließungen ein belastender Faktor für die öffentliche Wahrnehmung des Unternehmens.