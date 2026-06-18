Xbox: Ex-PlayStation-Chef kritisiert aktuelle Strategie scharf

Die jüngsten Entwicklungen bei Xbox haben nun auch prominente Stimmen aus der Spielebranche auf den Plan gerufen. Der ehemalige PlayStation-Chef Shawn Layden hat die aktuelle Ausrichtung von Microsofts Gaming-Sparte öffentlich kritisiert.
Auslöser waren Diskussionen über die strategische Neuausrichtung unter Xbox-Chefin Asha Sharma. Während Microsoft zuletzt mit Preissenkungen für den Game Pass sowie neuen Ankündigungen beim Xbox Games Showcase positive Schlagzeilen machte, sorgen gleichzeitig Berichte über mögliche Studioschließungen, Entlassungen und wechselnde Aussagen zur Exklusivstrategie für Diskussionen.
Auf LinkedIn kommentierte Layden die aktuelle Situation mit ungewöhnlich deutlichen Worten. Seiner Ansicht nach zeige die heutige Xbox-Führung ein „grundlegendes Missverständnis darüber, wie sich die Welt der interaktiven Unterhaltung bewegt“.
Der frühere PlayStation-Manager ergänzte, dass er mit seiner Einschätzung zwar wie ein Kritiker wirken könne, seine Aussage jedoch auf langjähriger Branchenerfahrung basiere. Weitere Details zu seiner Kritik nannte Layden nicht.
Besonders die zuletzt widersprüchlich wirkenden Signale von Xbox stehen dabei im Fokus. Einerseits wurden wieder exklusive Konsolenspiele angekündigt, andererseits erscheinen wichtige Titel weiterhin auf konkurrierenden Plattformen. Hinzu kommen Diskussionen über steigende Hardwarekosten, neue Geschäftsmodelle und mögliche Einschnitte innerhalb der Xbox-Organisation.
Laydens Aussagen erhalten zusätzliches Gewicht, da er PlayStation zwischen 2014 und 2019 führte – einer Phase, in der Sony mit der PS4 große kommerzielle Erfolge feierte und sich deutlich gegen die Xbox One durchsetzen konnte.
Trotz der aktuellen Unsicherheit verfügt Xbox weiterhin über mehrere große Projekte für die kommenden Jahre. Titel wie Gears of War: E-Day, Fable und weitere First-Party-Veröffentlichungen sollen die Zukunft der Marke prägen. Gleichzeitig bleiben die Berichte über mögliche Entlassungen und Studioschließungen ein belastender Faktor für die öffentliche Wahrnehmung des Unternehmens.
66 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich habe nicht herausgelesen, worin seiner Meinung nach denn genau (!) das Missverständnis bestehen soll?
Natürlich ist der aktuelle „mal hier mal da Xbox-Exklusivität und das Spiel doch wieder auf der Konkurrenz-Konsole“-Kurs sicherlich seltsam, wenn er das meint. Aber das ist ein Notfall/Auslauf-Modell.
Ich denke genau das ist gemeint. Aber wie du schon richtig erwähnst das läuft jetzt halt aus. Die spiele die jetzt noch kommen waren schon vorher so abgemacht.
„Aber wie du schon richtig erwähnst das läuft jetzt halt aus.“
Das läuft nicht aus. Es hieß nicht, dass alles Zukünftige exklusiv wird.
„Für zukünftige Spiele wird es dagegen keine pauschale Regel geben. Stattdessen soll jede Veröffentlichung individuell bewertet werden.“
https://www.xboxdynasty.de/news/xbox/matt-booty-erklaert-die-kuenftige-exklusivstrategie/
Das ist wirklich erschreckend wieviele wirklich selbst nicht richtig lesen können/wollen….
„Ausgewählte“ Spiele….
Welchen Kurs, welche Strategie? Xbox hat weder eine Strategie noch einen Kurs, und das macht die Sparte auch so interessant. Niemand weiß, was als Nächstes passiert. Eigentlich finde ich das ganz gut, lassen sie sich halt nicht in ihre Karten schauen. Das finde ich smart.
So unterschiedlich können Ansichten sein. Für mich ist diese Unklarheit und Unsicherheit rund um Xbox ein wichtiger Punkt warum es in den letzen Jahren immer weiter abwärts ging. Sowas ist einfach geschäftsschädigend und auch die neue Führung scheint das nicht gelöst zu bekommen.
Kann ihn nur zu 100% zustimmen.
Er kritisiert die Strategie? Welcher Strategie? Bei dem ganzen hin und her blickt doch bald keiner der 500 Mio Mau´s mehr durch.
„Man sieht die Strategie vor lauter MAU,s nicht“
Was ein Wunder, das ein ehemaliger PS Mitarbeiter es nicht gerne sieht, wenn XBOX die Dinge mal wieder etwas ernster nimmt und tatsächlich wieder kompetitiver wird. Es geht ja mal gar nicht, dass man Sony Konkurrenz macht, nicht wahr Elender Heuchler. ☠️
Komisch, dass ehemalige Xbox-Mitarbeiter auch selten positiv über Xbox reden.
Wurden bestimmt von Sony bezahlt….
Das wäre auch meine Meinung – er ist ja schließlich von der Konkurrenz.
Der Ex-Playstation Manager der erst degradiert und dann gefeuert wurde redet mal wieder. Der Mann für Tipps 👍😄
Ähm, ist es denn nicht dasselbe, was Sony derzeit macht?
Wiederkehr zur Konsolenexklusivität, Einschnitte in der kommenden PS6 aufgrund steigender Produktionskosten, Entlassungen bei Bungie usw…
Sony darf das, alle anderen nicht! Ihnen wurde schon immer alles verziehen bzw. schön geredet von den Medien, Insidern und was weiß ich. Beide müssen kritisiert werden!
Ein Satz von ihm wird zitiert! Man darf MS kritisieren definitiv, aber bitte Sony nicht vergessen die genauso die Welt nicht verstanden haben mit ihrer Gaas Strategie, es wird wieder mit zweierlei Maß gemessen, Sony hat sich diese gen ebenfalls nicht mit ruhm bekleckert, Remaster und Remakes regieren diese gen
Eigentlich sollte man nur wissen das Layden schon zu Playstation-Zeiten gegen alles gewettert hat was er nicht verstanden hat oder neu war. Deshalb wurde er auch weggelobt und glaubte bis zum schluss das man ihm die Geschichte mit dem Burnout und „wenns am schönsten ist soll man aufhörnen“ abkauft.
Kurz ein verbitterter Dummschwätzer.