Xbox: EXCLUSIVE-Hinweis im Dashboard sendet ein deutliches Signal

Xbox hebt Exklusivspiele jetzt direkt auf dem Dashboard hervor und setzt damit ein klares Zeichen für die Zukunft.

Auf Xbox-Konsolen ist ein neues „EXCLUSIVE“-Label aufgetaucht, das die Bedeutung von Exklusivspielen innerhalb der aktuellen Strategie des Unternehmens erneut hervorhebt. Die Kennzeichnung wird direkt auf dem Dashboard angezeigt und macht entsprechende Titel für Nutzer sofort erkennbar.

Mehrere Spieler berichteten in den vergangenen Tagen von einer neuen Kachel auf den Xbox Series X|S-Konsolen. Diese zeigt den Schriftzug „EXCLUSIVE“ und wurde teilweise zusammen mit einer Abbildung der Xbox Series X dargestellt. Offenbar testet Microsoft derzeit unterschiedliche Darstellungsformen, da die Konsolen-Grafik nicht bei allen Nutzern sichtbar ist.

Die Änderung passt zu den jüngsten Aussagen von Xbox-Manager Matthew Ball. Der Chief Strategy Officer erklärte zuletzt, dass Spieler auch künftig regelmäßig mit exklusiven Xbox-Titeln rechnen können. Damit bekräftigt Microsoft öffentlich, dass Exklusivspiele weiterhin ein wichtiger Bestandteil des Plattformgeschäfts bleiben sollen.

Besonders im Zusammenhang mit kommenden Veröffentlichungen wie Gears of War: E-Day und Clockwork Revolution erhält diese Strategie zusätzliche Aufmerksamkeit. Beide Titel wurden bislang als Xbox-Konsolenexklusivspiele angekündigt und sollen nach aktuellem Stand nicht für PlayStation 5 erscheinen.

In den vergangenen Jahren hatte Microsoft mehrfach unterschiedliche Ansätze verfolgt und zahlreiche Spiele auf weiteren Plattformen veröffentlicht. Dadurch entstand in Teilen der Community die Diskussion, welche Rolle klassische Exklusivtitel künftig noch spielen würden. Das neue Dashboard-Label kann daher als weiterer Hinweis darauf verstanden werden, dass Microsoft exklusive Inhalte wieder stärker als Plattformmerkmal positionieren möchte.

Wie sich die langfristige Strategie entwickelt, bleibt jedoch abzuwarten. Xbox befindet sich weiterhin in einer Phase umfangreicher Veränderungen, während gleichzeitig über interne Umstrukturierungen, Einsparungen und mögliche Auswirkungen auf einzelne Studios spekuliert wird.

Mit dem neuen „EXCLUSIVE“-Hinweis setzt Microsoft dennoch ein deutlich sichtbares Signal: Exklusivspiele sollen auch künftig ein fester Bestandteil des Xbox-Ökosystems bleiben.