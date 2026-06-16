Xbox: Exklusivstrategie nur ein öffentliches PR-Manöver – Gerücht

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Image: Microsoft

Ein aktueller Leak stellt die bisherige Kommunikation zu Xbox-Exklusivspielen als mögliche PR-Inszenierung dar.

Ein neuer Insiderbericht sorgt für deutliche Diskussionen über die bisherige Kommunikationsstrategie von Microsoft rund um Xbox-Exklusivspiele. Laut einem aktuellen Leak könnte die öffentliche Darstellung der Exklusivpolitik weniger substanziell gewesen sein, als bisher angenommen.

Der Insider behauptet, dass die jüngst kommunizierte Betonung von Exklusivtiteln innerhalb der Xbox-Sparte eher als öffentlichkeitswirksame Maßnahme zu verstehen gewesen sein könnte. Demnach soll die Strategie zumindest teilweise darauf ausgelegt gewesen sein, Erwartungen in der Community zu bedienen, ohne dass sich dahinter eine langfristig konsistente Ausrichtung verbirgt.

In der Darstellung des Leakers wird zudem angedeutet, dass intern bereits früh Zweifel an der nachhaltigen Umsetzung dieser Exklusivstrategie bestanden haben sollen. Die Kommunikation nach außen erscheine in diesem Kontext eher als abgestimmte Präsentation gegenüber der Öffentlichkeit denn als fest verankerte strategische Entscheidung.

Die Aussagen stammen aus einem Beitrag eines bekannten, jedoch nicht offiziell bestätigten Insiders. Zwar lagen dessen frühere Hinweise in Einzelfällen richtig, dennoch handelt es sich bei den aktuellen Behauptungen um unbestätigte Informationen ohne unabhängige Verifizierung.

Offizielle Stellungnahmen von Microsoft zu diesen Vorwürfen liegen derzeit nicht vor.

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96 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. ShellingFord135 15535 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 16.06.2026 - 13:24 Uhr

    Das halte ich jetzt mal für ein Gerücht. Nicht immer alles glauben, was Scooper so in die Welt hinausposaunen. Negativität erzeugt eben enorme Klicks, da bauen diese Leute drauf um die Miete bezahlen zu können🙃

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  2. Testave 55240 XP Nachwuchsadmin 7+ | 16.06.2026 - 13:24 Uhr

    KEIN MENSCH, ich wiederhole zu 100% und bin sicher, KEIN MENSCH wird sich eine Xbox wegen Gears of War E-Day kaufen. Die echten Fans haben sowieso schon eine und einen PlayStation Spieler wird das bestimmt nicht umstimmen. Dieses Exklusivgefasel für ein Nieschengame wie GoW ist lächerlich. Es hätte Call of Duty oder das nächste Elder Scrolls sein müssen. Sogar Forza als Exklusivspiel würde noch mehr anziehen aber nicht Gears.

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    • Cicci 19910 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 16.06.2026 - 13:31 Uhr
      Antwort auf Testave

      Doch ich und einige meiner Freunde schon .und jetzt? Kein Mensch?was sind wir dann?

      1
    • Timtrailer 0 XP Neuling | 16.06.2026 - 13:32 Uhr
      Antwort auf Testave

      Vor allem war der Zenit der Marke Gears of War zur Xbox 360 Zeit! (Ebenso wie bei Halo)

      Die Marken sind längst nicht mehr so populär wie sie mal waren.

      Forza Horizon ist aktuell das stärkste Exklusive Band der Xbox.

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  3. Ash2X 346040 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 16.06.2026 - 13:26 Uhr

    Das wird Ihnen doch sowieso bei allem unterstellt, egal was Sie machen. Vorallendingen bei Sachen die positiv sein könnten wirds ganz schlimm.
    Und der Gamepass ist an allem Schuld.

    Schon während der Präsentation wurde lautstark gejammert das es ja nicht sein kann das es plötzlich einen Exklusivtitel geben könnte.

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  4. Gagac 29420 XP Nasenbohrer Level 4 | 16.06.2026 - 13:28 Uhr

    Mal sehen, wenn MS nicht innerhalb von 48 Stunden darauf reagiert, dann kann man das wohl für bare Münze nehmen.

    Schließlich wurde seit Sharma jede Fake-Info prompt korrigiert.

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      • Gagac 29420 XP Nasenbohrer Level 4 | 16.06.2026 - 13:37 Uhr
        Antwort auf AppleRedX

        Hab ich doch geschrieben. Seitdem Sharma neue CEO ist, schenkt man Fake-News zu Xbox mehr Beachtung und korrigiert jede Falschmeldung in kürzester Zeit. Davor hat man alles unkommentiert stehen lassen.

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        • AppleRedX 161155 XP First Star Bronze | 16.06.2026 - 13:42 Uhr
          Antwort auf Gagac

          Es wurde dich schon mehrmals bestätigt das Dauerkonsolenexklusiv. An sich Dummkopfsicher …

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  5. Cicci 19910 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 16.06.2026 - 13:33 Uhr

    Wenn man immer alles glaubt was einer sagt …… Evtl hat der Herr eine Kündigung bekommen 😜

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  6. AppleRedX 161155 XP First Star Bronze | 16.06.2026 - 13:34 Uhr

    Hat sich jetzt auch der letzte muttiskellergebräunte Trott… äh WannabeeInsider auf XBOX eingeschossen …

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  7. ShadowTerror90 81915 XP Untouchable Star 1 | 16.06.2026 - 13:37 Uhr

    „Demnach soll die Strategie zumindest teilweise darauf ausgelegt gewesen sein, Erwartungen in der Community zu bedienen, ohne dass sich dahinter eine langfristig konsistente Ausrichtung verbirgt.“
    Naja, der Großteil der Community ist ja nicht dumm und wird das dann wohl auch rechtzeitig merken. 😛

    Aber was irgendwer irgendwo postet oder veröffentlicht hat, hat erst mal keine Relevanz. Ich denke schon, dass Microsoft es ernst meint. Die Frage ist eher, wie lange man die Geduld hat, die Xbox wirklich von Grund auf neu zu pushen.

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  8. Devilsgift 144505 XP Master-at-Arms Silber | 16.06.2026 - 13:42 Uhr

    Sollte dem so sein würde MS seine Glaubwürdigkeit ein weiteres Mal torpedieren. Ich hoffe dem ist nicht so.

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  9. TooRealForYou1 54880 XP Nachwuchsadmin 6+ | 16.06.2026 - 13:47 Uhr

    Jedes fucking Gerücht wird hier von vielen Usern als Tatsache angesehen und MS zum Teufel geschickt.

    Solche naiven Menschen spiegeln derzeit leider unsere Gesellschaft wider.

    Aber im ZDF haben Experten gesagt…..Heißt es dann am Ende oftmals…..

    Ich muss langsam echt kotzen!

    Nochmal zurück zum Thema! Lasst Asha Sharma mal machen. Ich bin zuversichtlich, dass sie in den nächsten 100 Tagen mehr erreicht, als Spencer und Bond in den letzten 10 Jahren.

    Ob das am Ende reicht wird man sehen. Aber der Kerngedanke den sie hat und auch nach außen verkörpert ist 100% richtig.

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  10. EndlessTech 9530 XP Beginner Level 4 | 16.06.2026 - 13:47 Uhr

    Deckt sich mit meiner Einschätzung zum Thema. Mögliche Kaufinteressenten der Sparte wollen nackte Zahlen und kein Blendwerk, was man der Öffentlichkeit sonst aufgetischt hat. Die User-Basis ist ein Faktor. Den zu stabilisieren ist Ashas Aufgabe. Exklusives hält die Leute bei Stange und verhindert Wechsel Richtung PlayStation und Steam

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