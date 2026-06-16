Xbox: Exklusivstrategie nur ein öffentliches PR-Manöver – Gerücht

Ein neuer Insiderbericht sorgt für deutliche Diskussionen über die bisherige Kommunikationsstrategie von Microsoft rund um Xbox-Exklusivspiele. Laut einem aktuellen Leak könnte die öffentliche Darstellung der Exklusivpolitik weniger substanziell gewesen sein, als bisher angenommen.
Der Insider behauptet, dass die jüngst kommunizierte Betonung von Exklusivtiteln innerhalb der Xbox-Sparte eher als öffentlichkeitswirksame Maßnahme zu verstehen gewesen sein könnte. Demnach soll die Strategie zumindest teilweise darauf ausgelegt gewesen sein, Erwartungen in der Community zu bedienen, ohne dass sich dahinter eine langfristig konsistente Ausrichtung verbirgt.
In der Darstellung des Leakers wird zudem angedeutet, dass intern bereits früh Zweifel an der nachhaltigen Umsetzung dieser Exklusivstrategie bestanden haben sollen. Die Kommunikation nach außen erscheine in diesem Kontext eher als abgestimmte Präsentation gegenüber der Öffentlichkeit denn als fest verankerte strategische Entscheidung.
Die Aussagen stammen aus einem Beitrag eines bekannten, jedoch nicht offiziell bestätigten Insiders. Zwar lagen dessen frühere Hinweise in Einzelfällen richtig, dennoch handelt es sich bei den aktuellen Behauptungen um unbestätigte Informationen ohne unabhängige Verifizierung.
Offizielle Stellungnahmen von Microsoft zu diesen Vorwürfen liegen derzeit nicht vor.
96 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das halte ich jetzt mal für ein Gerücht. Nicht immer alles glauben, was Scooper so in die Welt hinausposaunen. Negativität erzeugt eben enorme Klicks, da bauen diese Leute drauf um die Miete bezahlen zu können🙃
KEIN MENSCH, ich wiederhole zu 100% und bin sicher, KEIN MENSCH wird sich eine Xbox wegen Gears of War E-Day kaufen. Die echten Fans haben sowieso schon eine und einen PlayStation Spieler wird das bestimmt nicht umstimmen. Dieses Exklusivgefasel für ein Nieschengame wie GoW ist lächerlich. Es hätte Call of Duty oder das nächste Elder Scrolls sein müssen. Sogar Forza als Exklusivspiel würde noch mehr anziehen aber nicht Gears.
Doch ich und einige meiner Freunde schon .und jetzt? Kein Mensch?was sind wir dann?
Du hast keine XBOX?
Doch sogar ab der ersten 😄
Ja was den jetzt? xD
Wenn es gut läuft kauft sich einer von 15 xbox spieler Gears of war E-day.
Vor allem war der Zenit der Marke Gears of War zur Xbox 360 Zeit! (Ebenso wie bei Halo)
Die Marken sind längst nicht mehr so populär wie sie mal waren.
Forza Horizon ist aktuell das stärkste Exklusive Band der Xbox.
Das wird Ihnen doch sowieso bei allem unterstellt, egal was Sie machen. Vorallendingen bei Sachen die positiv sein könnten wirds ganz schlimm.
Und der Gamepass ist an allem Schuld.
Schon während der Präsentation wurde lautstark gejammert das es ja nicht sein kann das es plötzlich einen Exklusivtitel geben könnte.
Mal sehen, wenn MS nicht innerhalb von 48 Stunden darauf reagiert, dann kann man das wohl für bare Münze nehmen.
Schließlich wurde seit Sharma jede Fake-Info prompt korrigiert.
Warum?
Hab ich doch geschrieben. Seitdem Sharma neue CEO ist, schenkt man Fake-News zu Xbox mehr Beachtung und korrigiert jede Falschmeldung in kürzester Zeit. Davor hat man alles unkommentiert stehen lassen.
Es wurde dich schon mehrmals bestätigt das Dauerkonsolenexklusiv. An sich Dummkopfsicher …
Wenn man immer alles glaubt was einer sagt …… Evtl hat der Herr eine Kündigung bekommen 😜
Hat sich jetzt auch der letzte muttiskellergebräunte Trott… äh WannabeeInsider auf XBOX eingeschossen …
„Demnach soll die Strategie zumindest teilweise darauf ausgelegt gewesen sein, Erwartungen in der Community zu bedienen, ohne dass sich dahinter eine langfristig konsistente Ausrichtung verbirgt.“
Naja, der Großteil der Community ist ja nicht dumm und wird das dann wohl auch rechtzeitig merken. 😛
Aber was irgendwer irgendwo postet oder veröffentlicht hat, hat erst mal keine Relevanz. Ich denke schon, dass Microsoft es ernst meint. Die Frage ist eher, wie lange man die Geduld hat, die Xbox wirklich von Grund auf neu zu pushen.
Sollte dem so sein würde MS seine Glaubwürdigkeit ein weiteres Mal torpedieren. Ich hoffe dem ist nicht so.
Jedes fucking Gerücht wird hier von vielen Usern als Tatsache angesehen und MS zum Teufel geschickt.
Solche naiven Menschen spiegeln derzeit leider unsere Gesellschaft wider.
Aber im ZDF haben Experten gesagt…..Heißt es dann am Ende oftmals…..
Ich muss langsam echt kotzen!
Nochmal zurück zum Thema! Lasst Asha Sharma mal machen. Ich bin zuversichtlich, dass sie in den nächsten 100 Tagen mehr erreicht, als Spencer und Bond in den letzten 10 Jahren.
Ob das am Ende reicht wird man sehen. Aber der Kerngedanke den sie hat und auch nach außen verkörpert ist 100% richtig.
Ist halt gefundenes Fressen für unsere frustrierten blauen Freunde
Deckt sich mit meiner Einschätzung zum Thema. Mögliche Kaufinteressenten der Sparte wollen nackte Zahlen und kein Blendwerk, was man der Öffentlichkeit sonst aufgetischt hat. Die User-Basis ist ein Faktor. Den zu stabilisieren ist Ashas Aufgabe. Exklusives hält die Leute bei Stange und verhindert Wechsel Richtung PlayStation und Steam