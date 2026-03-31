Xbox: Fanta-Aktion mit exklusiven Ingame Rewards zum 25. Jubiläum

Zum 25. Jubiläum von Xbox bringt die Kooperation mit Fanta neue Inhalte, Sammlereditionen und interaktive Herausforderungen in große Spielewelten.

Zum 25. Jubiläum geht Xbox einen ungewöhnlichen Weg und verbindet Gaming mit einer der bekanntesten Getränkemarken weltweit. Gemeinsam mit Fanta entsteht eine groß angelegte Aktion, die physische Sammlerstücke und digitale Inhalte miteinander verknüpft.

Ab April erscheinen spezielle Fanta-Dosen und Flaschen, deren Designs vollständig von bekannten Gaming-Universen übernommen werden. Ikonische Figuren aus Halo, Call of Duty: Warzone, World of Warcraft, Forza Horizon 6 und Diablo IV zieren die Verpackungen und machen jede Dose zu einem auffälligen Sammlerstück.

Parallel dazu wird mit „Fanta Crimson“ eine neue limitierte Geschmacksrichtung eingeführt, die die Aktion begleitet. Im Mittelpunkt stehen jedoch die interaktiven Inhalte: Über QR-Codes auf den Verpackungen lassen sich spezielle Xbox-Herausforderungen freischalten, die eigens für diese Kooperation entwickelt wurden.

Diese Herausforderungen tragen die Namen „Extract the Cargo“, „Survive the Sweep“ und „Shatter the Spell“. Wer sie abschließt, erhält die Möglichkeit, an Gewinnspielen teilzunehmen oder digitale Inhalte freizuschalten. Dazu zählen unter anderem kosmetische Gegenstände und Boni für mehrere Spiele, etwa eine spezielle Spartan-Rüstung in Halo, ein exklusives Fahrzeug in Forza Horizon 6 oder zusätzliche Inhalte für Diablo IV und World of Warcraft.

Ein weiteres Highlight folgt vom 22. bis 25. Mai in Los Angeles. Dort verwandeln Xbox und Fanta ein Kino in eine interaktive Erlebniswelt, die sich an der düsteren Atmosphäre von Diablo IV orientiert. Vor Ort treffen Besucher unter anderem auf die Figur Mephisto und können an zusätzlichen Aktionen und Gewinnspielen teilnehmen.

Mit der Verbindung aus Sammlerdesigns, neuen Spielinhalten und Live-Event setzt die Aktion auf ein breites Erlebnis rund um bekannte Marken. Die limitierte Kollektion wird weltweit im Handel sowie online verfügbar sein, solange der Vorrat reicht.