Xbox: Fußballer Erling Haaland ist begeisterter Xbox-Spieler, freut sich auf GTA6

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Image: Microsoft

Fußballstar Erling Haaland spricht über seine Leidenschaft für Videospiele und seine Vorfreude auf Grand Theft Auto VI.

Abseits des Fußballplatzes verbringt Erling Haaland seine Freizeit offenbar gerne mit Videospielen. Der Stürmer verriet, dass GTA, Call of Duty: Modern Warfare 2 und Minecraft zu seinen Lieblingsspielen gehören.

Besonders gespannt zeigt sich Haaland auf Grand Theft Auto VI. Nach eigenen Worten könne er den nächsten Teil der beliebten Open-World-Reihe kaum erwarten.

Auch für Call of Duty: Modern Warfare 2 findet der norwegische Nationalspieler lobende Worte. Er bezeichnete den ursprünglichen Titel als eines der drei besten Videospiele überhaupt und machte damit deutlich, dass er vom Original aus dem Jahr 2009 spricht.

Neben den Action-Klassikern gehört auch Minecraft zu den Spielen, mit denen sich Haaland in seiner Freizeit beschäftigt. Damit reicht seine Auswahl von Sandbox- und Open-World-Titeln bis hin zu klassischen Multiplayer-Shootern.

Mit seinen Aussagen reiht sich Haaland in die wachsende Zahl prominenter Sportler ein, die offen über ihre Begeisterung für Videospiele sprechen – und wie viele Fans weltweit dem Release von GTA 6 entgegenfiebern.

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32 Kommentare Added

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  2. XboxPSNintendo 4860 XP Beginner Level 2 | 06.07.2026 - 14:50 Uhr

    Ich finde ihn irgendwie ganz cool. Sieht aus wie ein Kollege von mir 😉 Hoffe das Norwegen die WM gewinnt, jetzt wo die Brasilien rausgekickt haben 👍😊 Zumal ich Norwegen sowieso mag, weil ich Black Metal höre. Aus Norwegen kommen die besten Black Metal Bands, danach Schweden, Finnland und auf Platz 4 aus Deutschland

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  3. SepGamer 11350 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 06.07.2026 - 14:57 Uhr

    Wenn Haaland mehr Werbung in einen Clip macht für Xbox und das wahrscheinlich unbezahlt, als Greenberg in sein ganzen Karriere als Marketingchef.
    Muss man auch können. 😂

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  5. Dr Gnifzenroe 277725 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 06.07.2026 - 15:18 Uhr

    Dann empfehle ich mit MW2 Campaign Remastered. Kürzlich durchgespielt. Die beiden ersten MW Teile waren von den Kampagnen echt top.

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  7. GERxJOHNNY 101230 XP Profi User | 06.07.2026 - 15:54 Uhr

    Gut Modern Warfare ist mir vollkommen egal. Aber bei GTA schwimmen wir auf einer Wellenlänge

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  8. Mech77 135755 XP Elite-at-Arms Silber | 06.07.2026 - 16:05 Uhr

    Sympathischer, top Fußballer, der halt auch Geschmack hat ^^

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  9. faktencheck 217080 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 06.07.2026 - 16:15 Uhr

    Lol genau so würde mein Setup aussehen. Sah richtig gemütlich aus. 🙂

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