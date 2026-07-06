Xbox: Fußballer Erling Haaland ist begeisterter Xbox-Spieler, freut sich auf GTA6

Fußballstar Erling Haaland spricht über seine Leidenschaft für Videospiele und seine Vorfreude auf Grand Theft Auto VI.

Abseits des Fußballplatzes verbringt Erling Haaland seine Freizeit offenbar gerne mit Videospielen. Der Stürmer verriet, dass GTA, Call of Duty: Modern Warfare 2 und Minecraft zu seinen Lieblingsspielen gehören.

Besonders gespannt zeigt sich Haaland auf Grand Theft Auto VI. Nach eigenen Worten könne er den nächsten Teil der beliebten Open-World-Reihe kaum erwarten.

Auch für Call of Duty: Modern Warfare 2 findet der norwegische Nationalspieler lobende Worte. Er bezeichnete den ursprünglichen Titel als eines der drei besten Videospiele überhaupt und machte damit deutlich, dass er vom Original aus dem Jahr 2009 spricht.

Neben den Action-Klassikern gehört auch Minecraft zu den Spielen, mit denen sich Haaland in seiner Freizeit beschäftigt. Damit reicht seine Auswahl von Sandbox- und Open-World-Titeln bis hin zu klassischen Multiplayer-Shootern.

Mit seinen Aussagen reiht sich Haaland in die wachsende Zahl prominenter Sportler ein, die offen über ihre Begeisterung für Videospiele sprechen – und wie viele Fans weltweit dem Release von GTA 6 entgegenfiebern.

Erling Haaland had revealed that when he’s not training for the FIFA World Cup or playing football, one of his favorite things to do is play video games like GTA, MW2 and Minecraft „Modern Warfare 2 is top 3 ever games.. GTA I cant wait for the new one“ pic.twitter.com/v01TsKh5tD — yoxic (@yoxics) July 4, 2026