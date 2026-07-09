Xbox: Händler ruft Microsoft zur Stärkung physischer Spiele und Project Helix auf

Ein offener Brief des nordamerikanischen Videospielhändlers VGP fordert Xbox dazu auf, physische Spiele wieder stärker in den Mittelpunkt der Unternehmensstrategie zu rücken.
VGP bezeichnet sich als einer der führenden unabhängigen Händler und Distributoren für Videospiele in Nordamerika und blickt auf mehr als 30 Jahre Branchenerfahrung zurück. In dem Schreiben an Xbox-CEO Asha Sharma erinnert das Unternehmen an die Einführung der Xbox One, als Microsoft den Fokus auf digitale Spiele legte. Sony habe diese Situation damals genutzt, indem die PlayStation 4 als Konsole für physische Spiele positioniert wurde – ein Schritt, der sich als entscheidender Wettbewerbsvorteil erwiesen habe.
Nach Ansicht von VGP verschiebt sich der Markt inzwischen erneut. Während Sony zunehmend auf eine digitale Zukunft setze, könne sich Microsoft nun als stärkster Fürsprecher physischer Datenträger positionieren und sich dadurch von der Konkurrenz abheben.
Der Händler fordert Microsoft deshalb auf, Project Helix dahingehend zu überdenken und physische Spiele zu einem zentralen Bestandteil der Xbox-Strategie zu machen. Laut VGP gebe es weiterhin eine leidenschaftliche Community, die Wert auf das Sammeln, Erhalten, Verleihen, Tauschen und den tatsächlichen Besitz von Spielen lege. Diese Nachfrage sei im täglichen Geschäft des Unternehmens weiterhin deutlich spürbar.
Darüber hinaus verweist VGP auf die Xbox-360-Ära, die von vielen Spielern noch immer als Glanzzeit der Marke angesehen werde. Eine stärkere Unterstützung physischer Spiele könne dazu beitragen, dieses Vertrauen zurückzugewinnen und gleichzeitig Spielern, Händlern, Publishern sowie Xbox selbst Vorteile zu verschaffen.
Microsoft hat sich zum Thema Disc bisher nicht öffentlich geäußert.
94 Kommentare AddedMitdiskutieren
Optimalerweise mit Disc2digital Programm.
Wenn Xbox einem diebl Wahl lässt, ist das der nächste fette USP gegenüber der Playstation. Core Gamer wissen sowas zu schätzen.
Gerade Microsoft die Vorreiter der Digital Welle? Eventuell das sie es Alibimässig zum Start der Helix machen um in den Händlerregalen etwas mehr Push zu bekommen, aber das werden sie schnell abdrehen, wenn sie sehen welche Margen Sony pro Game einfährt. Auch wenn viel jammern, kaufen tun dann doch alle brav…
es reicht ja schon wenn sie einfach nur die Möglichkeit bieten, ein externes USB Laufwerk anzuschließen und da dann die Disks zu lesen..
eine Konsole mit und eine ohne Laufwerk braucht auch schon wieder 2 Produktionsstrassen..
von dem her.. USB LW dran und gut ist..
Das Disk Bekenntnis wundert nicht. Schließlich würde seine Geschäftsgrundlage komplett wegfallen. Die physischen Disk spielen nur noch eine untergeordnete Rolle, erst Recht auf der Xbox. Content und Services machen den Großteil aus. Ein Händler macht mit Xbox Retail Discs oft nur noch 3 bis 7 % seines Gaming Umsatzes. Physische Xbox Games sind kein tragfähiges Geschäftsmodell mehr. Die Zeiten haben sich geändert.
Auch, wie bei Sony, wird es eine Entscheidung zugunsten des Profits werden.
Gerade nach der Umstrukturierung und das Streben nach mehr Wirtschaftlichkeit, könnte ich mir vorstellen, dass die Disc bei Microsoft auch nicht mehr so sicher ist.
Aber mal abwarten.