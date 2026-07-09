Xbox: Händler ruft Microsoft zur Stärkung physischer Spiele und Project Helix auf

Nordamerikanischer Händler appelliert an Xbox, physische Spiele und Project Helix erneut zur strategischen Priorität zu machen.

Ein offener Brief des nordamerikanischen Videospielhändlers VGP fordert Xbox dazu auf, physische Spiele wieder stärker in den Mittelpunkt der Unternehmensstrategie zu rücken.

VGP bezeichnet sich als einer der führenden unabhängigen Händler und Distributoren für Videospiele in Nordamerika und blickt auf mehr als 30 Jahre Branchenerfahrung zurück. In dem Schreiben an Xbox-CEO Asha Sharma erinnert das Unternehmen an die Einführung der Xbox One, als Microsoft den Fokus auf digitale Spiele legte. Sony habe diese Situation damals genutzt, indem die PlayStation 4 als Konsole für physische Spiele positioniert wurde – ein Schritt, der sich als entscheidender Wettbewerbsvorteil erwiesen habe.

Nach Ansicht von VGP verschiebt sich der Markt inzwischen erneut. Während Sony zunehmend auf eine digitale Zukunft setze, könne sich Microsoft nun als stärkster Fürsprecher physischer Datenträger positionieren und sich dadurch von der Konkurrenz abheben.

Der Händler fordert Microsoft deshalb auf, Project Helix dahingehend zu überdenken und physische Spiele zu einem zentralen Bestandteil der Xbox-Strategie zu machen. Laut VGP gebe es weiterhin eine leidenschaftliche Community, die Wert auf das Sammeln, Erhalten, Verleihen, Tauschen und den tatsächlichen Besitz von Spielen lege. Diese Nachfrage sei im täglichen Geschäft des Unternehmens weiterhin deutlich spürbar.

Darüber hinaus verweist VGP auf die Xbox-360-Ära, die von vielen Spielern noch immer als Glanzzeit der Marke angesehen werde. Eine stärkere Unterstützung physischer Spiele könne dazu beitragen, dieses Vertrauen zurückzugewinnen und gleichzeitig Spielern, Händlern, Publishern sowie Xbox selbst Vorteile zu verschaffen.

Microsoft hat sich zum Thema Disc bisher nicht öffentlich geäußert.