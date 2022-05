Xbox: Handheld möglicherweise in der Mache

Autor:, in / Xbox

Arbeitet Microsoft an einem Xbox Handheld und somit an einer direkten Konkurrenz zur Nintendo Switch und dem Steam Deck?

Ein Handheld von Microsoft? Das könnte Wirklichkeit werden, wenn man den neuesten Berichten trauen möchte und zwischen den Zeilen noch ein bisschen Fantasie einfließen lässt.

So meldete sich Tom Warren von The Verge via Twitter und sagte, dass er auf seinem Steam Deck ganz einfach den Xbox Game Pass zum Laufen gebracht hat und er jetzt mehr denn je überzeugt ist, dass Microsoft ebenfalls eine Handheld-Konsole veröffentlichen sollte.

Daraufhin meldete sich Jez Corden von WindowsCentral zu Wort und meinte, dass dieser Wunsch durchaus in Erfüllung gehen könnte.

Darauf antwortete Tom, dass wenn das wirklich wahr werden sollte, woran er nicht glaubt, dass er Jez auf ein Bier nach Edinburgh einladen würde.

Die Gerüchteküche besagt, dass Microsoft unter dem Projektnamen Edinburgh an einem Xbox Handheld arbeitet, was durchaus Sinn ergeben würde. Während Nintendo womöglich eine Integration eines Xbox Game Pass-Angebots von Microsoft nicht zulassen würde, so hat Valve mit dem Steam Deck ein eigenes lukratives Gerät auf den Markt gebracht.

Würdet ihr euch einen Xbox Handheld als Pendant zur Nintendo Switch oder dem Steam Deck kaufen?