Xbox: Hardware-Partnerschaft mit Foxconn in Vietnam – Bericht

65 Autor: , in News / Xbox
Übersicht
Image: Microsoft

Eine neu geschlossene Partnerschaft zwischen Xbox und Foxconn soll für eine gesteigerte Hardware-Produktion in Vietnam sorgen.

Einem neuen Reuters-Bericht zufolge, der auf Dokumenten von lokalen Behörden basiert, sollen im Zuge einer Partnerschaft zwischen Xbox und der Foxconn-Tochter Fushan Technology in Vietnam jährlich bis zu 4,8 Millionen zusätzliche Xbox-Geräte produziert werden.

Aktuell bemüht sich das Hardware-Unternehmen um eine Genehmigung zur Steigerung seiner Produktionskapazitäten. Die Produktionspläne umfassen auch Konsolenteile und nicht näher bezeichnete elektromagnetische Geräte.

Auch das chinesische Unternehmen Luxshare-ICT, das auf die Herstellung elektronischer Komponenten spezialisiert ist, plant eine neue Fabrik in Vietnam, um seine Produktion von Gaming-Geräten ab 2026 um bis zu 4,5 Millionen Einheiten pro Jahr zu steigern.

Neben der Steigerung der Konsolenproduktion haben beide Unternehmen auch den Bereich Mobiltelefone und Smart Wearables im Blick. Dafür wurde von Fushan bereits die Modernisierung einer seiner Fabriken durchgeführt.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Xbox

65 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Andreas1806 39770 XP Bobby Car Rennfahrer | 05.12.2025 - 19:30 Uhr

    Jetzt warten wir erstmal ab ob und wann denn die nächste Xbox kommt… ich kanns kaum erwarten!

    0
  2. GuitarPunk94 6260 XP Beginner Level 3 | 05.12.2025 - 19:42 Uhr

    denk der zug ist abgefahren, wenn man sich anschaut wieviel besser sich sony verkäuft

    0

Hinterlasse eine Antwort