Xbox: Hardware-Partnerschaft mit Foxconn in Vietnam – Bericht

Eine neu geschlossene Partnerschaft zwischen Xbox und Foxconn soll für eine gesteigerte Hardware-Produktion in Vietnam sorgen.

Einem neuen Reuters-Bericht zufolge, der auf Dokumenten von lokalen Behörden basiert, sollen im Zuge einer Partnerschaft zwischen Xbox und der Foxconn-Tochter Fushan Technology in Vietnam jährlich bis zu 4,8 Millionen zusätzliche Xbox-Geräte produziert werden.

Aktuell bemüht sich das Hardware-Unternehmen um eine Genehmigung zur Steigerung seiner Produktionskapazitäten. Die Produktionspläne umfassen auch Konsolenteile und nicht näher bezeichnete elektromagnetische Geräte.

Auch das chinesische Unternehmen Luxshare-ICT, das auf die Herstellung elektronischer Komponenten spezialisiert ist, plant eine neue Fabrik in Vietnam, um seine Produktion von Gaming-Geräten ab 2026 um bis zu 4,5 Millionen Einheiten pro Jahr zu steigern.

Neben der Steigerung der Konsolenproduktion haben beide Unternehmen auch den Bereich Mobiltelefone und Smart Wearables im Blick. Dafür wurde von Fushan bereits die Modernisierung einer seiner Fabriken durchgeführt.