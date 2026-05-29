Xbox: Harte Entscheidungen sollen die Marke stärken, sagt Sharma

Mit der Umbenennung von Xbox zu XBOX verbindet Microsoft laut CEO Asha Sharma eine bewusste strategische Neuausrichtung der Marke. Die Managerin erklärte in einem internen Memo, dass die Veränderung mehr sei als eine Anpassung der Schreibweise.
Sharma betonte, dass Microsoft daran arbeite, „eine stärkere XBOX“ aufzubauen. Dazu gehöre es, schwierige Entscheidungen darüber zu treffen, welche Projekte umgesetzt werden, wo investiert wird und wie sich das Unternehmen künftig aufstellen soll.
Nach ihren Angaben spiegelt der Wechsel von Xbox zu XBOX genau diesen Ansatz wider. Die neue Darstellung der Marke sei das Ergebnis einer bewussten Entscheidung darüber, wie das Unternehmen gegenüber den Spielern auftreten möchte, die der Marke besonders verbunden sind.
Wörtlich erklärte Sharma, dass die Umstellung Teil dessen sei, was die Mitarbeiter bereits durch den Wechsel von Xbox zu XBOX erkennen könnten. Sie beschrieb das Rebranding als Ausdruck eines gezielten Fokus auf die Spieler, denen die Marke am wichtigsten sei.
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Aus meiner Auszeit heraus sieht es eigentlich aus, als würde sie alles richtig machen. Capslock, grobe Schnitzer korrigieren und das „Alle 1st Party Games day one im GP“-Versprechen kippen. Das reicht, um gefeiert zu werden, aktuell ist sie also eindeutig auf dem richtigen Kurs. Gut für sie.
Bis jetzt ist es nur Marketing blabla. Logos ändern, einen neuen Tap einfügen, Namen ändern, Funktionen hypen, die es schon ewig gibt (Smartes Power Saving, und Rewards Farbe ändern in Pink). An den wirklichen Problemen wurde bis jetzt gar nichts geändert – zu teurer Gamepass (immer noch keine Alternativen bzgl. der Zusatzdienste, EA, Fortnite etc), Spiele werden immer teurer im MS Store (Epic verschenkt AAA Spiele; Steam ist oft 20% billiger), keine Exklusivs oder überhaupt richtige Highlight Spiele (alles nur in der Zukunft, also mit der nächsten Konsole), nächste Konsole (immer noch keine Vorstellung was es genau werden soll, Nvidia, GoG, Epic warten schon eine Ewigkeit auf Bestätigung), Cloud Gaming ist immer noch nicht optimal (Grafikeinbrüche, selbst auf Ultimate, bei AAA Spielen wird man nach ner Stunde teils rausgekickt, keine Cloud App, sondern starten über die Website im Browser, wieso nicht über die Xbox APP?), immer noch keine richtigen PS, Nintendo Spiele auf der Xbox aber Xbox Spiele auf der PS und Switch (wie wäre es mal mit einem Deal wie angekündigt, Sony?).
Gut, dass die Umbenennung ausgeschrieben wurde 😄 Sonst hätte ich die Marke gar nicht mehr erkannt.
Wenig konkrete Aussage. Mal schauen, was das dann wirklich bedeutet
Die Frau macht bisher nen richtig guten Job. Weiter so Asha!
KI ersetzt in großen Teilen den Mensch – Im Grunde doch klar was da kommt. Erlebe das gerade bei meinen Marktpartnern im Vertrieb. Der dortige Außendienst hatte im Innendienst 3-4 Partner, welche zusammen z.B. das Verkaufsteam 1 für ca. 50-100 oder auchmal mehr Kunden bildeten. Davon wird im Innendienst einer überbleiben. Die anderen werden durch die KI ersetzt. MS wird hier richtig „abliefern“.
Das riecht nach Entlassungen und Studioschließungen bzw. Fussionen. Da fallen mir spontan Obsidian, DF und Ninja theory ein.
Harte Entscheidungen, bedeutet in der Branche weitere Entlassungen. Ob nur Mitarbeitende oder ganze Studios negiert werden, wird sich zeigen. Ein paar Studios gibt es ja die schwach im Portfolio sind, NT und DF könnten davon betroffen werden. Nun kommen erstmal die Summershows, da wird uns wieder schön Bort gegeben.