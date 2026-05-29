Xbox: Harte Entscheidungen sollen die Marke stärken, sagt Sharma

Mit der Umbenennung von Xbox zu XBOX verbindet Microsoft laut CEO Asha Sharma eine bewusste strategische Neuausrichtung der Marke. Die Managerin erklärte in einem internen Memo, dass die Veränderung mehr sei als eine Anpassung der Schreibweise.

Sharma betonte, dass Microsoft daran arbeite, „eine stärkere XBOX“ aufzubauen. Dazu gehöre es, schwierige Entscheidungen darüber zu treffen, welche Projekte umgesetzt werden, wo investiert wird und wie sich das Unternehmen künftig aufstellen soll.

Nach ihren Angaben spiegelt der Wechsel von Xbox zu XBOX genau diesen Ansatz wider. Die neue Darstellung der Marke sei das Ergebnis einer bewussten Entscheidung darüber, wie das Unternehmen gegenüber den Spielern auftreten möchte, die der Marke besonders verbunden sind.

Wörtlich erklärte Sharma, dass die Umstellung Teil dessen sei, was die Mitarbeiter bereits durch den Wechsel von Xbox zu XBOX erkennen könnten. Sie beschrieb das Rebranding als Ausdruck eines gezielten Fokus auf die Spieler, denen die Marke am wichtigsten sei.