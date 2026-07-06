Xbox: Helen Chiang wird erste Chief Operating Officer der Gaming-Sparte

Im Zuge der umfassenden Restrukturierung erhält Xbox erstmals einen Chief Operating Officer (COO). Wie CEO Asha Sharma bekannt gab, übernimmt Helen Chiang die neu geschaffene Position und berichtet künftig direkt an die Unternehmensführung.
Sharma begründet den Schritt mit dem starken Wachstum der vergangenen Jahre. Durch zahlreiche Neueinstellungen sei die Organisation zunehmend fragmentiert worden. Teams, Studios und Unternehmensbereiche hätten immer häufiger unabhängig voneinander gearbeitet, wodurch gemeinsame Ziele, Prioritäten und Entscheidungen erschwert worden seien.
Als Chief Operating Officer wird Helen Chiang künftig die Gesamtverantwortung für Inhalte, Hardware, Plattform und Services übernehmen. Ziel ist es, sämtliche Geschäftsbereiche unter einem einheitlichen Betriebsmodell zusammenzuführen, Investitionsentscheidungen klarer zu steuern und die Verantwortlichkeiten innerhalb des Unternehmens zu stärken.
Chiang gehört seit nahezu zwei Jahrzehnten zu Xbox und war unter anderem maßgeblich am Aufbau von Xbox Live beteiligt. Zuletzt leitete sie Mojang und verantwortete die Weiterentwicklung der Minecraft-Marke.
Im Zuge der Neuaufstellung verabschiedet sich außerdem Dave McCarthy, der nach 17 Jahren bei Xbox in den Ruhestand geht. Sharma würdigte seinen Beitrag zum Aufbau der Plattform, die heute von Millionen Spielern weltweit genutzt wird.
Abschließend betont Sharma, dass die angekündigten Veränderungen nicht für ein kleineres, sondern für ein stärkeres Xbox stehen sollen. Trotz der umfassenden Restrukturierung wolle Microsoft weiterhin auf einem hohen Niveau investieren – künftig jedoch mit klareren Prioritäten, größerer Disziplin und einer effizienteren Organisation, um Xbox langfristig für die nächste Wachstumsphase aufzustellen.
12 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wünsche Helen Chiang viel Erfolg als Chief Operating Officer. 🍀🙂
Nur noch am kochen diese Branche.
Mal sehen, was am Ende bei der nächsten Generation raus kommt und wieviel Konsolenfreude noch erleben wird.
Nur die Zeit wird zeigen, ob sich das alles auszahlen wird, aktuell ist die gesamte Gaming Branche angespannt, kein einfacher Job.
Und irgendwie sind die Vorgänge vertraut. Mehrere Manager der mittleren Ebene dürfen gehen, dafür wird dieser fette Posten geschaffen, der dafür umso besser bezahlt ist 😉
Die Hauptarbeit machen aber immer noch die Programmierer aka Entwickler. Das Fussvolk quasi. Zumindest haben die jetzt die KI als Hilfe, da tut es dann auch nicht so weh wenn die beiden Sitznachbarn nicht mehr da sind.
Ich wünsche ihr viel Erfolg.
Naja an anderer Stelle werden Leute entlassen und ein neuer Posten im Bereich des Top Level Management mit entsprechendem Gehslt geschaffen, passt halt leider so gar net zusammen! Alleine diese neue Stelle wird locker 2 bis 3 andere Stellen kosten, allein schon vom Gehalt. Finde ich scheiße sowas!
Interessanter Name. Hört sich Amerikanisch und Chinesisch zugleich an
Ist sie vielleicht auch… Google einfach nach ihr
Klingt zumindest sinnvoll.
Ich sehe erstmal ne Marionette die als erstes gefeuert wenn es nicht so läuft.
Immer schön neue Posten schaffen um den eigenen Fall abzubremsen wenn es bergab gehen sollte, dann hat man wenigstens jemanden auf den man mit dem Finger zeigen kann 😅
Willkommen und viel Erfolg 😃
Viel Erfolg auch von mir👍🏻