Xbox: Helen Chiang wird erste Chief Operating Officer der Gaming-Sparte

Xbox schafft erstmals die Position eines Chief Operating Officer und ernennt Helen Chiang zur Leiterin des operativen Geschäfts.

Im Zuge der umfassenden Restrukturierung erhält Xbox erstmals einen Chief Operating Officer (COO). Wie CEO Asha Sharma bekannt gab, übernimmt Helen Chiang die neu geschaffene Position und berichtet künftig direkt an die Unternehmensführung.

Sharma begründet den Schritt mit dem starken Wachstum der vergangenen Jahre. Durch zahlreiche Neueinstellungen sei die Organisation zunehmend fragmentiert worden. Teams, Studios und Unternehmensbereiche hätten immer häufiger unabhängig voneinander gearbeitet, wodurch gemeinsame Ziele, Prioritäten und Entscheidungen erschwert worden seien.

Als Chief Operating Officer wird Helen Chiang künftig die Gesamtverantwortung für Inhalte, Hardware, Plattform und Services übernehmen. Ziel ist es, sämtliche Geschäftsbereiche unter einem einheitlichen Betriebsmodell zusammenzuführen, Investitionsentscheidungen klarer zu steuern und die Verantwortlichkeiten innerhalb des Unternehmens zu stärken.

Chiang gehört seit nahezu zwei Jahrzehnten zu Xbox und war unter anderem maßgeblich am Aufbau von Xbox Live beteiligt. Zuletzt leitete sie Mojang und verantwortete die Weiterentwicklung der Minecraft-Marke.

Im Zuge der Neuaufstellung verabschiedet sich außerdem Dave McCarthy, der nach 17 Jahren bei Xbox in den Ruhestand geht. Sharma würdigte seinen Beitrag zum Aufbau der Plattform, die heute von Millionen Spielern weltweit genutzt wird.

Abschließend betont Sharma, dass die angekündigten Veränderungen nicht für ein kleineres, sondern für ein stärkeres Xbox stehen sollen. Trotz der umfassenden Restrukturierung wolle Microsoft weiterhin auf einem hohen Niveau investieren – künftig jedoch mit klareren Prioritäten, größerer Disziplin und einer effizienteren Organisation, um Xbox langfristig für die nächste Wachstumsphase aufzustellen.