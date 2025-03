Xbox: ID@Xbox-Programm schüttet über 5 Mrd. US-Dollar an Entwickler aus

Microsoft hat heute einen neuen Blog-Beitrag veröffentlicht, wobei Guy Richards, Director, ID@Xbox, zahlreiche interessante Informationen bekannt gegeben hat.

„Wie letzte Woche angekündigt, unterstützen nun über 1.000 Titel Xbox Play Anywhere (XPA). Wenn Spieler ein XPA-Spiel kaufen, können sie ohne zusätzliche Kosten auf der Xbox und auf Windows 10/11-PCs spielen und ihre Spielstände, Fortschritte und Erfolge auf alle Geräte übertragen. Das bedeutet, dass die Spieler an mehr Orten auf ihre Lieblingsspiele zugreifen können, was dazu geführt hat, dass diese Titel 20 % mehr Spielzeit erhalten.“

Guy Richards: „Zum Auftakt der GDC ist unser Team in San Francisco, um mit unabhängigen Entwicklern zu feiern, die uns mit ihrem Ehrgeiz, ihrer Kreativität und ihrer Leidenschaft jeden Tag aufs Neue inspirieren. Allein im vergangenen Jahr hat ID@Xbox über 1.000 Spiele auf den Markt gebracht, darunter Fan-Lieblinge wie Balatro, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl und Phasmophobia, die den Konsolen- und PC-Communities neue Erfahrungen bescherten.“

Der Blog von ID@Xbox-Direktor Guy Richards enthielt die folgenden Neuigkeiten:

Entwickler aus 10 Ländern waren beim jährlichen Preview-Event für Presse und Entwicklerdabei und haben zahlreiche Spiele demonstriert. Darunter sind 11 Xbox Play Anywhere- und sechs Xbox Game Pass-Titel, mit dabei Winter Burrow von Pinecreek aus Dänemark, Detective Dotson von Masala Games aus Indien und Promise Mascot Academy von Kaizen Works aus Großbritannien.

Guy Richards fügte hinzu: „Unsere Mission bei ID@Xbox war es schon immer, Teams zu befähigen, mit Xbox mehr zu erreichen. Im Laufe der Jahre hat sich unser Programm weiterentwickelt, um den Spielern ID@Xbox-Spiele auf mehr Bildschirmen und auf neue Weise durch Game Pass und Stream Your Own Game zugänglich zu machen. Wir konzentrieren uns darauf, unabhängigen Teams dabei zu helfen, Xbox Play Anywhere zu aktivieren, um mehr Spieler zu erreichen – was ein nahtloses Spielen auf Konsole, PC und in der Cloud ermöglicht.“

„Unabhängig davon, wo die Spieler spielen, arbeiten wir mit den Entwicklern zusammen, um die für das jeweilige Gerät oder den jeweiligen Bildschirm einzigartigen Funktionen optimal zu nutzen. Mit Blick auf die Zukunft ist unser Lineup mit kommenden Spielen wie Clair Obscur: Expedition 33, Descenders Next und FBC: Firebreak, die ihr im gesamten Xbox-Universum spielen könnt… und natürlich Hollow Knight: Silksong auch!“