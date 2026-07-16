Xbox: Indie-Team für Lateinamerika angeblich vollständig entlassen

Einem unbestätigten Bericht zufolge soll Xbox sein internes Team für die Betreuung von Indie-Entwicklern in Lateinamerika aufgelöst haben.

Im Zuge der jüngsten Xbox-Entlassungen ist ein weiteres unbestätigtes Gerücht aufgetaucht. Demnach soll Microsoft das gesamte interne Team entlassen haben, das für die Beziehungen zu Indie-Entwicklern in Lateinamerika zuständig war.

Die Informationen stammen vom brasilianischen YouTuber tvPH und wurden bislang nicht offiziell von Microsoft bestätigt. Entsprechend sollten die Angaben mit Vorsicht betrachtet werden.

Laut tvPH herrscht bei mehreren Studios in der Region derzeit Unsicherheit darüber, ob ihre Spiele künftig überhaupt noch für Xbox veröffentlicht werden können. Hintergrund sei, dass die bisherigen Ansprechpartner innerhalb von Microsoft nicht mehr verfügbar seien.

Darüber hinaus behauptet der YouTuber, dass Xbox bereits zwischen August und September des vergangenen Jahres aufgehört habe, Entwicklerversionen der Xbox-Hardware (Development Kits) in die Region zu verschicken. Auch diese Information wurde bislang nicht offiziell bestätigt.

Microsoft hat sich zu den genannten Behauptungen bislang nicht geäußert. Ob das Team tatsächlich vollständig aufgelöst wurde und welche Auswirkungen dies auf Indie-Studios in Lateinamerika hätte, bleibt daher vorerst offen.

Sollte sich der Bericht bestätigen, könnte dies die Zusammenarbeit zwischen Xbox und unabhängigen Entwicklern in der Region erschweren. Bis zu einer offiziellen Stellungnahme von Microsoft handelt es sich jedoch weiterhin um ein Gerücht.