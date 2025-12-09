Xbox: Jubiläumsjahr mit strategischem Ausblick für 2026

Microsoft plant 2026 das Vermächtnis der Marke Xbox zu feiern und die Zukunft des Xbox-Ökosystems zu zeigen.

Das kommende Jahr wird für Microsoft richtungsweisend: 2026 feiert die Xbox‑Marke ihr 25‑jähriges Bestehen. In einem BBC‑Interview zum ASUS‑Handheld sprach Jason Ronald, Vice President of Next Generation, über Pläne und Perspektiven für das Ökosystem.

Auf die Frage, ob künftig mehr Originaltitel der ersten Xbox im Xbox Game Pass verfügbar sein könnten, verwies Ronald auf die geplanten Jubiläumsaktivitäten: 2026 wolle man das Vermächtnis und die Geschichte der Marke feiern und zugleich die strategische Ausrichtung der Xbox definieren.

Konkrete Zusagen zur Abwärtskompatibilität oder zur Aufnahme klassischer Xbox‑Spiele in den Game Pass machte er nicht, kündigte aber an, dass im kommenden Jahr spannende Neuigkeiten folgen werden.