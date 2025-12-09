Xbox: Jubiläumsjahr mit strategischem Ausblick für 2026

Das kommende Jahr wird für Microsoft richtungsweisend: 2026 feiert die Xbox‑Marke ihr 25‑jähriges Bestehen. In einem BBC‑Interview zum ASUS‑Handheld sprach Jason Ronald, Vice President of Next Generation, über Pläne und Perspektiven für das Ökosystem.
Auf die Frage, ob künftig mehr Originaltitel der ersten Xbox im Xbox Game Pass verfügbar sein könnten, verwies Ronald auf die geplanten Jubiläumsaktivitäten: 2026 wolle man das Vermächtnis und die Geschichte der Marke feiern und zugleich die strategische Ausrichtung der Xbox definieren.
Konkrete Zusagen zur Abwärtskompatibilität oder zur Aufnahme klassischer Xbox‑Spiele in den Game Pass machte er nicht, kündigte aber an, dass im kommenden Jahr spannende Neuigkeiten folgen werden.
113 Kommentare AddedMitdiskutieren
Also eine Ankündigung ohne Ankündigungen. Oder anders gesagt viele Worte für nichts.
Auch schon ihr 25‑jähriges nächstes Jahr. Glückwunsch
Bin mal gespannt auf die nächste Xbox.
Ich definitiv auch.
Persönlich freu ich mich auf Forza und Fable. Bei Fable hab ich aber noch ein großes Fragezeichen, ob es 2026 wirklich erscheint. Hardware lässt mich mehr als kalt. Am Ende ist es halt ein Windows PC mit einem Xbox Launcher. Da ich einen PC habe total uninteressant und am Ende bekommt jeder Rechner wie beim Asus Handheld die Oberfläche. Von daher nur ein Nischen Produkt wie das Surface.
Nächstes Jahr könnte mit Neuerscheinungen tatsächlich wieder spannender werden. Am meisten für mich hier Fable und Clockwork Revolution. Ansonsten Gears E-Day und bei FH mal abwarten, wie mich das abholt.
Vielleicht kostenloses Multiplayer?! 🤡
Dann können wir hoffentlich eine Präsentation der neuen Xbox erwarten. Über neue Spieleankündigungen freue ich natürlich ebenfalls und hoffentlich kommen da noch einige.
Mal abwarten wie spannend die Neuigkeiten wirklich sind.
Bin ich mal gespannt, wie sie es zelebrieren mit dem 25 Jahren, hoffe dass da auch wirklich was als Dank, eben auch für uns rum kommt.
Meine Highlights sind Gears of war und Fable 🙂