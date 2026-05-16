Xbox: Klassische Schreibweise XBOX ist zurück

Mit einer kurzen Umfrage auf X hat Asha Sharma unerwartet eine nostalgische Diskussion rund um das Branding von Xbox ausgelöst.

Die Frage war simpel formuliert: „Xbox oder XBOX?“ Das Ergebnis fiel deutlich aus. Rund 64,8 Prozent der Teilnehmer entschieden sich für die klassische Schreibweise „XBOX“.

Gerade langjährige Fans verbinden das komplett großgeschriebene Logo mit der ursprünglichen Ära der ersten Xbox-Generation. In den vergangenen Jahren setzte Microsoft dagegen überwiegend auf das modernisierte „Xbox“-Branding.

Xbox or XBOX? — Asha (@asha_shar) May 13, 2026

Kaum war die Umfrage beendet, hat der offizielle X-Xbox-Account den Namen von „Xbox“ auf „XBOX“ geändert. Ob künftig immer „XBOX“ verwendet wird, oder nur für den X-Account die Abstimmung galt, ist nicht bekannt.

Was sagt ihr? Xbox oder XBOX?