Xbox: Klassische Schreibweise XBOX ist zurück

6 Autor: , in News / Xbox
Übersicht
Image: Microsoft

Xbox-Fans stimmen mehrheitlich für Rückkehr der klassischen XBOX-Schreibweise.

Mit einer kurzen Umfrage auf X hat Asha Sharma unerwartet eine nostalgische Diskussion rund um das Branding von Xbox ausgelöst.

Die Frage war simpel formuliert: „Xbox oder XBOX?“ Das Ergebnis fiel deutlich aus. Rund 64,8 Prozent der Teilnehmer entschieden sich für die klassische Schreibweise „XBOX“.

Gerade langjährige Fans verbinden das komplett großgeschriebene Logo mit der ursprünglichen Ära der ersten Xbox-Generation. In den vergangenen Jahren setzte Microsoft dagegen überwiegend auf das modernisierte „Xbox“-Branding.

Kaum war die Umfrage beendet, hat der offizielle X-Xbox-Account den Namen von „Xbox“ auf „XBOX“ geändert. Ob künftig immer „XBOX“ verwendet wird, oder nur für den X-Account die Abstimmung galt, ist nicht bekannt.

Was sagt ihr? Xbox oder XBOX?

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Xbox

6 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Eddy 13065 XP Sandkastenhüpfer Level 2 | 16.05.2026 - 09:07 Uhr

    Ich behaupte mal, dass dies relativ irrelevant ist.

    0
  3. Robilein 1267430 XP Xboxdynasty Legend Platin | 16.05.2026 - 09:13 Uhr

    Umfrage beendet und gleich umgesetzt. Die Asha muss man einfach lieben🤣

    0

Hinterlasse eine Antwort