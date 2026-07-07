Xbox: Konsole macht laut Asha Sharma 80 Prozent des Geschäfts aus

Die umfangreiche Restrukturierung bei Xbox soll laut CEO Asha Sharma vor allem eine Folge einer zu breit aufgestellten Strategie sein. In einem Interview erklärte sie, dass Microsoft in den vergangenen Jahren zu viele Bereiche gleichzeitig verfolgt habe und dadurch den Fokus auf das Kerngeschäft verloren habe.
„Um zu wachsen, haben wir viele Wetten abgeschlossen“, erklärte Sharma. „Dabei haben wir unser Kerngeschäft jedoch nicht ausreichend in den Mittelpunkt gestellt. Der wichtigste Maßstab für eine Strategie ist, worauf man seine Ressourcen konzentriert, und wir haben uns einfach zu sehr verzettelt.“
Die Xbox-Chefin bestätigte, dass die Konsole weiterhin einen zentralen Bestandteil des Geschäfts bildet. Laut Sharma macht die Xbox-Konsole rund 80 Prozent des gesamten Xbox-Geschäfts aus. Die neue Strategie soll deshalb wieder stärker auf die Hardware-Plattform, große Marken und wachstumsstarke Bereiche ausgerichtet werden.
Im Fokus stehen künftig vor allem bekannte und erfolgreiche Franchises wie Minecraft. Gleichzeitig will Microsoft sein Spieleportfolio stärker priorisieren und sich von kleineren Studios beziehungsweise Projekten entfernen, die nicht den erwarteten strategischen Wert liefern.
Ein weiterer Bestandteil der Neuausrichtung ist der Wechsel von einem stark dezentralisierten Studio-Modell hin zu einer stärker zentralisierten Organisation. Zusätzlich sollen Managementebenen reduziert und Entscheidungswege verkürzt werden.
Sharma sieht mehrere Faktoren als Ursache für die aktuelle Situation. Neben einer über Jahre gewachsenen Studio-Struktur nennt sie steigende Hardwarekosten, eine zu starke Abhängigkeit von externen Dienstleistern sowie fehlende Investitionen in einige wichtige Marken als Herausforderungen.
Auch die steigenden Kosten für bestimmte Konsolenkomponenten spielen laut Sharma eine Rolle. „Ein gesundes Xbox-Geschäft könnte den Schock durch die Hardwarekrise auffangen. Bei einem ungesunden Xbox-Geschäft wird es jedoch deutlich schwieriger und beschleunigt viele der Veränderungen, die wir vornehmen müssen“, erklärte die CEO.
Abschließend betonte Sharma, dass die Stabilisierung des Kerngeschäfts die wichtigste Grundlage für die Zukunft sei: „Ich denke, unser Kern muss gesund sein, und das wird notwendig, aber nicht ausreichend sein.“
Mit dem angekündigten Umbau will Microsoft Xbox langfristig wieder effizienter aufstellen und die vorhandenen Ressourcen stärker auf die wichtigsten Geschäftsbereiche konzentrieren.
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Ich habe bis heute nicht kapiert wie man es zulassen konnte, dass Xbox Sony den roten Teppich ausgerollt hat um massig Konsolen verkaufen zu können. Das war gefühlt der Zeitpunkt wo Xbox auf einem zu hohen Roß saß in der Hoffung durch GamePass kommen eh alle zu uns dann sollen die auch mehr zahlen für Hardware…Die letzten 4 oder 5 Jahre gab es kaum Xbox Angebote/Sales vor allem nicht zu Black Friday dem so wichtigen Weihnachtsgeschäft. Während Sony seine PS5 mehr oder weniger verramscht hat zu unglaublich günstigen Preisen glaube sogar bis 299 Euro runter bei der digital Version und Millionen abgesetzt hat. Jetzt wo alles teurer wird und ab August die Series X noch teurer wird – und der Aussage nach das die Hardware 80% ausmacht – gute Nacht da kommt man nie mehr auf einen grünen Zweig. Wer hat das verpennt Phil Spencer?
„Ich habe bis heute nicht kapiert wie man es zulassen konnte, dass Xbox Sony den roten Teppich ausgerollt hat um massig Konsolen verkaufen zu können.“
Xbox only bedeutet weniger Reichweite. Außerdem gab es keinen echten Systemseller.
FH5 war Anfangs exklusiv, hat sicherlich ein paar Konsolen verkauft, aber es hat nicht gereicht um Sony gefährlich nahe zu kommen.
Und wenn Xbox allein nicht ausreicht, dann muss man expandieren
Vllt nnpaar tausend mit Glück. Die meisten „Playstation“-Spieler haben sich eh ne Series S als Zweitkonsole gekauft, würde auch deren 75% Anteil erklären.
Auch wenn auf Xbox Only gesetzt wurde, hat man die Hardware dermaßen in der Schublade verschwinden lassen gerade dann wo man eigentlich hätte performen müssen. Deswegen ist es für mich so unverständlich weshalb alles so gekommen ist.
Oder hat Xbox wirklich geglaubt durch Multiplattform kann man alles ausgleichen, nachdem man durch ABK gemerkt hat es kommt zu wenig Profit bei rum?
Phil Spencer hat gar nichts verpennt, sondern hinter den Türen wurde schon lange der Multiplattform- Lkw getankt. Es wurde nur nicht offen kommuniziert!
Mit der Bethesda Übernahme war dies schon gesiegelt. Meinst du die Milliardenschwere Übernahme passiert wegen uns Xbox Fans?
Der Multiplattformkurs wurde schon lange, im geheimen, vorbereitet!
Mit der Bethesda Übernahme denke ich nicht (da wollten die ja noch exklusiv) spätestens aber mit Activision war der Plan klar.
Der Multiplattform-Plan wie du es nennst, wird mit Sicherheit erst nach dem Realisieren, dass der ABK-Deal nicht wie erhofft funktioniert, gereift sein.
Nein, da bist du falsch abgebogen. Der Kurs war vorher schon klar!
Schon mal überlegt was der Bethesda Deal gekostet hat? MILLIARDEN
Die Übernahme gab es 100 Prozentig nicht für die Xbox Fans bzw für die eigene Konsole. Das war der Anfang zum Umbau als reiner Publisher.
Die Hauseigene Konsole läuft seid Jahren so mit ist aber lange schon nicht mehr im Focus. Umsatz ist das Zauberwort
Die Übernahme von ZeniMax hat rund 7,5 Milliarden gekostet . Und diese Übernahme war klar vom Gedanken gefestigt, mit Exklusivität Druck auf Playstation aufzubauen. Warum geht man denn dann auf Exklusivität wenn man doch deinen Aussagen zufolge Multipublisher werden wollte?
Macht wenig Sinn.
Der weitaus größere ABK-Deal schlug in genau die selbe Kerbe. War es nicht Matt Booty der diese Aussage getätigt hatte?
„We (Microsoft) are in a very unique position to be able to go spend Sony out of business.“
Also nein, Multipublisher wollte man mit Sicherheit nicht werden.
Blödsinn. Spencer WOLLTE die Marke Xbox auf Multikurs bringen.
7,5 Milliarden ausgeben um ein paar Exklusivtitel zu bekommen? So naiv ist keiner. Die hätte man um einen Bruchteil des Geldes auch einfach kaufen können.
Nintendo hat nicht die Markenrechte an Bayonetta, hat aber Bayonetta 2 Exklusiv gesichert. Sony hat daselbe mit Shenmue 3 und Nioh gemacht.
Ganz ehrlich, bei den Beispielen vergleichst du aber Äpfel mit Birnen. Bayonetta 2 oder Shenmue 3 waren absolute Nischenprojekte, die ohne das Geld von Nintendo oder Sony wahrscheinlich gar nicht erst fertiggestellt worden wären. Das waren billige Deals für Spiele, die finanziell auf der Kippe standen. Ein Starfield, Fallout oder Elder Scrolls spielt in einer völlig anderen Liga. Das sind Multi-Milliarden-Dollar-Marken. Sony stand damals kurz davor, sich Starfield als Zeitexklusivtitel zu sichern – genau wie sie es vorher mit Deathloop und Ghostwire Tokyo gemacht haben. Microsoft hat Bethesda nicht gekauft, um ein bisschen Exklusivität zu shoppen, sondern um Sony den kompletten Content dauerhaft wegzunehmen und den Game Pass als absolute Monopol-Plattform aufzubauen. Wenn du den Markt dominieren willst, kaufst du die ganze Pipeline und nicht nur einzelne Verträge, die nach einem Jahr auslaufen.
Und wenn das alles Spencers genialer Geheimpland für einen Multikurs gewesen wäre, warum dann dieses gigantische Kommunikationschaos in den letzten Jahren? Erst hieß es nach dem Bethesda-Kauf, die Spiele kommen nur da, wo es den Game Pass gibt. Dann brennen die Hardware-Zahlen der Xbox im Vergleich zur PS5 historisch weg (wir reden hier teilweise von Verhältnissen wie 1:3 oder schlimmer), und plötzlich rudert man Anfang 2024 hektisch zurück. Erst sollten es nur vier kleine Titel wie Hi-Fi Rush sein, und Spencer betont extra, dass Starfield und Indiana Jones nicht dazugehören. Nur ein paar Monate später wird Indy dann doch für die PS5 angekündigt.
Das ist kein Masterplan, das ist pures Krisenmanagement. Natürlich ist Umsatz das Zauberwort. Aber Microsoft wollte diesen Umsatz über monatliche Abos in ihrem eigenen Ökosystem generieren und Sony damit ausbluten lassen – so wie es in den internen Mails von Matt Booty ja sogar schwarz auf weiß stand. Dass sie ihre First-Party-Titel jetzt doch einzeln für 80 Euro auf der PlayStation verkaufen, ist kein geheimes Vorhaben von Tag 1 an, sondern das absolute Eingeständnis, dass Plan A wegen stagnierender Abo-Zahlen und mieser Konsolenverkäufe krachend gescheitert ist. Der Multikurs kam nicht freiwillig, der wurde aus finanzieller Not geboren, weil die Milliarden-Übernahmen sonst niemals profitabel werden.
Ich finde es einfach nur herrlich wie du die Manager von MS als komplett naive Personen hinstellst 😅
7,5 Mrd legt niemand für eine Handvoll Exklusivtitel hin. Das wird auch in Zukunft nicht passieren!
Die wussten genau was sie da taten. Verbreite ruhig weiter deine Märchenstunde..
Ich stelle die MS-Manager doch gar nicht als naiv hin, sondern genau als das, was sie sind: knallharte Kapitalisten. Aber du verstehst den Unterschied zwischen dem Kauf von Software und dem Kauf einer Plattform-Infrastruktur nicht.
Die haben die 7,5 Milliarden eben nicht für eine „Handvoll Exklusivtitel“ hingelegt. Die haben das gesamte Studio-Netzwerk, alle Markenrechte, die Engines und die komplette zukünftige Pipeline von ZeniMax gekauft, um den Game Pass langfristig abzusichern. Der Plan war, die profitabelste Abo-Plattform der Welt aufzubauen, um Sony langfristig die Marktführerschaft abzunehmen. Das ist das genaue Gegenteil von naiv, das war ein extrem aggressiver Angriff auf den Markt.
Wenn der Plan von Anfang an gewesen wäre, Bethesda-Spiele einfach weiter auf der PlayStation zu verkaufen, hätte MS die 7,5 Milliarden gar nicht ausgeben müssen. Dann hätten sie Bethesda einfach eigenständig als Multi-Publisher weiterlaufen lassen können und hätten als normaler Shareholder die Gewinne der PS5-Verkäufe eingestrichen. Stattdessen haben sie Starfield und Co. von der PS5 abgezogen und hunderte Millionen an sicheren PlayStation-Umsätzen geopfert, um die Leute in ihr eigenes Ökosystem zu zwingen.
Dass dieser Plan am Ende nicht aufgegangen ist, weil die Xbox-Konsolenverkäufe eingebrochen sind und das Game-Pass-Wachstum stagniert, hat nichts mit Naivität zu tun. Das ist das ganz normale Risiko bei solchen Riesen-Investitionen. Jetzt mussten sie eben umsteuern. Umsatz ist das Zauberwort, da gebe ich dir recht – aber der Schwenk zum Multi-Publisher ist die Notbremse, weil der eigentliche Plan, das über den Game Pass und die eigene Hardware zu regeln, nicht funktioniert hat.
Phil Spencer war auch nur n pr-maskottchen, wie nun Asha. Die Entscheidungsgewalt, liegt wo anders.
Das liest sich eigentlich nicht schlecht, bin gespannt drauf wie es weitergehen wird.
Es ist mir absolut schleierhaft, wie du da ein „es liest sich eigentlich nicht schlecht“ herauslesen kannst! Die Konsole macht 80% des Geschäfts aus. Setzte das mit den bisher verkauften Geräten, den 30 Mio GP-Abos und den 78 Mrd für ABK und ZeniMax in Verbindung.
Also ich würde andere Wörter als „liest sich eigentlich nicht schlecht“ verwenden.
Warum hängst du dich an dieser Aussage so auf? Das ist doch nur um positive Stimmen bei den Fans zusammeln.
Wirtschaftlich gesehen hat ihre Aussage Null relevanz.
Dein Ernst?
Wenn Konsolen 80% des Kerngeschäfts ausmachen, warum wollte man sie dann um jeden Preis loswerden?
Ja absolut unverständlich. Warum haben sie dann die letzten Jahre den Anschein erweckt, dass sie eigentlich keine Kosnolen mehr groß verkaufen wollen? Selbst hier im Forum las man ja immer mehr das Microsofts Strategie ja nicht mehr hauptsächlich „nur“ auf Konsole sondern mehr auf Gamepass, Streaming usw. ausgelegt ist. Nun stellt sich raus, das es zu 80% das Kerngeschäfft ist. Irgendwie hat da jemand bei Xbox viele Fehler gemacht.
Und deswegen gabs nen Führungswechsel. Bloß ob man in der aktuellen Hardware Krise was reißen kann bezweifle ich leider.
Man hat die letzten 8 Jahren total verbockt mit fragwürdigen Entscheidungen und das Marketing mit der zugehörigen Kundenbindung total verpennt.
Man hat lieber den xten Controller herausgebracht als Bundels zu Weihnachten oder Black Friday und so gegenüber Sony die weiße Flagge geschwenkt.
Mensch, da hat der verzweiflungsakt, den PC mitzubedienen ja richtig geklappt. Anstatt sich alles und jedem anzubidern, hätte MS lieber rein in die Konsole investiert und dort für Anreize zu sorgen, anstatt sich fast zwei Generationen lang sich selbst demontiert, gäbe es sicherlich nicht diese miserable Marktlage. Das scheitert natürlich an der Realität bzw. den Anforderungen des Aktionäre, die keine Durststrecke in Kauf nehmen wollen/werden.
Hier wird ja inzwischen jedes Wort der guten Frau gewendet, analysiert und für gut oder schlecht befunden. Fakt ist die Xbox hat ein Problem und wenn der Kern die Konsole ist warum wird die dann schon wieder teurer? Mit Gears und Clockwork lockt man am Ende einer Konsolengen niemanden mehr ins andere Lager. Das würde nur klappen wenn die Konsole deutlich billiger wäre als die Playstation aber das ist sie nicht und wenn man ehrlich ist gibt’s für ein paar Scheine mehr sogar schon das Morgen Upgrade der Playstation. Jetzt streicht man alles zusammen und hofft auf was eigentlich genau? Die Series ist eine super Konsole aber wird jetzt keinen Blumentopf im aktuellen Marktumfeld gewinnen und die Helix scheint ein Premium Produkt zu werden was Sony (mit natürlich weniger Leistung) wahrscheinlich sehr deutlich unterbieten wird. Wo genau ist da jetzt die Konsole in der Mitte? Das große Ding war für mich immer die Abwärtskompatibilität die man vor ein paar Jahren noch so Klasse bedient hat. Inzwischen weiß man nichtmal ob es überhaupt noch ein Laufwerk geben wird. Ich warte das alles erstmal ganz entspannt ab, eine neue Generation braucht’s für mich bei den Preisen jedenfalls nicht (egal ob Sony oder Microsoft). Es gibt auch Leute die das nicht um jeden Preis haben müssen und falls die neuen Blockbuster dann nicht mehr drauf rauskommen (was wahrscheinlich so schnell nicht passieren wird) muss man sehen wer dann das beste Paket hat und vorallem ob es einem dann überhaupt Wert ist.
Jetzt gebt der Frau mal ne Chance. Frühestens in 2 Jahren wird man sehen, ob der Umbau Früchte trägt. Was man so liest, hat sie eine Mammutaufgabe vor sich. Nicht nur die Community will Resultate, auch die Aktionäre wollen um jeden Preis Gewinne sehen. Das geht halt nicht von heute auf morgen.
Das ganze Gefäßen ist teilweise so inhaltslos und PR Geblubber. Im Endeffekt muss man warten was in den nächsten Monaten tatsächlich alles passiert und umgesetzt wird
80% sind natürlich stark.
Bei der Entwicklung der Hardware Preise konnten es in einigen Jahren aber durchaus auch 80% durch streaming sein, zum neue TVs die Xbox App bereits vorinstalliert haben.
Sharma ist der Hammer! Absolut realitätsnah die Frau. Sie könnte der Marke echt wieder goldene Zeiten bringen.
Ich kann auch Spencer nicht mehr sehen. Lange Jahre habe ich ihn gefeiert. Heute sehe ich die durch Asha Sharma aufgedeckten Fehlentscheidungen. 🤯
Hoffentlich schaffen wir das was sie sich vornehmen 🤔