Xbox: Konsole macht laut Asha Sharma 80 Prozent des Geschäfts aus

Die umfangreiche Restrukturierung bei Xbox soll laut CEO Asha Sharma vor allem eine Folge einer zu breit aufgestellten Strategie sein. In einem Interview erklärte sie, dass Microsoft in den vergangenen Jahren zu viele Bereiche gleichzeitig verfolgt habe und dadurch den Fokus auf das Kerngeschäft verloren habe.

„Um zu wachsen, haben wir viele Wetten abgeschlossen“, erklärte Sharma. „Dabei haben wir unser Kerngeschäft jedoch nicht ausreichend in den Mittelpunkt gestellt. Der wichtigste Maßstab für eine Strategie ist, worauf man seine Ressourcen konzentriert, und wir haben uns einfach zu sehr verzettelt.“

Die Xbox-Chefin bestätigte, dass die Konsole weiterhin einen zentralen Bestandteil des Geschäfts bildet. Laut Sharma macht die Xbox-Konsole rund 80 Prozent des gesamten Xbox-Geschäfts aus. Die neue Strategie soll deshalb wieder stärker auf die Hardware-Plattform, große Marken und wachstumsstarke Bereiche ausgerichtet werden.

Im Fokus stehen künftig vor allem bekannte und erfolgreiche Franchises wie Minecraft. Gleichzeitig will Microsoft sein Spieleportfolio stärker priorisieren und sich von kleineren Studios beziehungsweise Projekten entfernen, die nicht den erwarteten strategischen Wert liefern.

Ein weiterer Bestandteil der Neuausrichtung ist der Wechsel von einem stark dezentralisierten Studio-Modell hin zu einer stärker zentralisierten Organisation. Zusätzlich sollen Managementebenen reduziert und Entscheidungswege verkürzt werden.

Sharma sieht mehrere Faktoren als Ursache für die aktuelle Situation. Neben einer über Jahre gewachsenen Studio-Struktur nennt sie steigende Hardwarekosten, eine zu starke Abhängigkeit von externen Dienstleistern sowie fehlende Investitionen in einige wichtige Marken als Herausforderungen.

Auch die steigenden Kosten für bestimmte Konsolenkomponenten spielen laut Sharma eine Rolle. „Ein gesundes Xbox-Geschäft könnte den Schock durch die Hardwarekrise auffangen. Bei einem ungesunden Xbox-Geschäft wird es jedoch deutlich schwieriger und beschleunigt viele der Veränderungen, die wir vornehmen müssen“, erklärte die CEO.

Abschließend betonte Sharma, dass die Stabilisierung des Kerngeschäfts die wichtigste Grundlage für die Zukunft sei: „Ich denke, unser Kern muss gesund sein, und das wird notwendig, aber nicht ausreichend sein.“

Mit dem angekündigten Umbau will Microsoft Xbox langfristig wieder effizienter aufstellen und die vorhandenen Ressourcen stärker auf die wichtigsten Geschäftsbereiche konzentrieren.