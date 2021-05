Xbox: Logo zum 20. Geburtstag der Marke

Autor:, in / Xbox

In diesem Jahr feiert Microsoft ein Jubiläum. Die Xbox-Marke wird unglaubliche 20. Jahre alt!

Am 15. November 2001 erschien die erste Xbox Konsole in den USA. Danach folgte Japan mit dem 22. Februar 2002. Schließlich gelangte die Xbox am 14. März 2002 auch nach Europa.

Der Insider ALumia_Italia hat jetzt auf Twitter ein schickes Logo zum Jubiläum veröffentlicht. Wir verwenden es auch oben als Newsbild.

Und auch wenn wir nicht genau wissen, ob es offiziell ist oder nur selbst erstellt wurde, gefällt es uns sehr gut.

Was sagt ihr? Gefällt euch das Logo ebenfalls?