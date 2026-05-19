Xbox: Massive Umbrüche sollen die nächsten Jahre stärker prägen als die letzten 25

Im Zuge einer strategischen Neuausrichtung stellt Xbox laut ID@Xbox-Director Guy Richards tiefgreifende Veränderungen in Aussicht, die die Entwicklung der Marke in den kommenden Jahren maßgeblich prägen sollen.

Auf der Digital Dragons Conference 2026 erklärte Richards, dass die bevorstehenden Anpassungen umfangreicher ausfallen könnten als alles, was Xbox in den vergangenen 25 Jahren umgesetzt hat. Konkrete Details nannte er nicht, betonte jedoch, dass sich die Plattform aktiv auf einen grundlegenden Wandel im Markt einstellt.

Diese Aussagen folgen auf eine bereits spürbare Phase der Umstrukturierung. Nach dem Führungswechsel zu CEO Asha Sharma wurden mehrere Rebrandings umgesetzt, darunter die Rückkehr zum Namen Xbox sowie eine stärkere visuelle Neupositionierung. Parallel dazu kam es zu internen Veränderungen in der Führungsstruktur.

Ein zentraler Bestandteil der Strategie ist das anstehende 25-jährige Jubiläum der Marke. Statt ausschließlich die Vergangenheit zu feiern, soll der Fokus laut Richards klar auf der Zukunft liegen. Geplant sind unter anderem internationale FanFest-Events sowie weitere, bislang nicht näher benannte Ankündigungen im Laufe des Sommers.

Auch technologisch stellt sich Xbox neu auf. Mit Project Helix arbeitet Microsoft an einer Next-Gen-Konsole, für die Entwicklerkits ab Anfang 2027 bereitgestellt werden sollen. Gleichzeitig reagiert das Unternehmen auf verändertes Spielerverhalten, das zunehmend plattformübergreifend, flexibel und modellunabhängig geprägt ist.

Richards unterstrich, dass Xbox weiterhin darauf abzielt, Spieler „dort abzuholen, wo sie sind“. Unterschiedliche Geschäftsmodelle wie Free-to-Play, klassische Vollpreistitel und Abonnements sollen parallel existieren und die Grundlage für die zukünftige Ausrichtung bilden.