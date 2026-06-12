Xbox: Microsoft erwartet Verfünffachung der Speicher- und RAM-Kosten bis 2027

Ein internes Microsoft-Memo aus der Xbox-Sparte prognostiziert deutlich steigende Kosten für zentrale Hardware-Komponenten bis 2027. Darin beschreiben Asha Sharma und Matt Booty unter dem Titel „Next 100 Days: Xbox Reset“ eine angespannte Lage bei Speicher- und RAM-Preisen.
Laut dem Dokument haben sich die Preise für Speicherchips seit Herbst 2025 zunächst mehr als verdoppelt und sich bis Februar 2026 erneut verdoppelt. Für die Planung bis zum Weihnachtsgeschäft 2027 erwartet Microsoft einen weiteren starken Anstieg, der die Kosten auf mehr als das Fünffache des Niveaus von vor zwei Jahren treiben könnte.
Auch RAM sei von einer ähnlichen Preisentwicklung betroffen, da beide Komponenten auf denselben knappen Flash-Memory-Ressourcen basieren. Man spricht von einer „Komponentenkrise“, die die gesamte Branche betreffe, betont jedoch, dass Xbox besonders stark betroffen sei.
Als Grund nennt das Memo auch interne Entscheidungen der vergangenen Jahre, die die aktuelle Situation verschärfen würden. Konkrete Details bleiben dabei offen, allerdings deutet die Formulierung auf strukturelle Faktoren in der Hardware- und Beschaffungsstrategie hin.
Microsoft sieht sich laut dem Schreiben zudem mit der Herausforderung konfrontiert, dass nicht genügend Konsolen produziert werden können, um die bestehende Nachfrage zu decken. Gleichzeitig wird die Notwendigkeit eines neuen Geschäftsmodells sowie neuer Hardware-Partnerschaften hervorgehoben, während das Unternehmen weiterhin an der langfristigen Xbox-Strategie festhält.
Das Memo reiht sich in eine Phase ein, in der Microsoft die Xbox-Sparte stärker auf Effizienz, Infrastruktur und zentrale Franchises ausrichtet. Parallel dazu wird intern offenbar auch über Kostensenkungen diskutiert, die laut Branchenbeobachtern unter anderem Personalmaßnahmen betreffen könnten.
Insgesamt zeichnet das Dokument ein Bild einer Xbox-Hardwarestrategie, die zwischen steigenden Produktionskosten, begrenzten Lieferkapazitäten und strategischer Neuausrichtung unter Druck steht.
144 Kommentare AddedMitdiskutieren
Hoffen wir mal dass es nicht ganz so extrem wird.
Ich habe meine Zweifel das die nächste xbox so offen ist wie manche sich das wünschen.
Wenn mehrere stores wie steam auf der nächsten xbox verfügbar sind, wird das teil ja noch teurer.
Dann solten die Lieber 2028 Neue Konsole bringen. Series X ist schon sehr gut
Nächste Konsolenfgeneration ist tot bevor Sie rauskommt, wenn das zutrifft. Ram Speicher nur noch die Hälfte, dann SSD statt 1gb nur noch 512 wie in der S, wo dann nur 1 CoD mit 300+ GB und was kleines drauf passt, also 1-4 große Spiele, und dafür werden dann 1000 € bzw 999 fällig. Wer Verstand hat kauft es garantiert nicht, naja reiche, Streamer ausgeschlossen. Meine Kinder bekommen jedenfalls dann nen Laptop keine Konsole mehr, selbst wenn ich noch 200-400 drauflegen muss für Gaminglaptop.
Bei der Preisentwicklung sollte Microsoft den gleichen Move wie damals Nintendo machen. Die Hardware des GameCube wurde praktisch 1:1 übernommen und als neue Konsole alias Wii vermarktet.
Wenn Microsoft einfach die vorhandene Series X Hardware nimmt und nur die Software überarbeitet könnte der Preis gehalten werden.
Oder noch günstiger, wenn Microsoft die neue Helix stark abgespeckt auf den Markt bringt und zusätzlich optional eine Art Upgrade Kid anbietet
So viel Arbeit stecken die da nicht rein, nur damit am Ende noch weniger Leute die „neue“ Konsole kaufen, im Zeitalter von Hatetrains, wäre das sehr seeeehr gewagt. brauchen nur ein paar Internetrambos Videos erstellen von wegen „haha, die xboxler werden wieder verarscht mit dem gleiche Mist unter neuer Verpackung“
Egal welcher Unfug, der kommt eh.
Kann mich noch an den Release der SX erinnern. Das Ding war paar Tage draußen, viele hatten sie nicht einmal und mussten warten.
Da kursiert ein Video auf der Tube, wie eine SX vollkommen raucht wie eine Nebelmaschine. Danach kam raus das gestörte Menschen da mit eZigaretten unten Rauch reungeblasen hatten und der logischerweise durch den Kamineffekt der Kühlung oben wieder rausgeschossen kam.
Wer will und dumm genug ist, denen fällt immer was ein.
Das Gamecube wii Szenario würde aber bei der nächsten xbox nicht funktionieren.
Die wii hatte ja damals was einzigartiges und neues mit der Bewegung Steuerung.
Die Technik dafür ist veraltet. Wir reden hier von Zen 2 und RDNA 2.