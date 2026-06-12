Xbox: Microsoft erwartet Verfünffachung der Speicher- und RAM-Kosten bis 2027

Ein internes Microsoft-Memo aus der Xbox-Sparte prognostiziert deutlich steigende Kosten für zentrale Hardware-Komponenten bis 2027. Darin beschreiben Asha Sharma und Matt Booty unter dem Titel „Next 100 Days: Xbox Reset“ eine angespannte Lage bei Speicher- und RAM-Preisen.

Laut dem Dokument haben sich die Preise für Speicherchips seit Herbst 2025 zunächst mehr als verdoppelt und sich bis Februar 2026 erneut verdoppelt. Für die Planung bis zum Weihnachtsgeschäft 2027 erwartet Microsoft einen weiteren starken Anstieg, der die Kosten auf mehr als das Fünffache des Niveaus von vor zwei Jahren treiben könnte.

Auch RAM sei von einer ähnlichen Preisentwicklung betroffen, da beide Komponenten auf denselben knappen Flash-Memory-Ressourcen basieren. Man spricht von einer „Komponentenkrise“, die die gesamte Branche betreffe, betont jedoch, dass Xbox besonders stark betroffen sei.

Als Grund nennt das Memo auch interne Entscheidungen der vergangenen Jahre, die die aktuelle Situation verschärfen würden. Konkrete Details bleiben dabei offen, allerdings deutet die Formulierung auf strukturelle Faktoren in der Hardware- und Beschaffungsstrategie hin.

Microsoft sieht sich laut dem Schreiben zudem mit der Herausforderung konfrontiert, dass nicht genügend Konsolen produziert werden können, um die bestehende Nachfrage zu decken. Gleichzeitig wird die Notwendigkeit eines neuen Geschäftsmodells sowie neuer Hardware-Partnerschaften hervorgehoben, während das Unternehmen weiterhin an der langfristigen Xbox-Strategie festhält.

Das Memo reiht sich in eine Phase ein, in der Microsoft die Xbox-Sparte stärker auf Effizienz, Infrastruktur und zentrale Franchises ausrichtet. Parallel dazu wird intern offenbar auch über Kostensenkungen diskutiert, die laut Branchenbeobachtern unter anderem Personalmaßnahmen betreffen könnten.

Insgesamt zeichnet das Dokument ein Bild einer Xbox-Hardwarestrategie, die zwischen steigenden Produktionskosten, begrenzten Lieferkapazitäten und strategischer Neuausrichtung unter Druck steht.