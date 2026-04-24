Xbox: Microsoft Gaming wird wieder zu Xbox

Die Gaming-Sparte von Microsoft läuft zukünftig wieder unter dem Namen Xbox. Microsoft Gaming gehört somit der Vergangenheit an.

Seit ihrem Amtsantritt als Xbox-CEO im Februar dieses Jahres ist Asha Sharma unter dem Credo „Return of Xbox“ bemüht, Xbox und seine Fans wieder näher zueinander zu bringen.

In einer interne Mitarbeiterversammlung soll Sharma jetzt bekannt gegeben haben, dass die Gaming-Sparte von Microsoft zukünftig wieder unter dem Namen Xbox, anstatt wie zuletzt Microsoft Gaming, laufen werde.

Xbox müsse die Identität des Unternehmens sein und der Name Microsoft Gaming stelle eine Abkehr davon dar, so Sharma laut mit den Inhalten der Versammlung vertrauten Quellen.

Der ursprüngliche Namenswechsel von Xbox zu Microsoft Gaming hatte 2022 im Zuge der Bekanntgabe der Übernahmepläne bezüglich Activision Blizzard stattgefunden. Damals als Zeichen des Ausbaus der Gaming-Aktivitäten auf Xbox, PC, Mobilgeräten und Cloud.