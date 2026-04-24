Xbox: Microsoft Gaming wird wieder zu Xbox

Seit ihrem Amtsantritt als Xbox-CEO im Februar dieses Jahres ist Asha Sharma unter dem Credo „Return of Xbox“ bemüht, Xbox und seine Fans wieder näher zueinander zu bringen.
In einer interne Mitarbeiterversammlung soll Sharma jetzt bekannt gegeben haben, dass die Gaming-Sparte von Microsoft zukünftig wieder unter dem Namen Xbox, anstatt wie zuletzt Microsoft Gaming, laufen werde.
Xbox müsse die Identität des Unternehmens sein und der Name Microsoft Gaming stelle eine Abkehr davon dar, so Sharma laut mit den Inhalten der Versammlung vertrauten Quellen.
Der ursprüngliche Namenswechsel von Xbox zu Microsoft Gaming hatte 2022 im Zuge der Bekanntgabe der Übernahmepläne bezüglich Activision Blizzard stattgefunden. Damals als Zeichen des Ausbaus der Gaming-Aktivitäten auf Xbox, PC, Mobilgeräten und Cloud.
100 Kommentare AddedMitdiskutieren
Bisher hat sich schon innerhalb kuzer Zeit einiges geändert. Bin gespannt, wie es weiter geht.
Jetzt gerade klingt es so, als würde einiges in die richtigen Wege verlaufen. Xbox hat ein wenig von meinem Vertrauen zurück gewonnen. Aber es ist noch nicht da, wo es zu Beginn der Series X war.
Man muss der neuen Xbox Führung noch etwas Zeit geben, von jetzt auf gleich wird es nicht gehen.
Aber allein die Reduzierung des Preises des GamePass, das neue Logo und der neue Slogan sind schon sehr gute Schritte
Das mag alles sein. Verspieltes Vertrauen gewinnt man allerdings nur mühsam zurück. Microsoft hatte eine super 360. Dann wurde es mit der One zerstört, um mit der One X aufgebaut zu werden. Es folgten große Ankündigungen und die Series X, auf die einfach nichts folgte.
Hat man diesen Weg begleitet und ist wie ich eher frustriert rausgegangen, reicht es nicht aus, dass sie Ultimate erst unglaublich teuer machen, um es dann abzusenken und deutlich teurer als anfangs zurück zu lassen.
Ich behaupte ja nicht das es einfach werden wird für Xbox , das Vertrauen von heute auf morgen zurück zu bekommen , aber und das ist wichtig, was sie jetzt bereits umgesetzt haben zeigt , das sie daran arbeiten wollen und das ist schon ein erster guter Schritt , das Vertrauen in die Xbox Marke zurück zu bringen.
Finde die Series Generation super und deutlich besser als sie One und bei den Playstation Fans wird immer gemeckert, dass die PS4 Generation besser gewesen sei als die aktuelle.
Denke sowohl die Probleme der Series und PS5 sind gar nicht so unähnlich, aber die Series hat das Problem, dass mit der One schon zuviel kaputt gemacht wurde.
Also nicht alles ist mehr eine Xbox, aber Microsoft Gaming ist jetzt wieder Xbox.
Klingt alles super bisher. Aber gleichzeitig ist das auch viel blabla. Der Spaßfaktor meiner Konsole steigt nicht dadurch, dass Microsoft intern neue Namen für bestehende Dinge verteilt, sondern durch einzigartige Spiele und tolle Funktionen meiner Konsole. Da müssen sie erstmal liefern und dann glaube ich auch das restliche blabla 🙂
Finde ich ehrlich gesagt 1.000x besser, Xbox Gaming 💚