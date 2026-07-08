Xbox: Microsoft plant offenbar wieder mehr Exklusivspiele für die Konsole

Xbox richtet seine Exklusivstrategie laut Bloomberg-Bericht neu aus und will mehr Anreize für die Konsole schaffen.

Nachdem Microsoft in dieser Woche rund 3.200 Stellen im Xbox-Geschäft abbaut und zahlreiche weitere Arbeitsplätze durch Studioschließungen oder Verkäufe entfallen, deutet ein Bericht von Bloomberg auf eine mögliche Neuausrichtung der Strategie hin. Demnach sollen künftig wieder mehr First-Party-Titel exklusiv für Xbox erscheinen, um der Konsole einen stärkeren Kaufanreiz zu verschaffen.

Bloomberg berichtet, dass Microsoft seine Strategie anpassen könnte. Während große Multiplayer-Spiele weiterhin auf allen wichtigen Plattformen erscheinen sollen, werde das Unternehmen künftig mehr seiner besten Titel exklusiv für Xbox veröffentlichen, „damit Spieler einen Grund haben, die Konsole zu kaufen“.

Eine offizielle Bestätigung dieser möglichen Neuausrichtung oder konkrete Angaben zu betroffenen Spielen hat Microsoft bislang nicht veröffentlicht.