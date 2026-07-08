Xbox: Microsoft plant offenbar wieder mehr Exklusivspiele für die Konsole

Nachdem Microsoft in dieser Woche rund 3.200 Stellen im Xbox-Geschäft abbaut und zahlreiche weitere Arbeitsplätze durch Studioschließungen oder Verkäufe entfallen, deutet ein Bericht von Bloomberg auf eine mögliche Neuausrichtung der Strategie hin. Demnach sollen künftig wieder mehr First-Party-Titel exklusiv für Xbox erscheinen, um der Konsole einen stärkeren Kaufanreiz zu verschaffen.
Bloomberg berichtet, dass Microsoft seine Strategie anpassen könnte. Während große Multiplayer-Spiele weiterhin auf allen wichtigen Plattformen erscheinen sollen, werde das Unternehmen künftig mehr seiner besten Titel exklusiv für Xbox veröffentlichen, „damit Spieler einen Grund haben, die Konsole zu kaufen“.
Eine offizielle Bestätigung dieser möglichen Neuausrichtung oder konkrete Angaben zu betroffenen Spielen hat Microsoft bislang nicht veröffentlicht.
58 Kommentare AddedMitdiskutieren
Most wanted locken die Leute zwar an
aber die aktuellen und künftigen Konsolen Preise
verscheuchen sie wieder ganz schnell
Da muss MS dringend gegensteuern
wenn sie denn Massenmarkt mitziehen will
Elder Scrolls wäre definitiv ein Titel, für den ich mir die Helix holen würde. Mal schauen, ob man das Spiel auf Dauer nicht doch auf Playstation bringt, denn da würden sicherlich auch mehrere Millionen Leute das Spiel kaufen, aber Forza verkauft sich ja bisher auch sehr gut, ohne auf der Playstation verfügbar zu sein. TES6 exklusiv wäre schon stark.