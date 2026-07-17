Xbox: Nach viralem Post: Microsoft stellt gehacktes Xbox-Konto samt Familienfotos wieder her

Nach einem viralen Beitrag stellt Microsoft ein gehacktes Konto wieder her – der betroffene Nutzer kritisiert den Support scharf.

Ein zunächst als endgültig verloren geltendes Microsoft-Konto ist nach einem viel beachteten Social-Media-Beitrag wiederhergestellt worden. Betroffen waren neben einer umfangreichen Xbox-Spielebibliothek auch persönliche Daten und Familienfotos auf OneDrive.

Content Creator Joshua Khane hatte am 14. Juli öffentlich gemacht, dass sein Microsoft-Konto nach einem Hackerangriff gelöscht worden sei. Nach eigenen Angaben bestätigte Microsoft zwar seine Identität, teilte ihm jedoch mit, dass das Konto aufgrund geänderter Sicherheitsinformationen nicht wiederhergestellt werden könne.

Wenige Tage später folgte die überraschende Wende: Microsoft stellte das Konto vollständig wieder her. Neben den digitalen Spielen erhielt Khane auch wieder Zugriff auf seine in OneDrive gespeicherten Daten, darunter Fotos seines Sohnes.

Trotz des positiven Ausgangs äußerte der Betroffene deutliche Kritik am Ablauf. Seiner Ansicht nach wurde der Fall erst gelöst, nachdem sein Beitrag auf X Millionen von Nutzern erreicht und große Aufmerksamkeit erzeugt hatte. Besonders störe ihn, dass ihm zuvor mitgeteilt worden sei, eine Wiederherstellung sei unmöglich gewesen.

Khane betonte, dass er den Mitarbeitern, die ihm letztlich geholfen hätten, keinen Vorwurf mache. Gleichzeitig äußerte er die Sorge, dass andere Betroffene ohne vergleichbare öffentliche Aufmerksamkeit möglicherweise keine Chance hätten, ihr Konto zurückzuerhalten.

Microsoft hat sich zu den konkreten Hintergründen des Falls bislang nicht öffentlich geäußert.