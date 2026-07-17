Xbox: Nach viralem Post: Microsoft stellt gehacktes Xbox-Konto samt Familienfotos wieder her

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Image: Microsoft

Nach einem viralen Beitrag stellt Microsoft ein gehacktes Konto wieder her – der betroffene Nutzer kritisiert den Support scharf.

Ein zunächst als endgültig verloren geltendes Microsoft-Konto ist nach einem viel beachteten Social-Media-Beitrag wiederhergestellt worden. Betroffen waren neben einer umfangreichen Xbox-Spielebibliothek auch persönliche Daten und Familienfotos auf OneDrive.

Content Creator Joshua Khane hatte am 14. Juli öffentlich gemacht, dass sein Microsoft-Konto nach einem Hackerangriff gelöscht worden sei. Nach eigenen Angaben bestätigte Microsoft zwar seine Identität, teilte ihm jedoch mit, dass das Konto aufgrund geänderter Sicherheitsinformationen nicht wiederhergestellt werden könne.

Wenige Tage später folgte die überraschende Wende: Microsoft stellte das Konto vollständig wieder her. Neben den digitalen Spielen erhielt Khane auch wieder Zugriff auf seine in OneDrive gespeicherten Daten, darunter Fotos seines Sohnes.

Trotz des positiven Ausgangs äußerte der Betroffene deutliche Kritik am Ablauf. Seiner Ansicht nach wurde der Fall erst gelöst, nachdem sein Beitrag auf X Millionen von Nutzern erreicht und große Aufmerksamkeit erzeugt hatte. Besonders störe ihn, dass ihm zuvor mitgeteilt worden sei, eine Wiederherstellung sei unmöglich gewesen.

Khane betonte, dass er den Mitarbeitern, die ihm letztlich geholfen hätten, keinen Vorwurf mache. Gleichzeitig äußerte er die Sorge, dass andere Betroffene ohne vergleichbare öffentliche Aufmerksamkeit möglicherweise keine Chance hätten, ihr Konto zurückzuerhalten.

Microsoft hat sich zu den konkreten Hintergründen des Falls bislang nicht öffentlich geäußert.

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11 Kommentare Added

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  1. xXCickXx 141095 XP Master-at-Arms Bronze | 17.07.2026 - 19:36 Uhr

    Da muss man Microsoft auch scharf kritisieren.
    In solchen Fällen muss ein astreiner Support greifen.

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  2. Katanameister 502400 XP Xboxdynasty MVP Silber | 17.07.2026 - 19:39 Uhr

    Falls das stimmt, dann hat Microsoft sich hier auch nicht mit Ruhm bekleckert, sowas geht gar nicht.

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  3. Peter Quill 106100 XP Hardcore User | 17.07.2026 - 19:42 Uhr

    Immerhin hat er klug gehandelt und ging damit an die Öffentlichkeit.
    Sonst wäre im wohl nichts anderes übrig geblieben als Microsoft zu verklagen und zu hoffen das er vor Gericht gewinnt, wie es jemand aus Brasilien gemacht hat.

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  4. Saibot77 39080 XP Bobby Car Rennfahrer | 17.07.2026 - 19:56 Uhr

    Ich habe oft gelesen dass der Support von MS so unglaublich Kundenfreundlich wäre🤪.

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    • I Beelzebul I 53070 XP Nachwuchsadmin 6+ | 17.07.2026 - 20:14 Uhr
      Antwort auf Saibot77

      Der ist eine Katastrophe. Hatte immer wieder mit denen zu kämpfen. Der bei Sony ist aber die gleiche Katastrophe. Nur mit dem unterschied, bei MS hat man oft einen Inder am Telefon (hielt das vorher immer für ein Klischee, aber die gibt es wirklich 🤯) und bei Sony hatte ich bisher nur Chats mit Mitarbeitern die von nix eine Ahnung haben

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  5. DrFreaK666 317520 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 17.07.2026 - 20:05 Uhr

    Das ist wohl hier oft zitierte grandiose Xbox-Support.
    Mit MS hatte ich bisher noch keine Probleme, aber mit Amazon – so ein Saftladen. Dann gebe ich mein Geld eben bei Otto und anderen Shops aus

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    • I Beelzebul I 53070 XP Nachwuchsadmin 6+ | 17.07.2026 - 20:17 Uhr
      Antwort auf DrFreaK666

      Bin schon vor Jahren von Amazon zu Otto gewechselt und hab es bis jetzt nicht bereut. Hatte bis jetzt aber auch nur 2 Retouren. Lief aber alles einwandfrei ab

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    • Mr Poppell 123340 XP Man-at-Arms Silber | 17.07.2026 - 20:18 Uhr
      Antwort auf DrFreaK666

      Das kann ich so unterschreiben, hatte bisher mit MS Support keine Probleme.

      Ich kann mir aber gut vorstellen, und da hat er absolut Recht, als normaler Otto hast du da keine Chance. Ich möchte es mir gar nicht vorstellen. 🙈😅

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  6. Banshee3774 151722 XP God-at-Arms Bronze | 17.07.2026 - 20:07 Uhr

    Echt ein Armutszeugnis, wie MS zuerst reagiert hat. Und wir wissen alle, dass sie ohne die Reichweite auch nichts unternommen hätten

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  7. ShellingFord135 19575 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 17.07.2026 - 20:09 Uhr

    Auf der einen Seite natürlich sehr schön, dass Microsoft das Konto wieder hergestellt hat. Auf der anderen Seite sehr schade, dass es öffentlichen Drucks bedurfte, damit Sie sich bemühen und dem Mann helfen. 😩

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  8. Ralle89 198695 XP Grub Killer God | 17.07.2026 - 20:30 Uhr

    Der Support ist eine Katastrophe habe es oft schon selbst erlebt 😅

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