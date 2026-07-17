Xbox: Nach viralem Post: Microsoft stellt gehacktes Xbox-Konto samt Familienfotos wieder her

Ein zunächst als endgültig verloren geltendes Microsoft-Konto ist nach einem viel beachteten Social-Media-Beitrag wiederhergestellt worden. Betroffen waren neben einer umfangreichen Xbox-Spielebibliothek auch persönliche Daten und Familienfotos auf OneDrive.
Content Creator Joshua Khane hatte am 14. Juli öffentlich gemacht, dass sein Microsoft-Konto nach einem Hackerangriff gelöscht worden sei. Nach eigenen Angaben bestätigte Microsoft zwar seine Identität, teilte ihm jedoch mit, dass das Konto aufgrund geänderter Sicherheitsinformationen nicht wiederhergestellt werden könne.
Wenige Tage später folgte die überraschende Wende: Microsoft stellte das Konto vollständig wieder her. Neben den digitalen Spielen erhielt Khane auch wieder Zugriff auf seine in OneDrive gespeicherten Daten, darunter Fotos seines Sohnes.
Trotz des positiven Ausgangs äußerte der Betroffene deutliche Kritik am Ablauf. Seiner Ansicht nach wurde der Fall erst gelöst, nachdem sein Beitrag auf X Millionen von Nutzern erreicht und große Aufmerksamkeit erzeugt hatte. Besonders störe ihn, dass ihm zuvor mitgeteilt worden sei, eine Wiederherstellung sei unmöglich gewesen.
Khane betonte, dass er den Mitarbeitern, die ihm letztlich geholfen hätten, keinen Vorwurf mache. Gleichzeitig äußerte er die Sorge, dass andere Betroffene ohne vergleichbare öffentliche Aufmerksamkeit möglicherweise keine Chance hätten, ihr Konto zurückzuerhalten.
Microsoft hat sich zu den konkreten Hintergründen des Falls bislang nicht öffentlich geäußert.
🚨 MAJOR UPDATE! 🚨
MICROSOFT HAS REACHED OUT! 😳
UPDATE (BEAR WITH ME PLEASE) 🙏🏽@Microsoft @XBOX @XBOXSupport @MicrosoftHelps #Microsoft #hack pic.twitter.com/5scrdB9bxn
— Joshua Khane (@JoshuaKhane) July 16, 2026
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Da muss man Microsoft auch scharf kritisieren.
In solchen Fällen muss ein astreiner Support greifen.
Falls das stimmt, dann hat Microsoft sich hier auch nicht mit Ruhm bekleckert, sowas geht gar nicht.
Immerhin hat er klug gehandelt und ging damit an die Öffentlichkeit.
Sonst wäre im wohl nichts anderes übrig geblieben als Microsoft zu verklagen und zu hoffen das er vor Gericht gewinnt, wie es jemand aus Brasilien gemacht hat.
Ich habe oft gelesen dass der Support von MS so unglaublich Kundenfreundlich wäre🤪.
Der ist eine Katastrophe. Hatte immer wieder mit denen zu kämpfen. Der bei Sony ist aber die gleiche Katastrophe. Nur mit dem unterschied, bei MS hat man oft einen Inder am Telefon (hielt das vorher immer für ein Klischee, aber die gibt es wirklich 🤯) und bei Sony hatte ich bisher nur Chats mit Mitarbeitern die von nix eine Ahnung haben
Das ist wohl hier oft zitierte grandiose Xbox-Support.
Mit MS hatte ich bisher noch keine Probleme, aber mit Amazon – so ein Saftladen. Dann gebe ich mein Geld eben bei Otto und anderen Shops aus
Bin schon vor Jahren von Amazon zu Otto gewechselt und hab es bis jetzt nicht bereut. Hatte bis jetzt aber auch nur 2 Retouren. Lief aber alles einwandfrei ab
Das kann ich so unterschreiben, hatte bisher mit MS Support keine Probleme.
Ich kann mir aber gut vorstellen, und da hat er absolut Recht, als normaler Otto hast du da keine Chance. Ich möchte es mir gar nicht vorstellen. 🙈😅
Echt ein Armutszeugnis, wie MS zuerst reagiert hat. Und wir wissen alle, dass sie ohne die Reichweite auch nichts unternommen hätten
Auf der einen Seite natürlich sehr schön, dass Microsoft das Konto wieder hergestellt hat. Auf der anderen Seite sehr schade, dass es öffentlichen Drucks bedurfte, damit Sie sich bemühen und dem Mann helfen. 😩
Der Support ist eine Katastrophe habe es oft schon selbst erlebt 😅