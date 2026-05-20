Xbox: Neue Top-Manager von Amazon und Azure OpenAI stärken die Führungsriege

Xbox baut seine Führungsstruktur weiter aus und setzt dabei auf erfahrene Kräfte aus der Tech- und Medienbranche.

Neu im Team ist Matthew Ball, der zuvor unter anderem bei Amazon Studios tätig war und als Industrieanalyst bekannt ist. Er übernimmt die Rolle des Chief Strategy Officer (CSO) und soll künftig die strategische Ausrichtung der Xbox-Sparte mitgestalten.

Ebenfalls neu in der Führungsriege ist Scott Vliet, der zuvor im Bereich Azure OpenAI im AI-Core-Bereich tätig war. Er übernimmt die Position des Chief Technology Officer (CTO) und wird damit eine zentrale Rolle in der technologischen Weiterentwicklung des Xbox-Ökosystems einnehmen.