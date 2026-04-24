Xbox: Neues Logo bringt das klassische Grün zurück

Xbox hat ein überarbeitetes Logo vorgestellt, das mit der Rückkehr zur klassischen grünen Farbgebung einen vertrauten Look aufgreift.
Das neue Design orientiert sich stärker an früheren Versionen der Marke und bringt damit ein visuelles Element zurück, das lange Zeit als Markenzeichen von Xbox galt.
Mit der Anpassung setzt Microsoft offenbar auf eine Kombination aus moderner Gestaltung und Wiedererkennungswert, indem bekannte Designelemente neu interpretiert werden.
Wie gefällt euch das neue Logo?
- Xbox Game Studios: Sharma: Exklusivität, Zeitfenster und KI werden neu bewertet
- Xbox: Microsoft Gaming wird wieder zu Xbox
- Xbox: Das hat Asha Sharma im Memo an alle Xbox-Mitarbeiter gesendet
Und wer möchte, kann das folgende Bild direkt als sein neues Profil-Picture hier auf XboxDynasty.de nutzen:
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
84 Kommentare AddedMitdiskutieren
Hm, weiß noch nicht was ich davon halten soll. Mir gefällt das bisherige weiß auf schwarzem Hintergrund besser. 🤔😅