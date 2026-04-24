Xbox: Neues Logo bringt das klassische Grün zurück

Xbox zeigt neues Logo mit Rückkehr zum klassischen Grün.

Xbox hat ein überarbeitetes Logo vorgestellt, das mit der Rückkehr zur klassischen grünen Farbgebung einen vertrauten Look aufgreift.

Das neue Design orientiert sich stärker an früheren Versionen der Marke und bringt damit ein visuelles Element zurück, das lange Zeit als Markenzeichen von Xbox galt.

Mit der Anpassung setzt Microsoft offenbar auf eine Kombination aus moderner Gestaltung und Wiedererkennungswert, indem bekannte Designelemente neu interpretiert werden.

Wie gefällt euch das neue Logo?

Und wer möchte, kann das folgende Bild direkt als sein neues Profil-Picture hier auf XboxDynasty.de nutzen: