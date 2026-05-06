Xbox: Radikale Neuaufstellung der Führung nach schwachen Zahlen

Microsoft stellt die Führung von Xbox neu auf und reagiert damit auf anhaltende Herausforderungen im Gaming-Geschäft. CEO Asha Sharma kündigte in einem internen Memo umfassende personelle Veränderungen an, um die Sparte wieder auf Wachstumskurs zu bringen.

Sharma, die im Februar die Leitung übernahm, sieht strukturellen Handlungsbedarf. Interne Abläufe würden aktuell zu viel Zeit kosten, während die Umsetzung von Projekten zu langsam voranschreitet. Gleichzeitig fehle es in zentralen Bereichen an notwendiger Tiefe, was die Weiterentwicklung der Plattform erschwere.

Hintergrund der Maßnahmen sind auch aktuelle Geschäftszahlen. Microsoft verzeichnete zuletzt den vierten Rückgang der Gaming-Umsätze in sechs Quartalen. Parallel dazu lagen die Verkaufszahlen der Xbox Series X und Series S im ersten Quartal hinter Nintendo Switch, Switch 2 und PlayStation 5, basierend auf Daten von VGChartz.

Um gegenzusteuern, setzt Microsoft auf neue Führungskräfte mit technischem und produktorientiertem Fokus. Mehrere zentrale Positionen werden mit Managern aus der CoreAI-Gruppe besetzt, die zuvor an Produkten wie GitHub Copilot und Visual Studio Code gearbeitet haben.

Jared Palmer übernimmt eine Rolle im technischen Bereich und wird an Produkt, Engineering, Entwickler-Tools und Infrastruktur arbeiten. Zusätzlich soll er sich laut interner Kommunikation auch mit Fragen rund um „Geschmack“ beschäftigen. Tim Allen wird die Designverantwortung übernehmen und bringt Erfahrung aus seiner Tätigkeit bei Instacart mit.

Jonathan McKay wird neuer Head of Growth bei Xbox. Zuvor war er unter anderem bei Meta tätig und leitete das Wachstum von ChatGPT bei OpenAI. Evan Chaki übernimmt ein Team von spezialisierten Ingenieuren, das Entwicklungsprozesse vereinfachen und wiederkehrende Aufgaben reduzieren soll. David Schloss wird künftig das Geschäft rund um Abonnements und Cloud-Dienste verantworten.

Gleichzeitig verlassen langjährige Führungskräfte ihre bisherigen Positionen. Kevin Gammill gibt seine Rolle im Bereich User Experience, Spieleentwicklung und Publishing-Plattformen auf. Roanne Sones wird nach dem Sommer eine Auszeit nehmen und anschließend als Beraterin tätig sein. Beide waren jeweils 24 Jahre bei Microsoft beschäftigt.

Jason Ronald, bislang VP of Next Gen, wird im Zuge der Umstrukturierung befördert und übernimmt eine erweiterte Verantwortung im Hardware-Bereich. Laut Sharma ist er künftig für Project Helix sowie die Plattform verantwortlich. Ziel sei es, eine Plattform zu entwickeln, die erschwinglich, persönlich und offen ist, während gleichzeitig näher an der praktischen Umsetzung und der Community gearbeitet wird. Weitere Funktionen und Fähigkeiten sollen schrittweise ergänzt werden, um diese Ausrichtung zu erreichen.

Die Neuausrichtung erfolgt in einer Phase, in der Microsoft verstärkt versucht, Spieler zurückzugewinnen und das Xbox-Ökosystem neu zu positionieren. Maßnahmen wie Preissenkungen beim Game Pass im April unterstreichen diesen Kurs.