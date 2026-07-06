Xbox: Sharma: Managementebenen von bis zu 14 auf maximal 5 reduziert

Xbox-CEO Asha Sharma kündigt im Zuge der Restrukturierung deutlich weniger Managementebenen und eine schlankere Organisation an.

Im Rahmen der umfassenden Restrukturierung plant Xbox einen tiefgreifenden Umbau seiner Organisationsstruktur. CEO Asha Sharma kündigte an, die Zahl der Managementebenen deutlich zu reduzieren und Entscheidungsprozesse zu beschleunigen.

Nach Angaben von Sharma durchlaufen Arbeitsabläufe in einigen Unternehmensbereichen derzeit bis zu 14 Managementebenen. Gleichzeitig seien die Plattformteams im Vergleich zum Beginn der aktuellen Konsolengeneration um 40 Prozent gewachsen, obwohl sowohl die Zahl der aktiven Spieler als auch die gesamte Spielzeit zurückgegangen seien.

Diese zunehmende Komplexität habe Entscheidungen verlangsamt, Verantwortlichkeiten verwischt und die Entwicklung neuer Produkte erschwert. Deshalb wolle Xbox seine Organisation künftig deutlich schlanker aufstellen.

Geplant ist, die Zahl der Managementebenen auf maximal fünf, wo möglich sogar auf drei Ebenen, zu reduzieren. Künftig soll eine flachere Unternehmensstruktur aus Entwicklern, eng eingebundenen Führungskräften und klar verantwortlichen Entscheidern die Zusammenarbeit verbessern und Projekte schneller voranbringen.

Darüber hinaus kündigt Sharma weitere Effizienzmaßnahmen an. Dazu gehören eine vereinfachte Codebasis, stärker gemeinsam genutzte Unternehmensdienste sowie eine Reduzierung der Ausgaben für externe Dienstleister um 50 Prozent. Nach Einschätzung der Xbox-Chefin soll eine einfachere Organisation langfristig dazu beitragen, schneller auf die Bedürfnisse der Spieler reagieren zu können.