Xbox: Sharma: Radikaler Kurswechsel für mehr Tempo und Community-Fokus

Ein klarer Strategiewechsel prägt die aktuelle Ausrichtung von Xbox. CEO Asha Sharma fordert schnellere Prozesse, stärkere Community-Bindung und weniger Reibung für Spieler sowie Entwickler.
Im Zuge der laufenden Umstrukturierungen betont Sharma, dass Xbox künftig effizienter arbeiten muss. Ziel ist es, Entscheidungen und Entwicklungen zu beschleunigen und gleichzeitig näher an die Bedürfnisse der Community heranzurücken.
Parallel dazu wurde die Führungsstruktur gezielt angepasst. Laut Sharma wurden sowohl erfahrene Führungskräfte, die maßgeblich am Aufbau von Xbox beteiligt waren, befördert als auch neue Stimmen ins Unternehmen geholt, um zusätzliche Impulse zu setzen.
Diese Kombination aus interner Erfahrung und externen Perspektiven soll dazu beitragen, das Geschäft wieder auf Kurs zu bringen. Der Fokus liegt dabei auf einer ausgewogenen Weiterentwicklung der Organisation, die sowohl Kontinuität als auch Veränderung ermöglicht.
32 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich weiß nicht was man damit anfangen soll.
Xbox muss effizienter arbeiten bedeutet für mich eher alles was Geld kostet muss überprüft und gegebenfalls ersetzt oder eingestellt werden. Nur die Sachen die die Community will / auch nutzt bekommen Fokus. Das klingt nach Entschlackung aber betrifft das dann überhaupt primär die Nutzererfahrung?
Mal schauen wie es die nächsten Monate so weiter geht aber vielleicht finden sie ja einen tollen (neuen) Weg.
Momentan sind für mich genauso viele Fragezeichen wie vor zwei Jahren. Die andauernden Gerüchte schaden Xbox mehr als sie nützen.
Ja schneller muss es da schon zugehen, damit manche Gerüchte nicht zu sehr ausufern.
Also bisher macht sie ja eine gute Figur und hört auf die Community. Ich hoffe das geht weiter so und hat nur positives für uns gamer. Hoffe auch das eine Art Exklusivität zurück kommen wird.