Xbox: Sharma: Radikaler Kurswechsel für mehr Tempo und Community-Fokus

Xbox richtet sich unter CEO Asha Sharma neu aus und setzt auf Geschwindigkeit und Community-Nähe.

Ein klarer Strategiewechsel prägt die aktuelle Ausrichtung von Xbox. CEO Asha Sharma fordert schnellere Prozesse, stärkere Community-Bindung und weniger Reibung für Spieler sowie Entwickler.

Im Zuge der laufenden Umstrukturierungen betont Sharma, dass Xbox künftig effizienter arbeiten muss. Ziel ist es, Entscheidungen und Entwicklungen zu beschleunigen und gleichzeitig näher an die Bedürfnisse der Community heranzurücken.

Parallel dazu wurde die Führungsstruktur gezielt angepasst. Laut Sharma wurden sowohl erfahrene Führungskräfte, die maßgeblich am Aufbau von Xbox beteiligt waren, befördert als auch neue Stimmen ins Unternehmen geholt, um zusätzliche Impulse zu setzen.

Diese Kombination aus interner Erfahrung und externen Perspektiven soll dazu beitragen, das Geschäft wieder auf Kurs zu bringen. Der Fokus liegt dabei auf einer ausgewogenen Weiterentwicklung der Organisation, die sowohl Kontinuität als auch Veränderung ermöglicht.