Xbox: Spiel gekauft? Diese 13 Ubisoft-Spiele bekommt ihr jetzt kostenlos für PC dazu

25 Autor: , in News / Xbox
Übersicht
Image: Microsoft

Xbox und Ubisoft bauen ihre Partnerschaft aus und geben Besitzern ausgewählter digitaler Xbox-Konsolenspiele die entsprechende PC-Version ohne zusätzliche Kosten.

Wer ausgewählte digitale Ubisoft-Spiele für Xbox besitzt, bekommt jetzt einen zusätzlichen Vorteil: Xbox und Ubisoft erweitern ihre Partnerschaft und stellen Besitzern von 13 unterstützten Konsolenspielen die jeweilige PC-Version ohne zusätzliche Kosten über Ubisoft Connect zur Verfügung.

Seit dem 21. Juli gilt das Angebot für folgende Spiele:

Wer eines dieser Spiele ab dem 21. Juli digital kauft, erhält unmittelbar Zugriff auf die digitale Xbox-Konsolen- und PC-Version.

Bereits bestehende Besitzer einer unterstützten digitalen Xbox-Version erhalten ihre PC-Fassung schrittweise im Zeitraum vom 21. Juli bis 4. August. Dafür sollte Ubisoft Connect auf die aktuelle Version gebracht werden.

Editionen und DLCs werden größtenteils übernommen

Bei den meisten unterstützten Spielen werden auch die auf Xbox gekaufte Edition sowie vorhandene DLCs und Zusatzinhalte ohne weitere Kosten auf die PC-Version übertragen.

Ausgenommen sind Verbrauchsgegenstände wie In-Game-Währungen und einmalig verwendbare Inhalte.

Die Aktion funktioniert zudem nur in eine Richtung. Wer bereits die PC-Version besitzt, bekommt dadurch nicht automatisch die Xbox-Konsolenversion kostenlos.

Parallel wurde das Ubisoft-Angebot in der Xbox-PC-App erweitert. Dort stehen nun für zahlreiche Spiele zusätzliche Premium Editions und Add-ons bereit. Genannt werden unter anderem Assassin’s Creed Shadows, Star Wars Outlaws, Rainbow Six Siege, Skull and Bones und Prince of Persia: The Lost Crown sowie weitere Spiele aus den Reihen Assassin’s Creed, Far Cry, The Crew und Watch Dogs.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Xbox

25 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. KlausImHaus321 15050 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 28.07.2026 - 11:36 Uhr

    Ich habe keins der Spiele und werde sie mir auch nicht kaufen, ansonsten eine coole Sache.

    0
  4. EdgarAllanFloh 142030 XP Master-at-Arms Bronze | 28.07.2026 - 13:01 Uhr

    Schade, dass es nur die neuen Titel sind. bei WD2 hätte sich das echt gelohnt, da es auf der One nur 900p hatte.

    Die neueren Titel reizen mich jetzt nicht nochmal. Die sind eher der Grund, weshalb ich Microsoft abgeschworen habe. Aber schön, dass Microsoft das möglich macht und Ubisoft auch.

    0
  5. Eisbaer2405 64455 XP Romper Stomper | 28.07.2026 - 13:02 Uhr

    Sehr gut, wer sich wundert wie man die PC Versionen erhält, sie werden automatisch im Connect Launcher angezeigt. Man muss sich allerdings einmal verbinden mit dem Xbox Account, was wahrscheinlich eh schon jeder gemacht hat um die ganzen Boni Items auf der Xbox abzugreifen.

    0
  6. Uglycoyote 37755 XP Bobby Car Rennfahrer | 28.07.2026 - 14:59 Uhr

    Da hat Xbox wohl nen guten Deal bei dem finanziell angekratzten Ubisoft raushauen können die gerade keine Releases haben und Geld brauchen. Das macht den Ubisoft+ Pass damit fast überflüssig der wird wohl bald eingestellt.

    0
  8. Ralle89 207820 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 28.07.2026 - 18:17 Uhr

    da hätte ich nur Skull and Bones und da brauch ich keine PC Version von aber trotzdem coole Sache

    0

Hinterlasse eine Antwort