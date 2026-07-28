Xbox: Spiel gekauft? Diese 13 Ubisoft-Spiele bekommt ihr jetzt kostenlos für PC dazu

Xbox und Ubisoft bauen ihre Partnerschaft aus und geben Besitzern ausgewählter digitaler Xbox-Konsolenspiele die entsprechende PC-Version ohne zusätzliche Kosten.

Wer ausgewählte digitale Ubisoft-Spiele für Xbox besitzt, bekommt jetzt einen zusätzlichen Vorteil: Xbox und Ubisoft erweitern ihre Partnerschaft und stellen Besitzern von 13 unterstützten Konsolenspielen die jeweilige PC-Version ohne zusätzliche Kosten über Ubisoft Connect zur Verfügung.

Seit dem 21. Juli gilt das Angebot für folgende Spiele:

Wer eines dieser Spiele ab dem 21. Juli digital kauft, erhält unmittelbar Zugriff auf die digitale Xbox-Konsolen- und PC-Version.

Bereits bestehende Besitzer einer unterstützten digitalen Xbox-Version erhalten ihre PC-Fassung schrittweise im Zeitraum vom 21. Juli bis 4. August. Dafür sollte Ubisoft Connect auf die aktuelle Version gebracht werden.

Editionen und DLCs werden größtenteils übernommen

Bei den meisten unterstützten Spielen werden auch die auf Xbox gekaufte Edition sowie vorhandene DLCs und Zusatzinhalte ohne weitere Kosten auf die PC-Version übertragen.

Ausgenommen sind Verbrauchsgegenstände wie In-Game-Währungen und einmalig verwendbare Inhalte.

Die Aktion funktioniert zudem nur in eine Richtung. Wer bereits die PC-Version besitzt, bekommt dadurch nicht automatisch die Xbox-Konsolenversion kostenlos.

Parallel wurde das Ubisoft-Angebot in der Xbox-PC-App erweitert. Dort stehen nun für zahlreiche Spiele zusätzliche Premium Editions und Add-ons bereit. Genannt werden unter anderem Assassin’s Creed Shadows, Star Wars Outlaws, Rainbow Six Siege, Skull and Bones und Prince of Persia: The Lost Crown sowie weitere Spiele aus den Reihen Assassin’s Creed, Far Cry, The Crew und Watch Dogs.