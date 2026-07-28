Xbox: Spiel gekauft? Diese 13 Ubisoft-Spiele bekommt ihr jetzt kostenlos für PC dazu

Wer ausgewählte digitale Ubisoft-Spiele für Xbox besitzt, bekommt jetzt einen zusätzlichen Vorteil: Xbox und Ubisoft erweitern ihre Partnerschaft und stellen Besitzern von 13 unterstützten Konsolenspielen die jeweilige PC-Version ohne zusätzliche Kosten über Ubisoft Connect zur Verfügung.
Seit dem 21. Juli gilt das Angebot für folgende Spiele:
- Assassin’s Creed Mirage
- Assassin’s Creed Valhalla
- Avatar: Frontiers of Pandora
- Far Cry 6
- Immortals Fenyx Rising
- Prince of Persia: The Lost Crown
- Riders Republic
- Skull and Bones
- The Crew 2
- The Crew Motorfest
- Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction
- Tom Clancy’s Rainbow Six Siege
- Watch Dogs Legion
Wer eines dieser Spiele ab dem 21. Juli digital kauft, erhält unmittelbar Zugriff auf die digitale Xbox-Konsolen- und PC-Version.
Bereits bestehende Besitzer einer unterstützten digitalen Xbox-Version erhalten ihre PC-Fassung schrittweise im Zeitraum vom 21. Juli bis 4. August. Dafür sollte Ubisoft Connect auf die aktuelle Version gebracht werden.
Editionen und DLCs werden größtenteils übernommen
Bei den meisten unterstützten Spielen werden auch die auf Xbox gekaufte Edition sowie vorhandene DLCs und Zusatzinhalte ohne weitere Kosten auf die PC-Version übertragen.
Ausgenommen sind Verbrauchsgegenstände wie In-Game-Währungen und einmalig verwendbare Inhalte.
Die Aktion funktioniert zudem nur in eine Richtung. Wer bereits die PC-Version besitzt, bekommt dadurch nicht automatisch die Xbox-Konsolenversion kostenlos.
Parallel wurde das Ubisoft-Angebot in der Xbox-PC-App erweitert. Dort stehen nun für zahlreiche Spiele zusätzliche Premium Editions und Add-ons bereit. Genannt werden unter anderem Assassin’s Creed Shadows, Star Wars Outlaws, Rainbow Six Siege, Skull and Bones und Prince of Persia: The Lost Crown sowie weitere Spiele aus den Reihen Assassin’s Creed, Far Cry, The Crew und Watch Dogs.
25 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich habe keins der Spiele und werde sie mir auch nicht kaufen, ansonsten eine coole Sache.
Ich spiele nur 1 oder 2 davon, welche auch im GP sind.
sehr cool Top 👍🏻
Schade, dass es nur die neuen Titel sind. bei WD2 hätte sich das echt gelohnt, da es auf der One nur 900p hatte.
Die neueren Titel reizen mich jetzt nicht nochmal. Die sind eher der Grund, weshalb ich Microsoft abgeschworen habe. Aber schön, dass Microsoft das möglich macht und Ubisoft auch.
Sehr gut, wer sich wundert wie man die PC Versionen erhält, sie werden automatisch im Connect Launcher angezeigt. Man muss sich allerdings einmal verbinden mit dem Xbox Account, was wahrscheinlich eh schon jeder gemacht hat um die ganzen Boni Items auf der Xbox abzugreifen.
Da hat Xbox wohl nen guten Deal bei dem finanziell angekratzten Ubisoft raushauen können die gerade keine Releases haben und Geld brauchen. Das macht den Ubisoft+ Pass damit fast überflüssig der wird wohl bald eingestellt.
Da macht Microsoft wirklich sehr gute Arbeit 👍.
da hätte ich nur Skull and Bones und da brauch ich keine PC Version von aber trotzdem coole Sache