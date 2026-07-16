Xbox: Spieler verliert Zugriff auf Spiele und persönliche Daten – Microsoft schaltet sich ein

21 Autor: , in News / Xbox
Übersicht
Image: Microsoft

Ein Xbox-Spieler verlor nach einer Kontosperrung den Zugriff auf Spielekäufe und OneDrive-Daten. Microsoft arbeitet laut Support an einer Lösung.

Ein viraler Beitrag eines Xbox-Spielers über den Verlust seines Microsoft-Kontos hat die Aufmerksamkeit des offiziellen Xbox-Supports auf sich gezogen. Das Unternehmen erklärte inzwischen, an der Wiederherstellung des Zugriffs auf die digitalen Käufe des Nutzers zu arbeiten.

Streamer Joshua Khane berichtete in den sozialen Medien, dass sein Microsoft-Konto trotz bestätigter Identitätsprüfung dauerhaft gesperrt worden sei. Nach eigenen Angaben verlor er dadurch den Zugriff auf seine OneDrive-Daten, digitale Spielekäufe im Wert von „Tausenden Euro“ sowie persönliche Dateien wie die Babyfotos seines Sohnes.

Ein von Khane veröffentlichter Screenshot zeigt eine Mitteilung von Microsoft, in der von einem unbefugten Zugriff auf das Konto die Rede ist. Demnach seien sicherheitsrelevante Kontodaten geändert worden, weshalb das Konto dauerhaft gesperrt worden sei.

Nachdem der Fall in den sozialen Netzwerken große Aufmerksamkeit erlangte, meldete sich der offizielle Xbox Support zu Wort. In einer öffentlichen Antwort erklärte Microsoft:

„Es tut uns leid, dass das passiert ist. Das ist nicht die Erfahrung, die wir uns für jemanden wünschen, dessen Konto kompromittiert wurde. Wir arbeiten daran, den Zugriff auf deine Käufe wiederherzustellen, und haben dich mit den nächsten Schritten kontaktiert.“

Ob das Konto und die gespeicherten Daten vollständig wiederhergestellt werden können, ist derzeit nicht bekannt. Weitere Informationen zum Ausgang des Falls liegen bislang nicht vor.

Der Vorfall verdeutlicht, wie eng digitale Spielebibliotheken und persönliche Daten heute an Online-Konten gekoppelt sind. Fällt der Zugriff auf ein solches Konto weg, können im schlimmsten Fall sowohl digitale Käufe als auch gespeicherte Cloud-Inhalte betroffen sein.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Xbox

21 Kommentare Added

Mitdiskutieren
    • Eddy 15365 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 16.07.2026 - 16:48 Uhr
      Antwort auf GERxJOHNNY

      Ich denke auch, dass die Chancen für den Normalo nicht so prächtig sind.

      0
  2. Ash2X 355180 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 16.07.2026 - 16:34 Uhr

    Wer weiß was der Hintergrund war… Aber hey, wenn man im Nachhinein laut genug ist…

    0
  4. Hey Iceman 928335 XP Xboxdynasty All Star Onyx | 16.07.2026 - 16:48 Uhr

    Da hatte doch einer wegen derselben Sache geklagt gegen Ms und recht bekommen.Der hat dann auch sein Konto wieder erhalten 🤷‍♂️

    0
  5. Robilein 1302580 XP Xboxdynasty Legend Onyx | 16.07.2026 - 17:21 Uhr

    Schade das erst nach dem Backlash reagiert wurde. Das geht gar nicht das der Account und unzähligen Spiele, Stunden und Geld einfach weg sind.

    0
  6. Ralle89 197655 XP Grub Killer God | 16.07.2026 - 18:22 Uhr

    Bei einen normalen nutzer wäre bestimmt nix passiert außer Pech gehabt

    0

Hinterlasse eine Antwort