Xbox: Spieler verliert Zugriff auf Spiele und persönliche Daten – Microsoft schaltet sich ein

Ein Xbox-Spieler verlor nach einer Kontosperrung den Zugriff auf Spielekäufe und OneDrive-Daten. Microsoft arbeitet laut Support an einer Lösung.

Ein viraler Beitrag eines Xbox-Spielers über den Verlust seines Microsoft-Kontos hat die Aufmerksamkeit des offiziellen Xbox-Supports auf sich gezogen. Das Unternehmen erklärte inzwischen, an der Wiederherstellung des Zugriffs auf die digitalen Käufe des Nutzers zu arbeiten.

Streamer Joshua Khane berichtete in den sozialen Medien, dass sein Microsoft-Konto trotz bestätigter Identitätsprüfung dauerhaft gesperrt worden sei. Nach eigenen Angaben verlor er dadurch den Zugriff auf seine OneDrive-Daten, digitale Spielekäufe im Wert von „Tausenden Euro“ sowie persönliche Dateien wie die Babyfotos seines Sohnes.

Ein von Khane veröffentlichter Screenshot zeigt eine Mitteilung von Microsoft, in der von einem unbefugten Zugriff auf das Konto die Rede ist. Demnach seien sicherheitsrelevante Kontodaten geändert worden, weshalb das Konto dauerhaft gesperrt worden sei.

Nachdem der Fall in den sozialen Netzwerken große Aufmerksamkeit erlangte, meldete sich der offizielle Xbox Support zu Wort. In einer öffentlichen Antwort erklärte Microsoft:

„Es tut uns leid, dass das passiert ist. Das ist nicht die Erfahrung, die wir uns für jemanden wünschen, dessen Konto kompromittiert wurde. Wir arbeiten daran, den Zugriff auf deine Käufe wiederherzustellen, und haben dich mit den nächsten Schritten kontaktiert.“

Ob das Konto und die gespeicherten Daten vollständig wiederhergestellt werden können, ist derzeit nicht bekannt. Weitere Informationen zum Ausgang des Falls liegen bislang nicht vor.

Der Vorfall verdeutlicht, wie eng digitale Spielebibliotheken und persönliche Daten heute an Online-Konten gekoppelt sind. Fällt der Zugriff auf ein solches Konto weg, können im schlimmsten Fall sowohl digitale Käufe als auch gespeicherte Cloud-Inhalte betroffen sein.

We’re sorry this happened, it’s not the experience we want anyone to have when their account is compromised. We have been working to restore access to your purchases and reached out with the next steps. Please check your voicemail or inbox. — XBOX Support (@XBOXSupport) July 15, 2026